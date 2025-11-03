Làm bố bỉm sữa tuổi ngoài 50, Lam Trường thức đêm cho con ăn thay vợ, còn bật khóc trong ngày đầu đưa con gái đến trường

"Anh Hai" Lam Trường - nam ca sĩ gắn liền với những bản hit đình đám, là thần tượng âm nhạc của thế hệ 8x, 9x đời đầu, nay đã bước vào tuổi 51, anh đang trải nghiệm một vai trò mới và đầy ý nghĩa - ông bố bỉm sữa tuổi 51 và điều đó mang tới cho anh nhiều cung bậc cảm xúc.

Ông bố bỉm sữa tuổi ngoài 50: Sáng đưa con gái đi học, tối "trực đêm" pha sữa, thay tã... cho con trai

Vào 5 năm 2025, Lam Trường và vợ kém 17 tuổi Yến Phương vui mừng chào đón con trai thứ hai, đặt tên là Liam Lâm Minh Tiêu. Ngay sau khi tin vui được công bố, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi ở tuổi ngoài 50 mà anh được "lên chức" bố lần nữa.

Ngay từ khi vợ mang thai, Lam Trường thường xuyên bay sang Mỹ để chăm sóc. Anh ngưng nhận show trong nước, dành thời gian học cách pha sữa và thay tã cho con để có thể giúp vợ bất kỳ lúc nào.

Ở tuổi 51, Lam Trường không ngại chuyện thức đêm, thay tã, pha sữa, chăm sóc con nhỏ để vợ được nghỉ ngơi. Theo chia sẻ của mẹ Yến Phương, bé Liam sắp còn 6 tháng tuổi, từ ngày đón bé Liam chào đời, "Anh Hai" Lam Trường thường xuyên đảm nhận "ca trực đêm" thay cho vợ, cho bé bú sữa bình, ru ngủ… để vợ hồi phục sau sinh.

Ban ngày, anh lại dành thời gian đưa con gái lớn Phoebe đi học, chơi đùa với hai con, nấu ăn phụ vợ, quản lý công việc biểu diễn sao cho không ảnh hưởng tới gia đình.

Việc có thêm một thành viên khiến Lam Trường và vợ phải nỗ lực để cân bằng tình cảm giữa các con: để Phoebe không cảm thấy "lép vế" vì có em nhỏ, và để bé út Liam được yêu thương đúng cách. Họ đặt nặng việc giáo dục con bằng sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng, thay vì áp đặt hay đòn roi.

Việc trở thành bố ở tuổi ngoài 50 mang tới cho Lam Trường nhiều suy nghĩ khác. Anh nói rằng mình lớn lên trong gia đình đông con nên rất thích không khí đông đúc, nhiều tiếng cười. "Tôi thích gia đình đông đúc. Trước kia bố mẹ tôi có 11 người con. Tôi như vậy vẫn còn thua ông bà nhiều", anh nói và cho biết vẫn muốn làm bố thêm vài lần nữa khi cảm thấy điều kiện phù hợp. Và giờ khi có thêm con, anh cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, đầy đủ hơn.

Ông bố cực kỳ tình cảm, từng bật khóc trong ngày đầu tiên đưa con gái đi học mẫu giáo

Trong những lần chia sẻ với người hâm mộ, Lam Trường luôn nói về các con bằng niềm tự hào xen lẫn xúc động.

"Thương con, cuộc đời ba phải bay xa nhiều để mang tiếng hát mình đến những người luôn yêu mến và ủng hộ ba, cho ba một sự nghiệp hết sức tốt đẹp, cho ba cơ hội để làm đẹp cuộc sống này, và con, con là người tiếp tục mang đến cho ba nhiều động lực, tái tạo năng lượng để có thể tiếp tục hành trình ca hát của ba. Tạm chia tay con đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với con, dù cả 2 đều buồn nhưng ba sẽ luôn nhớ con, luôn yêu thương con". Anh chia sẻ rằng việc thường xuyên phải đi diễn, xa nhà, xa con gái khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng.

Một lần khác, khi bé Phoebe đến tuổi đi học, bà xã Yến Phương đã bắt gặp khoảnh khắc Lam Trường bật khóc khi đưa con đến người trong ngày đầu tiên đi học. "Sáng nay con gái yêu của ba Trường đi học Kindergarten, người ta hay hát "Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhoà"… nhưng không, mà phải là "ba mắt ướt nhạt nhoà" mới đúng. Con gái bước vô trường tươi rói còn ba em thì mắt đỏ hoe. Mong em khởi đầu con đường học vấn nhiều niềm vui, mạnh mẽ, thông minh và sáng dạ", bà xã Lam Trường chia sẻ.

Chính vì thường xuyên phải đi diễn xa nhà, nên với anh mỗi giây phút bên các con đều vô cùng quý giá. Chính vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con, nên ngay khi Yến Phương hạ sinh con trai thứ hai, anh đã ngưng nhận show để dành trọn thời gian chăm sóc vợ và các con. Anh từng chia sẻ: "Giờ vợ con là điểm tựa vững chắc để tôi yên tâm chèo chống với sóng gió ngoài đời".