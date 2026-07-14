Nhìn qua 8 outfit trong loạt ảnh này mới thấy, chỉ cần thay đổi một chiếc quần, chân váy hay cách sơ vin là chiếc áo sơ mi trắng đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Từ năng động, trẻ trung đến thanh lịch, sang trọng, món đồ tưởng như đơn giản này lại có khả năng "cân" gần như mọi phong cách.

Phối cùng quần jeans – công thức không bao giờ lỗi mốt

Nếu chưa biết mặc gì, hãy chọn ngay một chiếc quần jeans. Sự kết hợp giữa sơ mi trắng và denim luôn tạo cảm giác sạch sẽ, trẻ trung và rất hợp với mùa hè. Bạn có thể sơ vin một phần vạt áo hoặc buông tự nhiên để tạo vẻ ngoài phóng khoáng, thoải mái.

Mặc với quần short – vừa mát mẻ vừa chuẩn phong cách Hàn Quốc

Một chiếc quần short hoặc bermuda kết hợp cùng sơ mi trắng oversized sẽ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, năng động nhưng vẫn rất có gu. Đây là set đồ lý tưởng cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay đi du lịch.

Kết hợp chân váy – nữ tính mà vẫn hiện đại

Từ chân váy ngắn xếp ly đến chân váy dài, sơ mi trắng đều có thể phối cực ăn ý. Chỉ cần thêm một đôi loafer, sneaker hoặc giày búp bê là bạn đã có ngay outfit vừa trẻ trung vừa thanh lịch.

Phối với quần ống rộng – thanh lịch cho ngày đi làm

Quần ống rộng kết hợp cùng áo sơ mi trắng luôn tạo cảm giác cao ráo và sang trọng. Đây là lựa chọn phù hợp cho môi trường công sở, các buổi họp hay gặp gỡ khách hàng. Chỉ cần thêm một chiếc túi da và kính mát là tổng thể đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều.

Đừng quên "chơi" với cách mặc áo

Điểm thú vị của sơ mi trắng không chỉ nằm ở việc phối với món đồ nào, mà còn ở cách bạn mặc.

Mở vài cúc áo tạo vẻ phóng khoáng. Sơ vin một nửa giúp outfit trông thời trang hơn. Xắn tay áo để tăng cảm giác năng động. Mặc như một chiếc áo khoác ngoài với áo hai dây hoặc tank top bên trong cũng là lựa chọn rất được yêu thích vào mùa hè.

Chỉ những thay đổi nhỏ cũng đủ khiến cùng một chiếc áo mang đến nhiều phong cách khác nhau.

Điều khiến áo sơ mi trắng luôn giữ được vị trí "quốc dân" là vì nó không kén dáng, không giới hạn độ tuổi và cũng chẳng bao giờ lỗi mốt. Dù theo đuổi phong cách tối giản, Hàn Quốc, công sở hay old money, bạn đều có thể bắt đầu từ món đồ cơ bản này.

Nếu trong tủ đồ chỉ được giữ lại một chiếc áo, nhiều tín đồ thời trang có lẽ sẽ không ngần ngại chọn áo sơ mi trắng . Bởi chỉ cần một chiếc áo và vài cách phối đơn giản, bạn đã có thể mặc đẹp suốt cả tuần mà vẫn luôn tạo cảm giác mới mẻ.

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