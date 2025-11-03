Dự đoán tuần mới từ 3/11 đến 9/11 cho 12 cung hoàng đạo nhí

Tuần mới của các bé mở ra với nhiều điều thú vị và bất ngờ! Có bạn sẽ bùng nổ trong học tập, có bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe, và cũng có những bé cần học cách lắng nghe để hòa hợp với bạn bè. Cùng xem các “cung hoàng đạo nhí” của chúng ta có gì đặc biệt từ 3/11 đến 9/11 nhé!

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tuần này, Bạch Dương nhí tràn đầy năng lượng và hứng thú học hỏi. Tuy nhiên, con dễ nóng vội khi làm bài hoặc tranh luận với bạn bè. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc nhé!

Học tập: Có tiến bộ rõ rệt, nhất là môn Toán và Khoa học.

Sức khỏe: Cẩn thận cảm lạnh do thay đổi thời tiết.

Gia đình: Bố mẹ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho con.

Bạn bè: Dễ có xích mích nhỏ, nhưng nhanh làm hòa thôi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu nhí có một tuần khá yên bình. Con chăm chỉ, chậm mà chắc nên được thầy cô khen. Tuy nhiên, đôi lúc hơi cố chấp, chưa chịu thử cách làm mới.

Học tập: Ổn định, nên đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày.

Sức khỏe: Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa sáng.

Gia đình: Có thể được mẹ thưởng vì ngoan.

Bạn bè: Gặp thêm một người bạn mới rất hợp tính.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Song Tử nhí vui vẻ, nói nhiều và sáng tạo, nhưng cũng dễ bị phân tâm. Học bài nhớ tắt tivi và để điện thoại sang một bên nhé!

Học tập: Hứng thú với môn Ngữ văn hoặc Mỹ thuật.

Sức khỏe: Chú ý giấc ngủ, ngủ muộn sẽ mệt mỏi đó nha.

Gia đình: Có thể khiến mẹ hơi bực vì “mồm miệng lanh lợi” quá.

Bạn bè: Rất được yêu quý, dễ thành “ngôi sao” trong nhóm.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Tuần này, Cự Giải nhí hơi nhạy cảm và dễ tủi thân. Nếu bị ai hiểu lầm, con nên nói chuyện nhẹ nhàng để giải thích.

Học tập: Tiến bộ rõ, đặc biệt ở môn con từng yếu.

Sức khỏe: Đề phòng ho, viêm họng do trời lạnh.

Gia đình: Bố mẹ rất thương và sẽ là chỗ dựa cho con.

Bạn bè: Có người bạn thân sẽ giúp con vui trở lại.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Một tuần bùng nổ của Sư Tử nhí! Con tràn đầy năng lượng, tự tin, thích thể hiện và được thầy cô để ý. Tuy nhiên, nhớ khiêm tốn kẻo bị bạn ghen tị nhé!

Học tập: Xuất sắc trong thuyết trình hoặc làm nhóm.

Sức khỏe: Rất tốt, chỉ cần tránh thức khuya.

Gia đình: Nhận được nhiều lời khen từ ông bà.

Bạn bè: Là “thủ lĩnh nhỏ” trong lớp.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ nhí chu đáo và tinh tế. Tuần này con có xu hướng lo lắng hơi nhiều về điểm số, nên hãy thư giãn một chút.

Học tập: Kết quả tốt, nhưng đừng tự tạo áp lực.

Sức khỏe: Có thể hơi mệt do học quá sức.

Gia đình: Mẹ sẽ là người giúp con cân bằng cảm xúc.

Bạn bè: Cẩn thận chuyện hiểu lầm nhỏ vì lời nói chưa rõ ràng.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tuần này Thiên Bình nhí dễ bị dao động, khó tập trung vì suy nghĩ nhiều chuyện cùng lúc. Con cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn.

Học tập: Cần tập trung hơn, nhất là môn Toán.

Sức khỏe: Giữ ấm khi ra ngoài, tránh gió lạnh.

Gia đình: Bố mẹ giúp con gỡ rối rất nhiều.

Bạn bè: Có cơ hội gắn bó hơn với nhóm thân thiết.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp nhí thông minh, quan sát tốt và khá sâu sắc. Tuần này con dễ đạt thành tích tốt trong học tập, nhưng đôi lúc hơi bướng bỉnh.

Học tập: Nổi bật trong nhóm, nhất là khi làm việc độc lập.

Sức khỏe: Nên uống nhiều nước, ăn trái cây tươi.

Gia đình: Không khí ấm áp, gắn bó hơn.

Bạn bè: Có bạn mới cùng sở thích đọc sách hoặc sáng tạo.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã nhí năng động, hiếu kỳ và thích khám phá. Tuần này con sẽ có nhiều ý tưởng mới, nhưng cần tập trung hơn để hoàn thành công việc dang dở.

Học tập: Hứng thú với môn Khoa học và Lịch sử.

Sức khỏe: Cẩn thận té ngã khi chơi đùa.

Gia đình: Có chuyến đi chơi nhỏ cùng bố mẹ.

Bạn bè: Cười nói suốt ngày, lan tỏa năng lượng tích cực.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết nhí chăm chỉ, có trách nhiệm và được thầy cô tin tưởng. Tuy nhiên, con hơi khép kín, nên tập mở lòng chia sẻ hơn nhé.

Học tập: Rất tốt, nhất là khi ôn luyện cho bài kiểm tra.

Sức khỏe: Dễ mỏi vai hoặc cổ vì ngồi học lâu.

Gia đình: Ông bà tự hào về con lắm đấy!

Bạn bè: Chơi ít bạn nhưng thân thiết, bền lâu.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tuần này Bảo Bình nhí cực kỳ sáng tạo và có nhiều ý tưởng hay. Con thích làm khác người, đôi khi khiến người khác chưa hiểu ngay được.

Học tập: Bứt phá trong môn Nghệ thuật và Sáng tạo.

Sức khỏe: Tránh thức khuya, dễ uể oải buổi sáng.

Gia đình: Bố mẹ ngạc nhiên vì sự thông minh của con.

Bạn bè: Được bạn bè quý vì luôn biết lắng nghe.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư nhí tình cảm và mơ mộng. Tuần này con dễ bị cảm xúc chi phối, đôi khi buồn vu vơ. Hãy nói chuyện với mẹ hoặc bạn thân để nhẹ lòng hơn nhé.

Học tập: Cần tập trung hơn, tránh mơ màng trong lớp.

Sức khỏe: Dễ mệt do thiếu ngủ.

Gia đình: Nhận được nhiều yêu thương và quan tâm.

Bạn bè: Có một người bạn âm thầm rất quan tâm con.

Tổng kết tuần

Tuần 3/11 – 9/11 này là giai đoạn các “cung hoàng đạo nhí” cần giữ ấm cơ thể, duy trì giấc ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và cân bằng cảm xúc .

Mỗi bé đều có thế mạnh riêng – chỉ cần con biết lắng nghe bản thân và kiên trì, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn từng ngày.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm