Số trẻ mắc cúm A nhập viện gia tăng, phần lớn chưa tiêm vaccine

5 tháng tuổi bị cúm A kèm biến chứng viêm phổi là tình trạng bệnh của bé Phạm Duy Nam ở Xã Đàn, Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Ánh - mẹ bé cho biết, con bị lây từ người thân trong gia đình.

“ Bé bị cúm lây từ các bác trong nhà đến chơi. Trước đó cháu đi tiêm vaccine về thì bị sốt, gia đình nghĩ là cháu bị tác dụng phụ sau tiêm thôi, nhưng về sau cháu sốt cao quá thì cho đi viện luôn ”, chị Ánh kể.

Bé Duy Nam đang được điều dưỡng hỏi thăm sức khỏe. (Ảnh: BVCC)

Theo lời kể của chị Ánh, khi nhập viện cháu mới chỉ húng hắng ho nhưng sau khi khám, chụp Xquang thì phổi đã đông đặc, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị biến chứng viêm phổi , phải nhập viện ngay.

Trường hợp khác là bé Lê Quốc Bảo, 5 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Nguyễn Vy – mẹ bé cho biết, Bảo tiêm vaccine cúm từ khi 2 tuổi nhưng kể từ đó đến nay, gia đình chưa cho cháu tiêm lại, không ngờ lại lây cúm A từ các bạn học trong lớp.

“ Khi sinh cháu ra, tôi mua luôn gói tiêm vaccine 2 năm đầu đời, trong đó có cả cúm mùa nhưng sau khi hết gói đấy thì thôi không tiêm nữa. Cứ nghĩ năm nào chẳng có mùa cúm, bệnh này cũng bình thường thôi nhưng không ngờ lần này cháu lại bị nặng thế ”.

Cách đây hơn 1 tuần, buổi chiều đi học về, Bảo bị sốt 39 độ C. Chị Vy cho bé uống thuốc hạ sốt và siro ho, chườm mát nhưng cơn sốt không những không hạ mà còn ngày càng nặng hơn. Thấy con li bì, co giật, hoảng quá gia đình đưa con đi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé Bảo mới giảm sốt, sang ngày thứ 5 mới cắt được sốt. Hiện Bảo vẫn phải nằm viện điều trị do cơn ho kéo dài.

Tại Khoa Nhi tiêu hóa - dinh dưỡng - lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có hơn 60% bệnh nhi mắc cúm A trong tổng số ca bị bệnh truyền nhiễm phải nằm viện điều trị. Trong đó, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi, chưa tiêm vaccine cúm.

Trao đổi với phóng viên VOV2, BSCKII Nguyễn Thị Hồng Nhân – Trưởng Khoa Nhi tiêu hóa - dinh dưỡng - lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, trong 2 tháng trở lại đây, số trẻ đến khám do sốt tại Khoa tăng đột biến. Số trẻ phải nhập viện điều trị cũng gia tăng.

“ Mùa thu đông, virus có thể tồn tại hàng giờ bên ngoài môi trường, đặc biệt trong thời tiết trở lạnh và độ ẩm thấp, do vậy mức độ lây lan càng cao. Khi bác sĩ đã có chỉ định nhập viện nghĩa là đã có biến chứng, có thể viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tim mạch hay thần kinh. Nhưng chủ yếu bây giờ là có biến chứng đường hô hấp, trẻ bị tổn thương phế quản phổi và có biểu hiện của thở nhanh, tắc nghẽn đường hô hấp, nặng nữa là suy hô hấp tím tái ”, BS Nguyễn Thị Hồng Nhân nói.

Cũng qua quan sát mùa dịch cúm năm nay, BS Nguyễn Thị Hồng Nhân cho rằng, dù số ca nhập viện do biến chứng tăng nhưng thường là biến chứng nhẹ, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Lý do là các gia đình đã hiểu về bệnh cúm mùa nhiều hơn, có kinh nghiệm xử trí khi con mắc bệnh, đồng thời thuốc điều trị cúm năm nay đầy đủ và cũng mang lại hiệu quả tốt hơn.

Phần lớn số trẻ phải nhập viện điều trị chưa được tiêm vaccine phòng cúm. Do đó, BS Nguyễn Thị Hồng Nhân khuyến cáo, trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiếp vaccine phòng bệnh.

“ Hiện tại, vaccine cúm chủ yếu có hai loại là cúm A H1N1, H3N2. Để nói tiêm vaccine phòng miễn dịch chéo thì chưa được ghi nhận. Tuy nhiên, trẻ có thể phòng được những type mang tính chất ít nặng hơn, giúp hạn chế được biến chứng xảy ra. Vì vậy, để phòng bệnh tốt nhất thì nên cho trẻ đi tiêm phòng ”, BS Nguyễn Thị Hồng Nhân khuyến cáo.

Trong mùa cúm, thời tiết thay đổi, cơ thể dễ bị tổn thương, các biểu mô đường hô hấp và hàng rào bảo vệ chưa được tốt thì trẻ dễ bị lây nhiễm bệnh.

Vì vậy, để phòng bệnh, ngoài tiêm vaccine cúm, cha mẹ chú ý giữ ấm, bổ sung dinh dưỡng tăng cường hệ thống miễn dịch, rửa bàn tay cho trẻ thường xuyên. Khi biết con bị cúm, cha mẹ nên tham khảo ý kiến BS về việc có nên cho trẻ uống thuốc Tamilflu bởi đây là loại thuốc kê đơn, việc uống thuốc tùy tiện sẽ khiến cho trẻ dễ bị nhờn thuốc, kháng thuốc.