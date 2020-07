Tận dụng chiếc cũi cũ để không, mẹ Đồng Nai "biến hóa" thành lâu đài cho con gái với chi phí siêu rẻ

Chị Vũ Mai Trang (30 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai) là mẹ của hai bé Bảo Hân 6 tuổi và Đăng Khoa 2 tuổi. Chị Trang tâm sự dạo trước chị thấy có nhiều mẹ làm ngôi nhà riêng nho nhỏ cho con nhìn rất xinh nên chị cũng ấp ủ làm cho hai bạn nhỏ ở nhà một cái để chạy ra chạy vào. Nhân có cái nôi chỉ dùng để đồ chơi của con và mấy thứ lặt vặt nên chị đã tận dụng luôn.

Sau khi tìm hiểu cách làm trên các trang mạng xã hội nước ngoài, vợ chồng chị Trang quyết định mua nguyên liệu về làm, vừa rẻ vừa hiệu quả. Hai vợ chồng chia nhiệm vụ, ông xã lo phần khung còn chị Trang lo phần vải bọc, trang trí.

Chia sẻ về cách làm lâu đài từ chiếc cũi cũ cho con, chị Trang tiết lộ:

- Phần khung gồm: Ống nước nhựa, dây rút, dây vải để căng phần chóp mái, cưa tay nhỏ, thước dây...

- Phần trang trí gồm: Vải may bọc xung quanh, dây vải( mua ở phụ liệu may), giấy bìa các tông, kim, chỉ, kéo, súng bắn keo, keo nến...

Phần khung lâu đài sau khi ông xã của chị Trang lắp thêm ống nước.

Chị Trang lo phần trang trí cho lâu đài, chữ được chị cắt từ bìa các tông và lấy len quấn lại sẽ được các chữ có màu sắc tùy thích.

Chai nhựa cũ dùng làm đèn.

"Chồng mình rút một tấm khung cũi ra và ghép lại thành tấm phông phía sau. Sau đó bắt đầu đo đạc và cắt ống nước rồi dùng dây rút để gắn vào thành khung cũi. Giai đoạn này anh làm khá nhanh, chưa hết một buổi là đã xong. Tuy nhiên do làm lần đầu nên có chỗ chưa ổn đó là ống nước size 21 hơi nhỏ dẫn đến khung hơi yếu một chút. Mọi người làm thì nên rút kinh nghiệm chọn size ống phù hợp hơn để khung chắc chắn hơn. Dẫu vậy, lâu đài này các con mình đã chơi được 2 tháng, chưa hư hại chỗ nào.

Công đoạn may vải bọc xung quanh thì mất thời gian nhiều hơn. Mình cắt từng tấm vải đo theo từng mặt rồi may dây và cột vào khung giống như khung treo màn, dễ lắp và dễ tháo để giặt. Một vài chi tiết trang trí nhỏ nhỏ khác thì các mẹ có thể tự làm theo sở thích của các con. Sau mấy đêm may vá thì hai vợ chồng hoàn thành lâu đài cho hai bạn nhỏ" - chị Trang nói.

Chi phí để chị Trang làm lâu đài cho con hết khoảng 300 nghìn đồng. Chi phí này là chị chỉ mất tiền mua ống nước, dây rút, dây vải và vải mỏng làm rèm che phía trước. Những thứ còn lại đều là chị tận dụng đồ có sẵn trong nhà. Ví dụ: Vải bọc xung quanh thì chị tận dụng chiếc rèm cũ, bìa các tông cứng thì tận dụng từ hộp mua hàng, chữ treo và vật dụng trang trí làm từ len hoặc giấy, chai nhựa đã qua sử dụng... Vốn có sở thích làm đồ handmade từ phế liệu nên chị Trang hay giữ lại nhiều món đồ lặt vặt để có dịp là lôi ra sử dụng.

Những cuộn len có thể biến tấu thành rất nhiều đồ trang trí dễ thương.

Bên trong cũi, các mẹ có thể trang trí tùy theo sở thích của con.

Sau khi lâu đài được hoàn thành, hai em bé nhà chị Trang thích mê, nhất là bé lớn vì đây cũng là niềm mơ ước của cô bé bấy lâu nay. Đi học bé cũng khoe với các bạn rất nhiều lần về lâu đài của mình. Có bao nhiêu búp bê, gấu bông mà bé thích là đều mang vào xếp ngay ngắn trong lâu đài rồi ngồi chơi đồ hàng.

Bé em thì nghịch ngợm hơn nên hay nhún nhảy trong lâu đài hoặc nằm trong đó ngắm dàn đèn nháy bố lắp bên trong. Thỉnh thoảng, cậu nhóc còn mang bình sữa, bình nước vào nằm lên các bạn gấu để uống vì thấy rất êm ái.

Trước khi được biến thành lâu đài thì chiếc nôi cũ được chị Trang đặt trong phòng ngủ và hầu như không sử dụng tới nữa, chỉ để làm nơi cất đồ chơi hay vật dụng linh tinh của các con. Vì vậy nên khi đó chị Trang cảm thấy chiếc nôi rất tốn diện tích phòng, cho đến khi làm thành lâu đài và đẩy sát vào tường thì chị thấy ổn hơn, vừa đẹp lại vừa có chỗ cho con chơi mà nhìn diện tích phòng đỡ ngột ngạt hơn trước.

Thành quả vô cùng xuất sắc.

Lâu đài cũng hỗ trợ chị Trang tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc chăm sóc con. Mỗi khi chị thu dọn nhà cửa, gấp quần áo ở trong phòng thì khá yên tâm vì các con chơi ngoan ở trong lâu đài, mẹ có thể vừa làm việc vừa quan sát bọn trẻ mà vẫn tập trung để hoàn thành công việc.

Thực tế khi có con, bố mẹ thường mua sắm rất nhiều đồ đạc nhưng bọn trẻ cũng lớn rất nhanh và nhiều món đồ chỉ sử dụng được một thời gian ngắn rồi để không một chỗ. Để tránh lãng phí, bố mẹ có thể tận dụng biến những món đồ này thành trò chơi mới cho con, vừa tiết kiệm mà đảm bảo các bé lại thích mê.