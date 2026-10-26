Tạm biệt áo khoác đen nhàm chán: Hailey Bieber vừa lăng xê sắc xanh Cobalt - gam màu "thắp sáng" cả mùa đông!

Khi những ngày mùa đông tới với ánh mặt trời nhạt dần, tủ đồ mùa lạnh của đa số chúng ta thường chìm trong những sắc màu quen thuộc đến mức an toàn như đen, xám hay nâu đất. Thế nhưng, nếu bạn đang muốn tìm kiếm một nguồn năng lượng mới để "thắp sáng" những ngày đông ảm đạm, hãy học hỏi ngay biểu tượng thời trang Hailey Bieber.

Nữ doanh nhân kiêm IT-Girl hàng đầu thế giới vừa đưa phong cách "Dopamine Dressing" (thời trang giải phóng năng lượng tích cực) quay trở lại khi thay thế chiếc áo khoác đen tối màu bằng một chiếc trench coat màu xanh cobalt rực rỡ, biến từng bước chân trên phố trở thành một sàn diễn thời trang thực thụ.

Màn mix & match đỉnh cao của Hailey Bieber giữa cái nắng Beverly Hills

Dù thời tiết tại Beverly Hills vẫn đang ấm áp ở ngưỡng khoảng 21 độ C, điều đó chẳng thể ngăn cản Hailey Bieber trổ tài phối đồ nhiều lớp (layering) đầy ấn tượng.

Cô xuất hiện trong chiếc áo trench coat dáng dài qua gối mang sắc xanh cobalt rực rỡ nhất, khoác bên ngoài chiếc áo crop-top đen quyến rũ cùng quần âu ống rộng đồng màu. Điểm nhấn hoàn thiện outfit là đôi dép da bóng (patent leather slippers) thanh lịch và chiếc túi Chanel Flap Bag bằng da cá sấu màu đỏ rượu chát (burgundy) lấp ló dưới bờ vai áo - một sự kết hợp màu sắc vô cùng tinh tế và sành điệu.

Xét về phom dáng, chiếc áo khoác này vẫn giữ thiết kế oversized (dáng rộng) đặc trưng – vốn là phong cách tối giản quen thuộc trong tủ đồ của Hailey. Tuy nhiên, chính sắc xanh chói lóa đã biến nó thành món đồ tâm điểm thu hút mọi ống kính truyền thông.

Sắc xanh Cobalt: Gam màu "thống trị" từ sàn diễn đến đường phố

Không chỉ càn quét trên các con phố thời trang, xanh cobalt còn là gam màu "cưng" trên các sàn diễn Tuần lễ Thời trang Thu/Đông 2026. Và xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đúng như nhận định của tạp chí Marie Claire, làn sóng xanh cobalt đang phủ sóng khắp mọi nơi. Sau khi các ngôi sao hàng đầu như Dua Lipa, Kendall Jenner, Jennifer Lawrence và Jessie Buckley đồng loạt tuyên bố xanh cobalt là gam màu của năm 2026, các bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 gần đây càng khẳng định vị thế "bất khả xâm phạm" của sắc màu này.

Từ những nhà mốt lừng danh như Chanel, Calvin Klein cho đến Proenza Schouler hay Loewe, tất cả đều ngập tràn những thiết kế mang sắc xanh nổi bật. Chưa dừng lại ở đó, tại Tuần lễ Thời trang Paris, các tín đồ thời trang Pháp (Parisian trendsetters) cũng bắt trend cực nhanh khi liên tục kết hợp áo khoác xanh cobalt với các tông đỏ thời thượng như đỏ cà chua, đỏ mâm xôi hay đỏ anh túc.

Trải nghiệm những chiếc áo khoác sặc sỡ vốn là sở thích quen thuộc của Hailey Bieber. Trong quá khứ, cô từng thử sức với nhiều gam màu độc lạ như đỏ rượu chát, caramel da cá sấu hay thậm chí là xanh dạ quang (neon green). Nhưng xanh cobalt lại là một bước đi hoàn toàn mới mẻ và nâng tầm phong cách của cô.

Nếu bạn đã quá chán nản với những chiếc áo khoác đen đơn điệu mỗi khi mùa đông về, hãy dũng cảm thử sức với một chiếc trench coat xanh cobalt. Sự ấm áp, sang trọng và năng lượng tích cực từ gam màu này chắc chắn sẽ làm bừng sáng cả những ngày đông u uất nhất!