Buổi sáng mưa lạnh ở miền Bắc: Mẹ đưa con đi học cần chú ý gì để con không nhiễm bệnh theo mùa

Những ngày đầu đông ở miền Bắc, thời tiết bắt đầu trở lạnh, kèm theo mưa phùn lất phất khiến không khí trở nên ẩm ướt, nồm lạnh. Đây cũng là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh theo mùa như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng... Chính vì vậy, việc mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng cho con mỗi buổi sáng đi học là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bé.

1. Giữ ấm đúng cách, đủ nhưng không bí

Buổi sáng sớm là lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày, mẹ nên cho con mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là vùng cổ, ngực, bàn tay, bàn chân và đầu.

Tuy nhiên, không nên mặc quá nhiều lớp khiến bé toát mồ hôi, vì khi mồ hôi thấm ngược vào người sẽ khiến bé dễ cảm lạnh. Cách tốt nhất là chọn quần áo chất liệu cotton thấm hút mồ hôi, thêm áo khoác gió, mũ len, khăn quàng cổ và tất chân khi ra ngoài.

2. Không ra khỏi nhà ngay sau khi thức dậy

Sau khi bé ngủ dậy, cơ thể vẫn còn ấm và mạch máu chưa kịp thích nghi với nhiệt độ lạnh bên ngoài. Mẹ nên cho con đánh răng, rửa mặt bằng nước ấm, ăn sáng và khởi động nhẹ vài phút trong nhà trước khi ra ngoài. Việc này giúp cơ thể bé “làm quen” dần với không khí lạnh, giảm nguy cơ co mạch, sốc nhiệt.

3. Ăn sáng đủ chất, có đồ ấm bụng

Trước khi đến trường, bé nên được ăn sáng để giữ ấm cơ thể và tăng sức đề kháng. Mẹ nên ưu tiên những món ấm, dễ tiêu như cháo, phở, mì, súp gà hoặc trứng luộc.

Tránh đồ lạnh, sữa lạnh, nước đá trong buổi sáng giá buốt. Một cốc sữa ấm hoặc nước gừng mật ong loãng (với trẻ lớn hơn 3 tuổi) cũng giúp bé ấm người hơn.

4. Chuẩn bị áo mưa và giày dép phù hợp

Vào sáng mưa, mẹ nhớ cho con mặc áo mưa trùm kín người, đội mũ bảo hiểm có kính chắn gió. Giày nên chọn loại chống trơn, tránh để chân bé bị ướt vì nước mưa.

Khi đến lớp, mẹ dặn con thay tất và giày nếu bị ướt để tránh nhiễm lạnh bàn chân – nguyên nhân dễ gây cảm cúm và ho.

5. Giữ vệ sinh mũi họng và tay chân

Sau khi đi học về, mẹ nên nhắc con rửa tay, rửa chân bằng nước ấm và vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý để làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn hít phải trong không khí ẩm lạnh. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa viêm đường hô hấp.

6. Bổ sung dinh dưỡng và vitamin tăng đề kháng

Thời tiết lạnh khiến virus cúm hoạt động mạnh hơn, vì thế mẹ nên tăng cường cho con ăn rau củ, trái cây giàu vitamin C (cam, quýt, ổi, bưởi) và thực phẩm chứa kẽm, sắt.

Với bé hay ốm, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung thêm vitamin D hoặc men vi sinh hỗ trợ đường ruột và miễn dịch.

7. Quan sát biểu hiện sớm của cảm lạnh

Nếu thấy bé hắt hơi, sổ mũi, ho nhẹ, mẹ nên cho con nghỉ ngơi, uống nước ấm, vệ sinh mũi họng đều đặn. Đừng chủ quan vì chỉ một buổi sáng dầm mưa, dính gió lạnh, cơ thể bé có thể dễ dàng “trở bệnh”.

Buổi sáng mùa đông miền Bắc có thể ẩm ướt, rét buốt, nhưng nếu mẹ chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ, con vẫn có thể đến trường an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Giữ ấm – ăn đủ – vệ sinh sạch – đề kháng tốt, chính là “lá chắn” vững chắc để con vượt qua mùa lạnh mà không lo bệnh vặt.