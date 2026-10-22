Áo khoác dáng lửng vừa tôn dáng cao ráo, vừa trẻ trung năng động mà vẫn sang chuẩn "old money"

Nếu đang tìm một món đồ vừa giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch, áo khoác dáng lửng chính là lựa chọn đáng để bổ sung vào tủ đồ mùa thu đông. Với độ dài thường kết thúc quanh eo hoặc trên hông, kiểu áo này tạo cảm giác phần thân trên gọn gàng, đồng thời giúp đôi chân trông dài hơn khi phối cùng quần hoặc chân váy cạp cao. Không chỉ có tính ứng dụng cao, áo khoác dáng lửng còn sở hữu nhiều biến tấu từ blazer, cardigan đến áo khoác da, denim hay vải tweed. Chỉ cần lựa chọn phom dáng và màu sắc phù hợp, nàng đã có thể diện đẹp theo tinh thần "old money" sang trọng mà không cần quá cầu kỳ.

Blazer là món đồ quen thuộc với những cô nàng yêu thích phong cách chỉn chu. Tuy nhiên, nếu cảm thấy những chiếc blazer dài truyền thống đôi khi khiến tổng thể trông nghiêm túc hoặc nặng nề, nàng có thể thử phiên bản dáng lửng. Độ dài gọn gàng giúp bộ trang phục trở nên trẻ trung hơn, đồng thời vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp cần có khi đi làm. Blazer dáng lửng màu đen, xám, be hoặc nâu là những lựa chọn dễ phối đồ. Khi kết hợp cùng quần âu cạp cao và áo thun trơn, nàng sẽ có ngay một bộ trang phục tối giản nhưng sang trọng. Nếu muốn tạo cảm giác nữ tính hơn, hãy thử phối blazer với chân váy midi hoặc váy liền có phom mềm mại. Để diện theo tinh thần "old money", nàng nên ưu tiên thiết kế có đường cắt may gọn gàng, phần vai vừa vặn và chất liệu đứng phom. Không nhất thiết phải chọn áo có nhiều chi tiết nổi bật, bởi chính sự tinh giản mới giúp tổng thể trông đắt giá và bền vững với thời gian.

Nếu blazer mang đến vẻ thanh lịch cổ điển thì áo khoác da dáng lửng lại là lựa chọn dành cho những cô nàng muốn tạo điểm nhấn cá tính hơn. Thiết kế này thường có phom gọn, phần thân áo kết thúc quanh eo hoặc trên hông, giúp tổng thể không bị nặng nề khi kết hợp với quần dài hay váy. Một chiếc áo khoác da màu đen phối cùng quần jeans xanh, áo thun trắng và giày loafer là công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả. Bộ trang phục có nét phóng khoáng của phong cách đường phố, đồng thời vẫn đủ chỉn chu để diện đi cà phê hoặc gặp gỡ bạn bè. Nếu yêu thích vẻ nữ tính, nàng có thể mặc áo khoác da bên ngoài váy liền dáng suông hoặc váy midi, tạo sự tương phản thú vị giữa chất liệu mạnh mẽ và đường nét mềm mại. Với phong cách "old money", hãy chọn áo có bề mặt da mịn, ít khóa kéo và hạn chế các chi tiết kim loại quá nổi bật. Những gam màu như đen, nâu chocolate hoặc nâu cognac sẽ dễ phối hơn các màu sắc quá rực rỡ.

Cardigan dáng lửng là món đồ phù hợp với những ngày thu se mát, khi nàng muốn mặc đẹp mà vẫn cảm thấy thoải mái. Chất liệu len mềm mại cùng phom áo gọn gàng giúp diện mạo trở nên dịu dàng, nữ tính. Đặc biệt, kiểu áo này có thể mặc riêng như áo len hoặc khoác ngoài áo hai dây, áo thun và sơ mi mỏng. Một chiếc cardigan màu kem kết hợp với quần jeans cạp cao tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên. Nếu muốn diện đến công sở, nàng có thể phối cardigan cùng quần âu ống đứng hoặc chân váy chữ A. Những gam màu trung tính như trắng ngà, be, xám và nâu nhạt không chỉ dễ kết hợp mà còn mang đậm tinh thần thanh lịch, kín đáo của phong cách "old money". Để tạo hiệu ứng tôn dáng, nàng nên chọn cardigan có độ dài vừa chạm eo hoặc trên hông, tránh những thiết kế quá rộng khiến phần thân trên trông mất cân đối. Một hàng cúc nhỏ, cổ tròn cổ điển hoặc cổ chữ V vừa phải là những chi tiết đủ đẹp mà không cần trang trí cầu kỳ.

Denim là chất liệu không bao giờ thiếu trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích sự năng động. Với phiên bản áo khoác dáng lửng, denim trở nên linh hoạt hơn, dễ kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục và tạo cảm giác vóc dáng gọn gàng. Cách phối đơn giản nhất là mặc áo khoác denim cùng quần jeans cạp cao và áo thun trơn. Nàng có thể chọn hai món denim cùng tông để tạo thành bộ trang phục đồng điệu, hoặc phối áo xanh nhạt với quần trắng, quần đen nhằm tạo sự tương phản. Nếu muốn vẻ ngoài nữ tính hơn, hãy thử khoác denim bên ngoài váy hoa nhí hoặc váy liền màu trơn. Để tổng thể trông thanh lịch hơn, nàng nên chọn áo denim có phom vừa vặn, màu xanh cổ điển hoặc xanh đậm, hạn chế những chi tiết rách hay wash quá mạnh. Khi phối cùng túi da và giày loafer, chiếc áo vốn năng động sẽ trở nên chỉn chu, có gu hơn.

Nhắc đến vẻ sang trọng cổ điển, áo khoác tweed luôn là lựa chọn khó bỏ qua. Chất liệu dệt có bề mặt đặc trưng cùng phom áo gọn gàng giúp thiết kế này tạo cảm giác chỉn chu ngay cả khi kết hợp với những món đồ đơn giản nhất. Áo khoác tweed dáng lửng màu trắng, kem, đen hoặc phối các sợi màu nhẹ nhàng có thể đi cùng quần âu cạp cao để tạo diện mạo công sở thanh lịch. Khi kết hợp với chân váy chữ A hoặc váy liền, nàng sẽ có một bộ trang phục nữ tính, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay sự kiện cần vẻ ngoài chỉn chu hơn thường ngày. Tuy nhiên, vì chất liệu tweed vốn đã có kết cấu nổi bật, nàng không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Một chiếc túi phom cứng, đôi giày mũi nhọn hoặc loafer cổ điển là đủ để hoàn thiện tổng thể.

Ưu điểm của áo khoác dáng lửng sẽ được phát huy rõ nhất khi nàng chú ý đến tỷ lệ trang phục. Kết hợp áo với quần hoặc chân váy cạp cao là cách đơn giản để tạo cảm giác phần chân dài hơn. Nếu mặc váy liền, nàng nên chọn thiết kế có đường chiết eo hoặc phom dáng gọn gàng để tổng thể cân đối. Bên cạnh đó, hãy ưu tiên áo có độ dài phù hợp với tỷ lệ cơ thể thay vì chỉ chạy theo xu hướng. Người có vóc dáng nhỏ nhắn có thể chọn thiết kế kết thúc ngay quanh eo, trong khi những mẫu áo trên hông với phom vừa phải thường dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Giày có phần mũi thanh thoát và quần áo cùng tông màu cũng có thể giúp diện mạo trông liền mạch hơn. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Nơi mua: IVY Moda

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Không cần sở hữu quá nhiều áo khoác để mặc đẹp trong mùa thu đông. Chỉ với một chiếc blazer lửng, cardigan mềm mại hay áo tweed cổ điển, nàng đã có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau. Trẻ trung, tôn dáng mà vẫn sang trọng, áo khoác dáng lửng chính là món đồ đáng đầu tư nếu nàng muốn theo đuổi tinh thần "old money" theo cách hiện đại và dễ ứng dụng.