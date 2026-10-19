Sơ mi trắng và jeans ống rộng: Công thức mặc đẹp cổ điển old money, tôn mọi vóc dáng

Sơ mi trắng và quần jeans ống rộng là một trong số đó. Cả hai đều là những món đồ cơ bản, quen thuộc, nhưng khi đi cùng nhau lại tạo nên vẻ phóng khoáng rất riêng: đủ chỉn chu để xuống phố, đủ thoải mái cho những ngày cần di chuyển nhiều và vẫn giữ được nét thời thượng mà không hề gắng gượng.

Điểm làm nên sức hút của công thức này nằm ở phom dáng. Thay vì chọn sơ mi trắng ôm sát và quần jeans bó, hãy ưu tiên sơ mi dáng rộng vừa phải, có phần vai rơi nhẹ và chất vải đứng phom hoặc mềm rủ tự nhiên. Khi kết hợp với jeans ống rộng cạp cao, tổng thể sẽ trở nên thanh thoát hơn, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cân đối.

Một vài thao tác nhỏ cũng đủ thay đổi tinh thần của set đồ. Bạn có thể mở hờ hai đến ba cúc áo trên cùng để diện mạo bớt nghiêm túc, xắn nhẹ tay áo hoặc sơ vin nửa vạt trước. Cách mặc này tạo cảm giác tự do, có chút ngẫu hứng của street style nhưng vẫn rất gọn gàng. Với những ai yêu thích vẻ thanh lịch, hãy sơ vin toàn bộ áo, thêm thắt lưng da nâu hoặc đen bản vừa để định hình vòng eo.

Jeans xanh nhạt mang đến cảm giác trẻ trung, phù hợp với những buổi dạo phố cuối tuần; trong khi jeans xanh chàm hoặc xanh đậm lại tạo hiệu ứng trưởng thành và dễ ứng dụng hơn khi đi làm. Nếu muốn vẻ ngoài cá tính hơn, jeans bạc màu, dáng ống rộng chạm mu bàn chân là lựa chọn đáng thử. Tuy nhiên, nên tránh quần quá dài hoặc quá thùng thình, bởi chúng dễ khiến tổng thể trở nên luộm thuộm.

Về giày dép, sneaker trắng sẽ giúp bộ đôi sơ mi – jeans thêm năng động. Loafer, giày mules hoặc sandal quai mảnh lại là lựa chọn dành cho những ngày bạn muốn vẻ ngoài nữ tính và chỉn chu hơn. Một chiếc túi da dáng ngang, kính râm gọng mảnh hay khuyên tai kim loại nhỏ là đủ để hoàn thiện diện mạo, không cần quá nhiều phụ kiện.

Sơ mi trắng và jeans ống rộng đẹp nhất khi được mặc với tinh thần thoải mái. Không cần cố tạo quá nhiều điểm nhấn, cũng không cần diện đồ quá cầu kỳ. Chỉ cần chọn phom dáng vừa vặn, chất liệu có độ rủ đẹp và biết tiết chế phụ kiện, bạn đã có ngay một công thức mặc đẹp bền vững: đơn giản, hiện đại và luôn khiến người đối diện cảm nhận được gu thẩm mỹ riêng.