Không phải áo vải tweed, đây mới là kiểu áo khoác kinh điển được Hà Tăng lăng xê: Chị em tuổi 35+ diện theo là sang cả mùa Thu Đông 2026

Khởi động mùa Thu Đông 2026, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà gây ấn tượng khi xuất hiện trên tạp chí ELLE với một lựa chọn thời trang vừa quen thuộc, vừa đầy bất ngờ. Không còn là những thiết kế vải tweed từng khuấy đảo xu hướng những mùa mốt trước, lần này, cô đưa trench coat trở lại tâm điểm, khơi gợi sức hút của một biểu tượng thời trang vượt thời gian.

(Nguồn: @nguyenn.tanthanh, @onlyhatang)

Mang trong mình tinh thần cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, trench coat luôn là hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch tuyệt đối. Từ phom dáng chỉn chu, những đường cắt may sắc sảo đến chi tiết thắt eo đặc trưng, chiếc áo khoác kinh điển tạo nên sức hút không cần phô trương, nơi sự tối giản trở thành tuyên ngôn của phong cách.

Qua hình ảnh Tăng Thanh Hà, trench coat một lần nữa chứng minh rằng sự sang trọng đích thực không nhất thiết phải chạy theo xu hướng. Đôi khi, chỉ cần trở về với những giá trị kinh điển cũng đủ để tạo nên một dấu ấn thời trang đầy cuốn hút cho mùa Thu Đông 2026.

Trench coat chính là chiếc áo khoác có khả năng biến hóa linh hoạt theo mọi phong cách của phái đẹp. Từ điệu đà, nữ tính đến cá tính, phóng khoáng hay thanh lịch, sang trọng, thiết kế kinh điển này luôn biết cách hòa nhịp cùng từng cá tính thời trang riêng biệt.

Điệu đà, nữ tính với trench coat và váy liền/ chân váy

Một chiếc váy liền mềm mại, thướt tha kết hợp cùng áo khoác trench coat dáng dài sẽ tạo nên diện mạo ngọt ngào, lãng mạn. Những thiết kế váy hoa nhí, váy lụa hay váy dáng ôm nhẹ, kết hợp cùng giày cao gót hoặc bốt cổ thấp, mang đến vẻ ngoài duyên dáng, đậm chất quý cô Pháp.

Cá tính, phóng khoáng với trench coat và quần jeans

Sự kết hợp giữa nét cổ điển của trench coat và vẻ bụi bặm, năng động của quần jeans tạo nên bản phối đầy cuốn hút. Chỉ cần một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans ống đứng hoặc ống rộng cùng giày thể thao, phái đẹp đã có ngay diện mạo trẻ trung, thời thượng mà chẳng cần cầu kỳ.

Thanh lịch tuyệt đối với trench coat và quần âu

Nếu muốn nâng tầm phong cách công sở, không công thức nào hoàn hảo hơn bộ đôi trench coat và quần âu. Áo sơ mi, quần âu ống suông cùng chiếc trench coat màu be kinh điển tạo nên tổng thể chỉn chu, tinh tế. Hoàn thiện bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày lười tối giản, bản phối này chính là lời khẳng định cho vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.

Sang chảnh hơn với trench coat và bốt cao cổ

Muốn diện trench coat thật sang chảnh mà không cần phối đồ cầu kỳ, chị em cứ kết hợp cùng một đôi bốt cao cổ. Chiếc áo khoác dáng dài khi đi cùng bốt da sẽ tạo cảm giác vóc dáng cao ráo, thanh thoát hơn, đồng thời giúp tổng thể thêm phần sành điệu. Đây cũng là cách phối đồ vừa ấm áp, vừa sang trọng, rất đáng thử trong mùa Thu Đông năm nay.



