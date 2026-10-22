Xu hướng áo khoác Thu Đông 2026: 8 thiết kế sang tinh tế, "đầu tư 1 được 10" cho tủ đồ mùa lạnh

Giữa vô vàn lựa chọn rườm rà, chúng ta lại càng khao khát một tủ đồ tinh gọn khi mà mở cửa tủ tìm được một chiếc áo khoác cao cấp có thể nâng tầm mọi trang phục. Trở lại với sàn diễn Thu Đông 2026, các nhà mốt danh tiếng đã định nghĩa lại diện mạo của những thiết kế áo khoác đáng đầu tư nhất cho mùa lạnh.

1. Áo khoác dáng điêu khắc (Sculptural Coat)

Trên sàn diễn mùa này, những chiếc áo khoác mang tính điêu khắc liên tục xuất hiện. Chất liệu đứng phom tạo nên phần gấu áo hơi bo tròn tựa búp hoa, kết hợp cùng đường cầu vai sắc nét và phần nối giữa tay áo - vai đầy tính kiến trúc.

Ứng dụng đời thường: Sự tiết chế là chìa khóa. Bạn không cần những phom dáng quá phô trương như trên sàn diễn; chỉ cần một chiếc áo có cấu trúc vai vững chãi và gấu áo khẽ khép nhẹ là đủ để tôn vinh khí chất mà không bị trở nên quá đà.

2. Áo khoác phong cách học viện (Preppy & Intellectual Coat)

Thu Đông năm nay, Ami tiếp tục mang đến nét tao nhã phóng khoáng kiểu Paris qua những chiếc áo khoác blazer dáng oversize. Trong khi đó, Miu Miu lại thổi vào phom dáng cổ điển chất hoài niệm với họa tiết kẻ caro mang hơi thở tri thức. Các thương hiệu thường phối lớp áo này cùng sơ mi và gile len để tạo độ sâu cho trang phục.

Ứng dụng đời thường: Công thức phối đồ "bất bại" là kết hợp áo khoác cùng sơ mi và gile len bên trong. Hãy khoác hờ hoặc mở cúc áo để lộ phần cổ sơ mi và gile, phối cùng một đôi giày Loafer hoặc bốt cổ ngắn để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu.

3. Áo khoác dáng thắt dây ( Bathrobe Coat)

Nét quyến rũ của dòng áo khoác dáng choàng tắm (Bathrobe coat) nằm ở đường ve áo mềm mại và chất liệu cashmere êm ái. Trên sàn diễn, thiết kế này xuất hiện với phom dáng không cúc hoặc đơm cúc đơn, đi kèm dây thắt lưng buộc hờ. Thiết kế tôn vinh tối đa độ rủ của vải, mang lại cảm cảm giác thư thái, tự tin và vô cùng tao nhã.

Ứng dụng đời thường: Để tránh trông giống đồ mặc ở nhà, hãy kết hợp cùng một đôi bốt da đanh gọn hoặc túi xách phom cứng. Bên trong, hãy ưu tiên một chiếc áo len cổ lọ ôm sát thay vì áo len phom rộng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa mềm mại và cứng cáp.

4. Áo khoác phong cách quân đội (Military Coat)

Tông màu xanh hải quân (Navy) và xanh quân đội kết hợp cùng cầu vai, cổ đứng cứng cáp đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của phong cách Military. Chi tiết hàng cúc kép, cúc kim loại và ve áo sắc nét được tái cấu trúc, mang đến cho phái đẹp vẻ đẹp quyền lực tự nhiên bộc lộ từ những đường cắt may dứt khoát.

Ứng dụng đời thường: Hãy chọn những phiên bản tối giản đã loại bỏ các chi tiết trang trí cầu kỳ. Phối cùng quần ống đứng và thắt lưng bản vừa để hô biến phong cách quân đội thành diện mạo công sở hiện đại, chuyên nghiệp.

5. Áo khoác lông thập niên 90 (90s Fur Coat)

Xu hướng áo khoác lông thập niên 90 trở lại với tinh thần tiết chế và sang trọng hơn. Các mẫu áo dáng ngắn hoặc tầm trung làm từ lông nhân tạo cao cấp phủ các sắc thái thời thượng như nâu chocolate hay màu mocha. Lớp lông dày dặn nhưng không gây cảm giác đồ sộ, phần cổ và cổ tay áo được xử lý gọn gàng để tôn vinh chất liệu.

Ứng dụng đời thường: Bí quyết là công thức "ngoài dày - trong mỏng". Mặc trang phục ôm sát nhẹ nhàng bên trong để tạo tỉ lệ cân đối, kết hợp cùng một chiếc túi xách phom cứng cáp để tạo sự đối lập giữa chất liệu lông mịn và da bóng, giúp tổng thể trở nên thời thượng.

6. Áo khoác ngắn thư thái (Relaxed Short Coat)

Loại bỏ sự bó buộc, những chiếc áo khoác dáng ngắn mùa này mang tín hiệu của sự tự do. Đường vai trễ (drop shoulder) cùng thân áo xòe nhẹ giúp trang phục mùa đông trở nên thanh thoát hơn. Chiều dài vừa qua hông giúp di chuyển linh hoạt, trong khi gấu áo và tay áo được may bo chỉn chu.

Ứng dụng đời thường: Áo khoác ngắn là "vũ khí" hack chiều cao cực tốt. Bạn có thể phối cùng quần ống rộng cạp cao hoặc chân váy dáng dài. Hãy chọn áo len bên trong cùng tông màu với quần/váy để tạo đường liền mạch dọc cơ thể, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn.

7. Áo khoác siêu dài dáng ôm (Maxi Fitted Coat)

Chiều dài chạm mắt cá chân ôm sát cơ thể chính là giải pháp "kéo chân" thần kỳ cho những cô nàng khiêm tốn chiều cao. Trên sàn diễn, áo khoác siêu dài chủ yếu sử dụng phom dáng chữ H (H-line) với đường vai gọn gàng, nẹp áo sắc nét, tạo nên một đường thẳng kéo dài từ vai xuống chân.

Ứng dụng đời thường: Hãy ưu tiên chọn phom chữ H hoặc chữ X với đường vai rõ ràng. Phần gấu áo nên rủ tự nhiên chạm mu bàn chân. Tránh phối quá nhiều lớp rườm rà làm ngắt quãng đường thẳng dọc cơ thể, giúp bạn giữ trọn vẻ đẹp tối giản và kiêu kỳ.

8. Áo khoác áo choàng cape (Cape Coat)

Áo khoác Cape không cần đến những đường nét phô trương mà rủ xuống tự nhiên bên thân người, che đi phần tay một cách tinh tế. Làm từ chất liệu dạ wool hoặc len dệt dày dặn, chiếc áo nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, giấu đi đường nét cơ thể một cách đầy e ấp và bí ẩn.

Ứng dụng đời thường: Bạn có thể chọn dáng cape ngắn để khoe đôi chân thon thả. Về màu sắc, các tông màu kinh điển như lạc đà (camel) hay xám đậm sẽ giúp chiếc áo cape giữ nguyên giá trị thẩm mỹ qua nhiều năm mà không sợ lỗi mốt.

Mỗi chiếc áo khoác chất lượng chính là "lá chắn" dịu dàng che chở cho bạn qua suốt mùa đông. Sự chỉn chu và thần thái của một người phụ nữ trong mùa lạnh thường bắt đầu từ chiếc áo khoác mà cô ấy khoác lên người mỗi ngày.

Sàn diễn thời trang không phải là mẫu số chung để chúng ta rập khuôn, mà là tấm gương để ta tinh chỉnh lại gu thẩm mỹ của chính mình, giúp ta nhận diện được đâu mới là thiết kế thực sự đáng giá để mang về tủ đồ.