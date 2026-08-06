Ai cũng có sơ mi trắng, nhưng không phải ai cũng biết mặc đẹp như cô nàng này

Nếu chỉ được giữ lại một món đồ trong tủ quần áo, rất nhiều tín đồ thời trang sẽ chọn chiếc sơ mi trắng. Không cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, nhưng chỉ với một thiết kế cơ bản, bạn có thể tạo nên hàng chục phong cách khác nhau, từ thanh lịch, tối giản đến trẻ trung hay cá tính. Loạt outfit của một fashion blogger dưới đây chính là minh chứng rõ nhất: chỉ với một chiếc sơ mi trắng, cô đã phối thành 8 bản phối hoàn toàn khác nhau mà không hề tạo cảm giác nhàm chán.

Điều khiến sơ mi trắng trở thành "vua của tủ đồ" nằm ở khả năng kết hợp gần như vô hạn. Dù là quần jeans, quần âu, chân váy hay quần short, chiếc áo này đều có thể hòa hợp một cách tự nhiên. Chỉ cần thay đổi cách phối hoặc thêm vài phụ kiện nhỏ, diện mạo đã trở nên mới mẻ.

1. Sơ mi trắng + quần jeans: Công thức không bao giờ thất bại

Đây là cách phối quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng cùng quần jeans ống loe giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Blogger còn khéo léo buộc thêm một chiếc khăn lụa ở cạp quần để tạo điểm nhấn màu sắc, khiến set đồ bớt đơn điệu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đi cà phê, dạo phố hoặc môi trường công sở không quá nghiêm túc.

2. Sơ mi trắng + quần âu ống rộng: Chuẩn nàng công sở hiện đại

Khi kết hợp cùng quần âu cạp cao ống suông, sơ mi trắng lập tức mang đến vẻ chuyên nghiệp. Bản phối này càng thời thượng hơn khi thêm túi đeo vai tối giản và thẻ nhân viên đeo trước ngực, tạo cảm giác như những quý cô công sở Hàn Quốc. Quần ống rộng còn giúp che khuyết điểm đôi chân, đồng thời kéo dài tỷ lệ cơ thể nếu kết hợp với sơ vin.

3. Layer cùng áo len mỏng: Đúng chất Thu

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo len cổ tim màu xám bên ngoài sơ mi trắng là bạn đã có ngay outfit đậm chất mùa Thu. Phần cổ áo và gấu sơ mi được để lộ khéo léo giúp tổng thể có chiều sâu hơn, đồng thời tạo hiệu ứng layer rất được yêu thích trong những năm gần đây.

4. Sơ mi trắng + quần màu be: Thanh lịch kiểu Pháp

Nếu jeans mang đến sự trẻ trung thì quần màu be lại đem đến cảm giác trưởng thành và tinh tế. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng da màu nâu cùng túi xách đồng điệu, tổng thể trở nên sang trọng mà vẫn rất nhẹ nhàng. Đây là kiểu phối đồ phù hợp cả khi đi làm lẫn gặp gỡ đối tác.

5. Sơ mi trắng + quần short: Trẻ trung nhưng vẫn lịch sự

Nhiều người nghĩ sơ mi chỉ hợp với quần dài, nhưng thực tế khi kết hợp cùng quần short trắng hoặc màu trung tính, món đồ này lại mang đến vẻ năng động đầy cuốn hút. Đi cùng giày loafers hoặc sneaker trắng, outfit vừa thoải mái vừa đủ lịch sự để mặc trong những chuyến du lịch hay cuối tuần.

6. Sơ mi trắng + chân váy xẻ: Nữ tính mà vẫn hiện đại

Chiếc chân váy midi xẻ tà giúp bộ trang phục trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Blogger lựa chọn giày Mary Jane quai mảnh để tăng vẻ nữ tính, trong khi sơ mi trắng cân bằng lại tổng thể, tránh cảm giác quá điệu đà. Đây là công thức rất phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc đi làm.

7. Layer cùng áo tank top: Cách phối đang rất được yêu thích

Một trong những xu hướng nổi bật vài năm gần đây là mặc áo hai dây hoặc tank top bên ngoài sơ mi trắng. Nghe có vẻ lạ nhưng khi phối đúng, outfit lại cực kỳ thời trang. Chiếc áo tank màu đen tạo sự tương phản với sơ mi trắng, kết hợp cùng chân váy trắng mang đến vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn nổi bật. Đây là phong cách được nhiều fashion influencer Hàn Quốc và Nhật Bản yêu thích.

8. Phối cùng chân váy caro và boots: Cá tính hơn hẳn

Nếu muốn làm mới hình ảnh, hãy thử kết hợp sơ mi trắng với áo hai dây đen, chân váy caro xếp tầng cùng boots cao cổ. Chỉ cần thêm chiếc mũ baker boy và dây chuyền dài, tổng thể lập tức mang hơi hướng Y2K pha chút vintage rất cuốn hút. Điều thú vị là dù phong cách thay đổi hoàn toàn, chiếc sơ mi trắng vẫn đóng vai trò làm nền hoàn hảo để mọi item khác tỏa sáng.

Không phải ngẫu nhiên mà sơ mi trắng luôn xuất hiện trong danh sách những món đồ "must-have". Thiết kế này có thể mặc quanh năm, không bị lỗi mốt, phù hợp với mọi độ tuổi và dễ thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần một chiếc sơ mi chất lượng tốt, form vừa vặn và chất liệu đứng dáng, bạn đã có thể tạo ra vô số outfit mà không cần mua quá nhiều quần áo. Từ phong cách công sở chỉn chu, street style năng động đến những bản phối nữ tính hay cá tính, sơ mi trắng đều đáp ứng một cách dễ dàng. Dưới đây là 1 số mẫu sơ mi trắng chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngya:

Nơi mua: MONO TALK

Nơi mua: KAMONG

Nơi mua: GILLEE

Nơi mua: NOAM

Nơi mua: Thái Hòa

Thời trang không phải lúc nào cũng cần thật nhiều quần áo mới. Đôi khi, chỉ cần đầu tư đúng vào một món đồ kinh điển như chiếc sơ mi trắng và học cách biến hóa linh hoạt, bạn đã có thể mặc đẹp suốt bốn mùa mà vẫn luôn mang đến cảm giác mới mẻ. Đây chính là lý do vì sao chiếc sơ mi trắng vẫn được xem là "xương sống" của mọi tủ đồ, bất kể xu hướng có thay đổi ra sao.