Nếu nói đến một trong những em bé "hot" nhất làng bóng đá Việt hiện nay, chắc chắn cái tên Bé Gấu - con trai đầu lòng của thủ môn Đặng Văn Lâm và huấn luyện viên thể hình Yến Xuân, luôn khiến nhiều người phải mỉm cười. Mới chỉ vài tháng tuổi thôi, cậu bé đã trở thành "ngôi sao nhỏ" trong lòng người hâm mộ vì quá đáng yêu.

Sau nhiều năm yêu nhau kín tiếng, Đặng Văn Lâm và Yến Xuân chính thức về chung một nhà vào tháng 7/2024 với lễ cưới riêng tư tại Nha Trang. Cặp đôi đón chào con trai đầu lòng - bé Gấu vào đầu năm 2025, tên gọi thân mật được lấy cảm hứng từ biệt danh "Gấu Nga" của Văn Lâm.

Một điều khiến cộng đồng mạng thích thú là bé Gấu cực kỳ bám bố. Dù bận rộn với lịch thi đấu, Văn Lâm luôn cố gắng dành thời gian bên con. Chỉ cần thấy bố về nhà, cậu bé lập tức "cười tít mắt" và theo bố ngay lập tức.

Trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc được Yến Xuân chia sẻ khiến fan "tan chảy": Văn Lâm bế con trên tay, vừa hát vừa đung đưa, hay ngồi cùng Bé Gấu xem lại video trận đấu. Những hình ảnh đời thường ấy càng cho thấy một Đặng Văn Lâm rất khác - không chỉ là "người gác đền thép" trên sân cỏ, mà còn là "ông bố mềm mại" nhất khi về nhà.

Về phần Yến Xuân, không chỉ nổi tiếng với vóc dáng quyến rũ, mẹ bỉm còn khiến dân mạng ngưỡng mộ vì cách chăm con tinh tế và khoa học. Khi mới sinh con, khi bé Gấu ngủ, cô tranh thủ làm việc nhà hoặc tập nhẹ để hồi phục vóc dáng.

Khi con thức, mẹ và bố thay phiên nhau chơi, trò chuyện, và chăm con. Giờ đây khi bé Gấu đã cứng cáp hơn, Yến Xuân còn tranh thủ tập luyện ngay cả khi bé Gấu đang thức, vừa tập vừa trò chuyện cùng con, thậm chí còn đưa con đến phòng gym để cùng tập luyện.

Bé Gấu háo hức khi được bế mẹ đưa đến phòng gym cùng luyện tập.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều yêu thể thao, bé Gấu cũng được làm quen với thể thao và vận động từ rất sớm. Từ việc được bố mẹ đưa đến phòng gym, đi cổ vũ bố Lâm thi đấu, cùng bố xem trận bóng, đến việc ngắm nhìn mẹ tập luyện mỗi ngày... một ngày của bé Gấu ngoài những hoạt đông cơ bản của một em bé, còn có những khoảnh khắc tham gia tập luyện cùng bố mẹ.

Nhiều người nhận xét rằng, khi lớn lên ngoài những nét đẹp được thừa hưởng của cả bố và mẹ, cậu bé chắc chắn sẽ "hưởng trọn" cả gen thể thao vượt trội, vừa có tố chất vận động của bố, vừa có tinh thần rèn luyện của mẹ.