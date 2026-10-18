Đôi giày "độc lạ" bỗng thành hot trend từ Á sang Âu: Lisa, Jennie, Rosé đều mê mẩn

Có những món đồ thời trang chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta phải đặt dấu hỏi về tính thẩm mỹ. Giày Tabi là một ví dụ điển hình. Với phần mũi tách đôi trông giống móng guốc, thiết kế này từng bị xem là kỳ quặc, thậm chí có phần thô kệch. Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ tồn tại, đôi giày tưởng chừng khó chiều ấy lại trở thành món đồ được giới mộ điệu săn đón, xuất hiện trong tủ đồ của hàng loạt ngôi sao từ châu Á đến Hollywood. Khi những cái tên như Lisa, Jennie, Rosé và Zendaya liên tục diện Tabi, thiết kế gây tranh cãi này càng chứng minh sức hút bền bỉ của mình.

Tabi có nguồn gốc từ kiểu tất truyền thống của Nhật Bản xuất hiện từ thế kỷ 15, với phần đầu tách riêng ngón chân cái để phù hợp với loại dép quai kẹp. Từ cảm hứng đó, nhà thiết kế người Bỉ Martin Margiela đã tạo nên một trong những thiết kế giày mang tính biểu tượng của thời trang đương đại. Năm 1988, Tabi xuất hiện trong bộ sưu tập đầu tiên của nhà mốt Maison Margiela. Thay vì giữ nguyên hình dáng của một món phụ kiện truyền thống, Martin Margiela biến tấu thiết kế thành những đôi bốt có gót, đồng thời nhúng đế giày vào sơn đỏ để các người mẫu để lại dấu chân chẻ đôi trên sàn diễn trắng. Chi tiết này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt mà còn thể hiện tinh thần phá vỡ những quy chuẩn thẩm mỹ vốn có của nhà thiết kế.

Kể từ đó, Tabi trở thành dấu ấn nhận diện của Maison Margiela. Thiết kế được phát triển thành nhiều phiên bản, từ bốt cao cổ, giày bệt, giày lười đến giày cao gót. Chất liệu và màu sắc cũng liên tục thay đổi, giúp hình dáng chẻ ngón đặc trưng có thể xuất hiện trong nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, Tabi chưa bao giờ là kiểu giày dễ được tất cả mọi người yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phần mũi khác biệt khiến đôi giày dễ bị so sánh với móng guốc, trong khi phom dáng có phần nặng nề cũng khiến nhiều người e ngại khi phối đồ. Nhưng chính sự khác thường ấy lại là điều khiến Tabi trở nên đáng nhớ giữa vô số thiết kế giày na ná nhau.

Sức hút của Tabi không chỉ đến từ lịch sử thiết kế mà còn được củng cố qua cách các ngôi sao đưa món đồ này vào phong cách cá nhân. Lisa là một trong những gương mặt thường xuyên được nhắc đến khi nói về những đôi giày Tabi. Việc lựa chọn nhiều phiên bản với màu sắc và kiểu dáng khác nhau cho thấy thiết kế này không nhất thiết phải gắn với một công thức phối đồ duy nhất. Khi kết hợp cùng trang phục tối giản, Tabi trở thành điểm nhấn đủ sức khiến tổng thể nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Trong khi đó, Jennie và Rosé đại diện cho sức ảnh hưởng của thời trang Hàn Quốc, nơi những món đồ mang tính nhận diện cao thường nhanh chóng được cộng đồng yêu thời trang chú ý. Tabi có thể tạo nên sự tương phản thú vị với trang phục nữ tính, nhưng cũng dễ dàng hòa vào những bộ đồ mang tinh thần tối giản, cá tính.

Ở Hollywood, Zendaya cũng là một gương mặt thường xuyên lựa chọn những thiết kế Tabi của Maison Margiela. Trong tháng 7/2026, nữ diễn viên từng phối giày Tabi bệt với áo ba lỗ trắng và quần jeans, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn khác biệt. Gần đây, cô tiếp tục xuất hiện với một phiên bản Tabi gót xuồng, cho thấy kiểu giày này vẫn có thể được làm mới theo nhiều cách. Điểm chung trong cách các ngôi sao diện Tabi là không cố gắng khiến đôi giày trở nên quá nổi bật bằng cách phối thêm hàng loạt món đồ cầu kỳ. Ngược lại, họ thường để thiết kế chẻ ngón tự tạo dấu ấn, kết hợp cùng những trang phục có phom dáng rõ ràng và màu sắc hài hòa.

Một trong những lý do giúp Tabi duy trì sức hút là khả năng tạo điểm nhấn ngay cả khi đi cùng những món đồ cơ bản. Chỉ cần một chiếc áo phông trắng, quần jeans và túi xách tối giản, đôi giày đã đủ khiến tổng thể khác biệt hơn so với công thức thường thấy. Với những cô nàng công sở, Tabi có thể kết hợp cùng quần âu ống đứng, áo sơ mi và blazer. Những phiên bản màu đen, nâu hoặc trắng sẽ dễ hòa vào tủ đồ thường ngày, trong khi thiết kế gót thấp hay giày bệt tạo cảm giác hiện đại mà không quá phô trương. Nếu muốn diện váy, bạn có thể chọn chân váy midi, váy suông hoặc những thiết kế có đường cắt gọn gàng để cân bằng với phần mũi giày độc đáo.

Khi thời tiết chuyển lạnh, Tabi cũng phù hợp với những bộ trang phục nhiều lớp như áo len mỏng, áo khoác dáng dài và quần jeans. Một đôi bốt Tabi có thể mang đến nét cá tính cho tổng thể vốn quen thuộc, đặc biệt khi kết hợp với trang phục mang bảng màu trung tính. Tuy nhiên, không phải phiên bản nào cũng tạo cảm giác giống nhau khi mang. Bốt cao cổ có thể đem lại vẻ mạnh mẽ, trong khi giày bệt và giày lười phù hợp hơn với phong cách đời thường. Người mua nên thử trực tiếp để kiểm tra độ vừa vặn, cảm giác ở phần ngón chân và khả năng di chuyển. Thiết kế chẻ ngón là đặc điểm tạo nên bản sắc của Tabi, nhưng không đồng nghĩa mọi phiên bản đều giúp bàn chân thoải mái hơn hoặc giảm đau mỏi khi đứng lâu.

Không phải xu hướng nào cũng cần đẹp theo cách dễ hiểu ngay từ đầu. Tabi hấp dẫn bởi nó thách thức những quan niệm quen thuộc về một đôi giày thanh lịch: phần mũi không thuôn nhọn, hình dáng không hoàn toàn mềm mại, thậm chí còn tạo cảm giác kỳ quặc với người chưa quen mắt. Nhưng thời trang vốn luôn có chỗ cho những thiết kế khiến người mặc thể hiện cá tính riêng. Tabi không nhất thiết phải trở thành đôi giày được tất cả mọi người yêu thích. Chỉ cần được phối hợp phù hợp với phong cách cá nhân, thiết kế này đã có thể tạo nên một dấu ấn khác biệt. Dưới đây là 1 số mẫu giày tương tự mà bạn có thể tham khảo:

Nơi mua: Bloom Bling

Nơi mua: TAO

Nơi mua: AYUER

Nơi mua: NIKE

Nếu đang tìm kiếm một món phụ kiện mới cho mùa lạnh, Tabi là gợi ý đáng cân nhắc dành cho những cô nàng muốn làm mới tủ đồ mà không cần thay đổi toàn bộ phong cách. Từ một thiết kế từng gây tranh cãi trên sàn diễn Paris, đôi giày chẻ ngón đã đi một hành trình dài để trở thành biểu tượng của tinh thần thời trang phá cách. Và có lẽ, sức hút lớn nhất của Tabi nằm ở chỗ: càng khác biệt, người ta càng khó làm ngơ.