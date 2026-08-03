5 kiểu sơ mi trắng chuẩn "style old money": Thanh lịch nơi công sở mà mặc đi chơi cuối tuần cũng chuẩn đẹp xinh

Nhắc đến thời trang công sở, áo sơ mi trắng luôn là món đồ "kinh điển" mà hầu như cô gái nào cũng sở hữu. Thiết kế này ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, dễ phối đồ và phù hợp với mọi hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ đối tác cho đến những buổi cà phê cuối tuần. Tuy nhiên, cũng vì quá quen thuộc nên nhiều người cho rằng sơ mi trắng khá đơn điệu, mặc mãi dễ tạo cảm giác nhàm chán.

Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ như chất liệu, cổ áo, tay áo hay đường viền, chiếc sơ mi trắng quen thuộc sẽ mang đến diện mạo hoàn toàn mới. Vẫn giữ được nét tinh tế vốn có nhưng mỗi thiết kế lại phù hợp với một phong cách khác nhau, từ nữ tính, cổ điển đến hiện đại hay sang trọng. Nếu muốn làm mới tủ đồ mà chưa cần sắm quá nhiều quần áo, hãy thử 5 kiểu sơ mi trắng dưới đây.

1. Sơ mi trắng đục lỗ họa tiết - Món đồ "giải nhiệt" cho ngày hè

Trong vài mùa gần đây, những thiết kế đục lỗ (broderie anglaise) trở thành xu hướng được nhiều thương hiệu từ bình dân đến cao cấp lăng xê. Khác với sơ mi trắng trơn truyền thống, các họa tiết đục lỗ tạo cảm giác mềm mại và nữ tính hơn. Những khoảng hở nhỏ vừa đủ giúp chiếc áo thông thoáng, phù hợp với thời tiết nóng, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác khiến tổng thể trông sinh động hơn. Bạn có thể phối sơ mi đục lỗ cùng quần âu ống suông để đi làm hoặc kết hợp với quần jeans xanh và sandal quai mảnh khi xuống phố. Nếu yêu thích phong cách nghỉ dưỡng, chỉ cần thêm một chiếc túi cói và mũ rộng vành là đã có ngay outfit chuẩn mùa hè.

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2. Sơ mi trắng viền ren - Nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế

Nếu muốn vẻ ngoài nữ tính hơn mà vẫn giữ được sự thanh lịch, sơ mi viền ren là lựa chọn rất đáng thử. Điểm nhấn thường nằm ở cổ áo, tay áo hoặc hàng cúc với những đường ren nhỏ được xử lý khéo léo. Chi tiết này giúp chiếc áo trở nên mềm mại hơn mà không quá cầu kỳ. Sơ mi viền ren đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách Pháp. Chỉ cần phối cùng chân váy midi, quần jeans xanh hoặc quần linen màu be là đã có một set đồ vừa dịu dàng vừa sang trọng. Để tổng thể không bị rườm rà, hãy ưu tiên phụ kiện tối giản như khuyên tai ngọc trai nhỏ, đồng hồ dây da hoặc túi xách gam màu trung tính.

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3. Sơ mi trắng tay bồng - Giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn

Những chiếc tay áo phồng nhẹ luôn mang đến cảm giác lãng mạn và thời trang hơn so với sơ mi cơ bản. Điểm cộng của thiết kế này là tạo hiệu ứng cân đối cho vóc dáng. Với những người có phần vai hẹp hoặc thân hình quả lê, tay bồng giúp phần thân trên đầy đặn hơn, từ đó tổng thể cân đối và thanh thoát. Bạn nên chọn tay bồng vừa phải để dễ mặc trong môi trường công sở. Khi phối đồ, hãy kết hợp cùng quần ống đứng hoặc chân váy bút chì để tạo sự hài hòa giữa nét mềm mại của áo và sự chỉn chu của trang phục. Đây cũng là kiểu áo rất ăn ảnh, phù hợp cho những buổi họp, sự kiện hoặc gặp gỡ khách hàng.

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4. Sơ mi trắng cổ nơ - Thanh lịch đậm chất quý cô

Trong những năm gần đây, sơ mi cổ nơ liên tục trở lại và trở thành món đồ được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Chiếc nơ mềm mại ở phần cổ giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không cần thêm vòng cổ hay phụ kiện cầu kỳ. Đây cũng là thiết kế thường xuất hiện trong tủ đồ của các quý cô Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bạn có thể buộc nơ gọn gàng để tạo vẻ chuyên nghiệp khi đi làm hoặc thả nhẹ hai dải nơ để tăng vẻ phóng khoáng, trẻ trung. Kết hợp sơ mi cổ nơ với chân váy chữ A, quần âu cạp cao hoặc quần jeans tối màu đều mang lại vẻ ngoài sang trọng và tinh tế.

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5. Sơ mi trắng cổ sen - Bí quyết "hack tuổi" đầy duyên dáng

Nếu muốn trẻ trung hơn vài tuổi mà vẫn lịch sự, đừng bỏ qua sơ mi cổ sen. Phần cổ áo bo tròn giúp gương mặt trông mềm mại hơn, đồng thời mang đến vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không hề "sến". Hiện nay, nhiều thương hiệu còn biến tấu cổ sen với viền ren, thêu hoa hoặc phối chất liệu để tăng tính thời trang. Sơ mi cổ sen đặc biệt phù hợp khi kết hợp cùng chân váy chữ A, chân váy xếp ly hoặc quần jeans cạp cao. Chỉ cần thêm một đôi giày búp bê hoặc Mary Jane là đã có ngay set đồ vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Những cô nàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh cũng nên thử kiểu cổ áo này vì nó giúp các đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại hơn.

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Điểm thú vị của sơ mi trắng nằm ở khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết thiết kế, bạn đã có thể tạo nên những phong cách hoàn toàn khác nhau mà không cần đầu tư quá nhiều quần áo mới. Để mặc đẹp hơn, hãy ưu tiên những chất liệu như cotton, poplin, linen pha hoặc voan dày vừa phải. Đây đều là các chất liệu đứng phom, thoáng mát và giữ được vẻ sang trọng sau nhiều lần sử dụng. Ngoài ra, sơ vin gọn gàng, xắn nhẹ tay áo hoặc kết hợp thêm thắt lưng mảnh cũng là những mẹo nhỏ giúp tổng thể trông hiện đại và chỉn chu hơn.

Thay vì chỉ sở hữu một chiếc sơ mi trắng cơ bản, bạn có thể bổ sung thêm sơ mi đục lỗ, sơ mi viền ren, sơ mi tay bồng, sơ mi cổ nơ và sơ mi cổ sen. Mỗi thiết kế đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch vốn có của sơ mi trắng. Chỉ với vài biến tấu nhỏ, món đồ quen thuộc này sẽ giúp tủ đồ công sở của bạn trở nên mới mẻ, thời thượng và đầy cảm hứng suốt cả tuần.