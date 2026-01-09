Tạm biệt cảnh bế ru mệt mỏi! 5 mẹo ngủ cho trẻ cực kỳ hữu ích, bố mẹ mới chỉ việc áp dụng ngay

Nhà có em bé “ngủ kém”, bố mẹ thức trắng đến kiệt sức? Đừng lo! Dưới đây là những mẹo ru ngủ đã được kiểm chứng, đơn giản – dễ làm, giúp bé hình thành thói quen ngủ đều đặn, cả nhà cùng được ngủ ngon.

1. Tạo “nghi thức trước giờ ngủ” cố định, gửi tín hiệu cho cơ thể rằng đã đến giờ đi ngủ

Mỗi ngày hãy làm những việc giống nhau vào một khung giờ cố định để bé hình thành phản xạ có điều kiện. Ví dụ:

Tắm → mặc đồ ngủ → đọc sách → hát ru.

Cả quy trình nên gói gọn trong 20–30 phút, không cần cầu kỳ, quan trọng là lặp lại đều đặn. Thậm chí chỉ cần mỗi tối bế bé đi 3 vòng trong phòng ngủ, làm vài ngày liên tiếp, bé cũng sẽ hiểu: “Xong mấy việc này là đến giờ ngủ rồi”.

2. Phân biệt rõ giấc ngủ ban ngày và giấc ngủ ban đêm, đừng để bé nhầm lẫn

Ban ngày, khi bé ngủ ngắn: không cần kéo kín rèm, giữ ánh sáng tự nhiên; nói chuyện bình thường, không cần rón rén.

Ban đêm thì ngược lại: tắt đèn (có thể để đèn ngủ mờ), giữ không gian yên tĩnh, nhiệt độ phòng khoảng 22–26°C. Điều này giúp bé hiểu rõ: ban ngày để chơi, ban đêm để ngủ, tránh đảo lộn ngày đêm.

3. Bắt đúng “tín hiệu buồn ngủ”, đừng đợi bé quấy mới ru

Khi buồn ngủ, bé thường có những dấu hiệu như: dụi mắt, ngáp, ánh mắt lờ đờ, cáu kỉnh, rên rỉ. Thấy tín hiệu là đặt bé lên giường ngay.

Nếu đợi đến lúc bé khóc to, não đã bị kích thích quá mức, việc ru ngủ sẽ khó hơn rất nhiều. Bố mẹ mới đừng chần chừ, hành động sớm sẽ nhàn hơn gấp nhiều lần.

4. Xây nền tảng “tự ngủ”, hạn chế bế ngủ và bú ngủ

Đừng hễ bé khóc là bế, hễ tỉnh là cho bú. Việc bé tỉnh giấc ban đêm là bình thường, hãy quan sát 1–2 phút trước. Nếu bé chỉ ọ ẹ, có thể đang chuyển giấc, chưa cần can thiệp.

Ban ngày, khi ngủ ngắn, có thể cho bé nằm chơi một lát rồi tự ngủ, từ từ giảm phụ thuộc vào việc bế ru. Khi khả năng tự ngủ tốt hơn, số lần thức giấc ban đêm cũng sẽ giảm.

5. Ban ngày vận động đủ, ban đêm ngủ sẽ sâu

Ban ngày nên cho bé ra ngoài trời, tắm nắng, tập lật, bò để tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, trước giờ ngủ 1 tiếng không nên vận động mạnh, không chọc bé cười đùa quá mức. Nếu não bộ quá hưng phấn, bé sẽ khó vào giấc và càng quấy hơn.

Chỉ cần kiên trì áp dụng, bé ngủ ngoan hơn – bố mẹ cũng nhẹ đầu và khỏe hơn rất nhiều.

Nguồn: Sohu