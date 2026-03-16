Chore Jacket: Từ đồ bảo hộ lao động đến chiếc áo khoác hoàn hảo trong thời tiết ẩm ương

Đó là lúc chore jacket phát huy tác dụng.

Nếu phải chọn một chiếc áo khoác đàn ông nên có cho thời tiết ẩm ương, thất thường, sáng lạnh trưa nóng của mùa xuân, tôi sẽ chọn chore jacket trước khá nhiều lựa chọn khác. Nó không ồn ào, không màu mè, nhưng là kiểu áo khoác mặc vào thấy ngay một điều: người đàn ông này biết mình đang mặc gì.

Chore jacket là gì?

Nói dễ hiểu, chore jacket là kiểu áo khoác workwear cổ điển, thường có dáng hơi vuông, chiều dài ngang hông hoặc dài hơn áo sơ mi một chút, cổ bẻ đơn giản, cài khuy phía trước và đặc trưng nhất là những túi vuông to ở mặt trước.

Bạn sẽ nhận ra nó ngay nếu từng thấy những chiếc áo khoác lao động kiểu Pháp hoặc Mỹ: dáng thẳng, gọn, thực dụng, không ôm sát như blazer, cũng không ngắn cộc như denim jacket truyền thống.

Điểm hay của chore jacket là nó đứng ở giữa rất nhiều thế giới. Nó có cấu trúc hơn áo sơ mi khoác ngoài, nhưng không cứng như áo vest. Nó casual, nhưng không luộm thuộm. Nó thực dụng, nhưng lại rất có chất thời trang.

Đó là lý do vì sao rất nhiều người mới bắt đầu quan tâm tới phong cách nam giới sẽ thấy chore jacket cực kỳ "dễ sống".

Từ áo khoác lao động đến biểu tượng menswear

"Chore" trong tiếng Anh vốn gợi tới việc nhà, việc tay chân, việc lao động. Và đúng như tên gọi, chore jacket ban đầu là áo khoác lao động.

Ở Pháp cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, công nhân, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ sơn thường mặc một kiểu áo khoác xanh lam đơn giản gọi là bleu de travail - tạm hiểu là "áo lao động xanh". Đây chính là một trong những tổ tiên rõ ràng nhất của chore jacket hiện đại.

Tại Mỹ, các thương hiệu workwear như Carhartt, Dickies hay Pointer Brand sau đó cũng phát triển những kiểu áo tương tự cho công nhân đường sắt, thợ xưởng, người làm việc ngoài trời. Chất vải dày, bền, dệt chặt, nhiều túi để đựng đồ nghề. Mọi thứ đều xoay quanh công năng.

Nhưng thời trang nam hiện đại có một thói quen rất thú vị: nó luôn yêu những món đồ sinh ra từ lao động thật sự. Jeans, boots, denim jacket, field jacket… và dĩ nhiên có cả chore jacket.

Khi làn sóng workwear, heritage menswear, rồi sau đó là smart-casual kiểu Âu - Mỹ phát triển mạnh, chore jacket bước ra khỏi nhà xưởng và đi vào street style, lookbook, tạp chí thời trang. Từ Carhartt WIP đến Drake's, từ Alex Mill đến các thương hiệu Nhật như Beams hay OrSlow, đâu đâu cũng có chore jacket. Nó trở thành một trong những món đồ nền tảng của tủ đồ nam hiện đại: ít lời nhưng có võ.

Vì sao chore jacket hợp với mùa xuân hơn nhiều loại áo khác?

Điểm mạnh nhất của chore jacket là khả năng layering cực kỳ tự nhiên.

Mùa xuân không phải lúc để mặc một chiếc áo khoác quá nặng. Bạn cần một lớp áo vừa đủ để chống gió nhẹ buổi sáng, nhưng không khiến mình "hấp hơi" vào buổi trưa. Chore jacket đáp ứng đúng điều đó. Nó thường được làm từ cotton canvas, twill, denim nhẹ, cotton drill hoặc cotton pha linen - đủ đứng phom, đủ bền, nhưng không quá bí.

Dáng áo thẳng và tương đối rộng giúp bạn mặc bên trong một chiếc áo phông, sơ mi Oxford, polo dệt kim hay thậm chí một chiếc sweatshirt mỏng mà không bị cộm. Khi nóng lên, bạn chỉ cần cởi ra cầm tay hoặc vắt nhẹ trên vai, vẫn hợp lý hơn nhiều so với một chiếc blazer quá nghiêm hay một chiếc áo gió thể thao quá casual.

Nói ngắn gọn: chore jacket sinh ra để xử lý những ngày thời tiết "sáng như mùa đông, trưa như đầu hạ".

Vì sao giới thời trang mê chore jacket đến vậy?

Vì nó giải quyết được thứ đàn ông hiện đại cần nhất: trông có gu mà không phải cố quá.

Một chiếc blazer đôi khi khiến bạn trông như đang cố ăn mặc. Một chiếc hoodie lại dễ khiến bạn trông như vừa chạy xuống mua cà phê. Chore jacket thì khác. Nó tạo ra cảm giác rất cân bằng: gọn gàng, nam tính, thực dụng, nhưng vẫn thư thái.

Đây là kiểu áo khoác mà Harry Styles mặc được, các anh chàng Paris mặc đẹp, dân creative mặc rất hợp, và đàn ông văn phòng Việt Nam cũng hoàn toàn có thể ứng dụng.

Nó còn có một ưu điểm mà nhiều người bỏ qua: mặc càng lâu càng đẹp. Những chiếc chore jacket vải canvas, twill hoặc denim thường xuống màu rất đẹp theo thời gian. Nếp gấp, độ bạc màu nhẹ ở tay áo, cổ áo hay miệng túi tạo ra một thứ gọi là "patina" - dấu vết sử dụng khiến món đồ có cá tính hơn. Đây là vẻ đẹp mà những chiếc áo khoác quá bóng bẩy, quá mới tinh thường không có.

Đàn ông Việt mặc chore jacket thế nào cho đẹp?

Với đàn ông Việt, cách dễ nhất là đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy xem chore jacket như một chiếc áo khoác "đứng đắn hơn áo sơ mi, thoải mái hơn blazer".

Công thức an toàn nhất là: áo phông trơn + quần chinos hoặc jeans thẳng + chore jacket + sneaker tối giản hoặc derby da mềm. Đây là bộ đồ gần như ai mặc cũng ổn, đặc biệt với môi trường đi làm không quá cứng nhắc.

Nếu muốn chỉn chu hơn, hãy mặc sơ mi Oxford trắng hoặc xanh nhạt bên trong, phối cùng quần chinos màu be, olive hoặc navy. Chore jacket màu xanh navy, xanh công nhân Pháp, nâu đất, olive hoặc be là những màu rất hợp đàn ông Việt vì dễ phối và ít lỗi thời.

Một lưu ý quan trọng: đừng chọn áo quá ôm. Chore jacket đẹp nhất khi nó có độ thoải mái vừa đủ. Nếu bó sát, nó sẽ mất hết tinh thần workwear. Nhưng nếu rộng thùng thình kiểu oversize quá đà, bạn lại dễ trông như đang mượn áo đạo cụ chụp lookbook.

Về chất liệu, nếu mặc ở Việt Nam, hãy ưu tiên cotton twill vừa phải, canvas nhẹ, cotton-linen blend hoặc denim mỏng. Tránh loại quá dày, quá cứng nếu bạn sống ở khí hậu nóng ẩm.

Một chiếc áo khoác "thông minh" đúng nghĩa

Trong thế giới thời trang nam, có những món đồ nhìn không hào nhoáng nhưng lại cực kỳ khôn ngoan. Chore jacket là một món như vậy.

Nó không phải chiếc áo khiến người khác trầm trồ ngay từ xa. Nhưng nó là chiếc áo khiến tổng thể của bạn gọn gàng hơn, nam tính hơn, hợp thời tiết hơn và có chiều sâu hơn. Đó mới là thứ đàn ông trưởng thành thực sự cần.

Nếu mùa xuân này bạn muốn mua một chiếc áo khoác vừa dễ mặc, vừa bền, vừa có chất, lại hợp với thời tiết ẩm ương rất Việt Nam, hãy thử bắt đầu bằng một chiếc chore jacket.

Rất có thể sau đó, bạn sẽ thấy mình mặc nó nhiều hơn tưởng tượng. Vì một khi đã quen với cảm giác "khoác vào là ổn ngay", rất khó quay lại những chiếc áo khoác vô thưởng vô phạt khác.