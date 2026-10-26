Đừng chỉ mặc áo trơn: Kẻ ngang giúp set đồ thu đông có điểm nhấn hơn hẳn

Không quá nổi bật như họa tiết hoa hay hình in lớn, kẻ ngang tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp những set đồ tông trầm bớt đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Đặc biệt, khi xuất hiện trên áo len hoặc cardigan với bảng màu nâu, xanh denim, xám than, kem và đen, họa tiết này mang lại cảm giác trí thức, ấm áp và rất hợp tinh thần old money.

Điểm đáng học hỏi từ những set đồ trong ảnh là cách sử dụng kẻ ngang một cách tiết chế. Các đường kẻ đều nhỏ, màu sắc gần nhau và không có độ tương phản quá mạnh. Nhờ đó, chiếc áo vẫn tạo được hiệu ứng thị giác thú vị nhưng không làm tổng thể trở nên rối mắt. Khi đã chọn áo kẻ ngang làm điểm nhấn, quần, giày và túi xách nên ưu tiên thiết kế trơn, phom dáng gọn gàng.

Công thức đầu tiên phù hợp cho những ngày muốn mặc trẻ trung nhưng vẫn lịch sự: sơ mi xanh denim mặc bên trong áo len kẻ ngang tông nâu – xanh, phối cùng quần ống rộng màu nâu chocolate. Phần cổ áo, cổ tay và gấu sơ mi lộ ra ngoài giúp bộ đồ có chiều sâu hơn. Quần nâu trầm cân bằng phần thân trên nhiều lớp, trong khi giày da nâu mũi tròn tạo sự liên kết hài hòa. Đây là set đồ lý tưởng cho môi trường công sở sáng tạo hoặc buổi gặp gỡ cuối tuần.

Nếu thích vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính, cardigan kẻ ngang màu nâu phối cùng quần kem ống rộng là lựa chọn đáng thử. Dáng cardigan cổ chữ V giúp phần thân trên trông thanh thoát, quần màu sáng lại tạo cảm giác thoáng mắt và tinh tế. Có thể thêm một chiếc khăn len mảnh cùng tông nâu, buông nhẹ trước ngực để tăng vẻ mềm mại. Phụ kiện nên dừng ở đồng hồ nhỏ, khuyên tai tối giản hoặc túi da trơn màu.

Với những ngày lạnh hơn, cardigan kẻ ngang tông nâu – xanh rêu đi cùng quần nâu đậm sẽ tạo nên bản phối đậm chất mùa thu. Sự tương đồng về sắc độ giúp tổng thể liền mạch, còn những đường kẻ sáng đóng vai trò tạo điểm nhấn vừa đủ. Thêm khăn len nâu, túi da đen hoặc boots thấp cổ là đã có ngay vẻ ngoài thanh lịch, chững chạc mà vẫn hiện đại.

Công thức công sở an toàn hơn là sơ mi xanh nhạt mặc trong cardigan xám kẻ ngang, phối với quần đen ống rộng. Xanh nhạt làm gương mặt sáng hơn, cardigan xám – navy mang lại nét chuyên nghiệp, còn quần đen giữ tổng thể gọn gàng. Với vóc dáng nhỏ nhắn, nên chọn cardigan dài ngang hông hoặc sơ vin nhẹ phần áo trong để tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Để mặc kẻ ngang đẹp, hãy ưu tiên chất liệu len dệt vừa phải, đường kẻ thanh mảnh và bảng màu trầm. Tránh phối thêm quá nhiều họa tiết hoặc phụ kiện cầu kỳ. Một chiếc áo kẻ ngang được chọn đúng có thể trở thành món đồ mặc lặp nhiều lần trong mùa thu đông: diện cùng quần nâu cho vẻ ấm áp, phối quần kem để thanh lịch, hoặc đi với quần đen khi cần sự chuyên nghiệp.