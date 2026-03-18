Smart Casual là phong cách gì mà ngày càng nhiều đàn ông Việt theo đuổi?

Smart casual là gì?

Nói ngắn gọn, smart casual là kiểu ăn mặc nằm giữa lịch sự và đời thường.

Nó không trang trọng đến mức phải mặc suit, nhưng cũng không thả lỏng đến mức áo phông nhăn, quần short, dép lê. Đây là kiểu ăn mặc dành cho những tình huống "không quá nghiêm nhưng cũng không thể mặc đại", ví dụ như: đi ăn tối, hẹn hò, đi cà phê với đối tác, dự sự kiện nhẹ, gặp bạn bè sau giờ làm, đi làm ở môi trường sáng tạo, hoặc những buổi tụ tập mà bạn muốn trông chỉn chu hơn bình thường.

Hiểu theo kiểu rất Việt Nam, smart casual là phong cách "không lên đồ quá đà, nhưng nhìn vẫn ra người biết ăn mặc".

Nó có sự thoải mái của casual, nhưng có độ gọn gàng và chủ ý rõ ràng hơn. Nó không "căng" như business casual, nhưng chắc chắn lịch sự hơn outfit kiểu "đi mua đồ ở WinMart".

Công thức dễ hiểu nhất: casual làm nền, thêm một món chỉn chu

Nếu phải giải thích smart casual theo cách dễ hiểu nhất, tôi sẽ nói thế này: hãy bắt đầu bằng một bộ đồ casual, rồi thay 1-2 món bằng phiên bản gọn gàng hơn.

Ví dụ:

- Bạn đang mặc áo phông + quần chinos + sneakers.

- Muốn thành smart casual? Hãy thêm một chiếc blazer mềm hoặc chore jacket.

-Hoặc bạn đang mặc jeans + áo sơ mi.

Muốn nhìn sắc hơn? Hãy đổi sneakers chạy bộ sang sneakers tối giản, loafer, hoặc derby da mềm.

Chỉ cần vài thay đổi như vậy, bộ đồ sẽ lập tức trông có chủ đích hơn, trưởng thành hơn, mà vẫn thoải mái.

Đó là tinh thần quan trọng nhất của smart casual: không hy sinh sự dễ chịu, nhưng vẫn giữ được phong độ đàn ông.

Vì sao smart casual lại hợp đàn ông Việt?

Vì đàn ông Việt sống trong một môi trường rất "lai".

Chúng ta đi làm ở văn phòng nhưng không phải lúc nào cũng cần suit. Chúng ta gặp khách hàng nhưng cũng thường xuyên phải di chuyển, đi ăn, đi cà phê. Chúng ta muốn lịch sự, nhưng khí hậu nóng ẩm lại không cho phép lúc nào cũng áo sơ mi đóng thùng, blazer dày, giày da cứng.

Chính vì vậy, smart casual gần như là phong cách thực tế nhất cho đàn ông Việt hiện đại.

Nó cho phép bạn mặc đẹp mà không gồng.

Cho phép bạn lịch sự mà không bị già.

Cho phép bạn đi làm, đi chơi, đi hẹn hò gần như trong cùng một bộ đồ.

Nói cách khác, đây là kiểu ăn mặc "đầu tư một lần, dùng được nhiều ngữ cảnh".

Muốn mặc smart casual đẹp, hãy nhớ 3 nguyên tắc này

1. Luôn có ít nhất một món "có cấu trúc"

Một bộ đồ smart casual luôn nên có ít nhất một món khiến tổng thể trông gọn hơn. Đó có thể là blazer mềm, áo khoác chore jacket, sơ mi Oxford, quần chinos đứng dáng, hoặc một đôi loafer.

Nếu cả bộ đều quá mềm, quá casual, quá "thả cửa", bạn sẽ chỉ đang mặc casual thôi.

2. Tránh đồ quá thể thao

Rất nhiều đàn ông Việt nhầm smart casual với việc "mặc đồ thể thao nhưng sạch sẽ hơn một chút". Không đúng.

Sneakers chạy bộ, quần jogger, áo hoodie logo to, áo phông quá rộng… thường khiến outfit rơi về casual hoặc athleisure chứ không còn smart casual.

Smart casual cần sự thoải mái, nhưng không cần cảm giác vừa bước ra từ phòng gym.

3. Chất liệu và fit quan trọng hơn thương hiệu

Một chiếc áo phông fit đẹp, quần chinos đứng dáng, blazer mềm vừa vai và đôi giày sạch sẽ luôn hiệu quả hơn một bộ đồ đầy logo nhưng form lỏng lẻo.

Smart casual là cuộc chơi của phom dáng, độ sạch sẽ và cảm giác chỉn chu, chứ không phải cuộc thi xem ai mặc đồ đắt hơn.

3 công thức smart casual đàn ông Việt mặc là đẹp ngay

1. Áo phông trơn + chinos + blazer mềm + sneakers tối giản

Đây là công thức dễ áp dụng nhất cho người mới bắt đầu. Áo phông nên là màu trung tính như trắng, xám, navy hoặc đen. Quần chinos màu be, olive, navy hoặc xám. Blazer nên là loại mềm, không quá dựng phom như suit jacket. Giày nên là sneakers da trắng tối giản hoặc da lộn sạch sẽ.

Bộ này đi làm môi trường sáng tạo được, đi ăn tối cũng ổn, đi hẹn hò lại càng hợp.

2. Sơ mi Oxford + quần jeans xanh đậm + loafers/giày chukka

Đây là kiểu smart casual cổ điển và rất đàn ông. Sơ mi Oxford trắng hoặc xanh nhạt gần như không bao giờ sai. Jeans nên là jeans xanh đậm, không rách, không bạc phếch. Loafers giúp tổng thể trưởng thành hơn ngay lập tức.

Nếu muốn thêm chiều sâu, khoác ngoài một chiếc chore jacket hoặc cardigan mỏng là đủ đẹp.

3. Polo dệt kim + quần âu casual + derby hoặc loafer

Đây là công thức dành cho đàn ông 30+ muốn trông chững chạc hơn mà không bị già. Polo dệt kim luôn lịch sự hơn áo phông, nhưng dễ chịu hơn sơ mi. Phối cùng quần âu casual hoặc chinos đứng dáng là đã rất "đúng bài".

Nếu bạn là người hay gặp khách hàng, đi ăn trưa công việc hoặc thường xuyên phải trông đáng tin cậy hơn trong mắt người khác, đây là combo rất nên đầu tư.

Smart casual là nghệ thuật "bớt casual đi một chút"

Điều hay nhất của smart casual là nó không bắt bạn phải thay đổi hoàn toàn. Nó chỉ yêu cầu bạn bớt xuề xòa hơn bình thường một chút.

- Thay đôi sneakers chạy bộ bằng loafer.

- Thay áo hoodie bằng chore jacket.

- Thay quần jeans rách bằng chinos sạch sẽ.

Chỉ vài thay đổi nhỏ như vậy thôi, cả bộ đồ đã khác hẳn.

Và đó chính là lý do smart casual đáng để đàn ông học nhất. Vì đây không phải phong cách dành cho sàn diễn, cũng không phải để chụp lookbook. Đây là kiểu ăn mặc dành cho đời sống thật.