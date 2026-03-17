Trời chưa nóng hẳn nhưng có một mẫu quần mùa hè đã "hot" khủng khiếp, mặc lên trẻ trung và sang xịn mịn

Mỗi mùa hè đều có một vài món đồ trở thành tâm điểm của tủ quần áo. Năm nay, quần trắng đang dần xuất hiện nhiều hơn trong những tấm hình street style của hội sành điệu. Không phải là xu hướng hoàn toàn mới, nhưng sự trở lại của quần trắng mang cảm giác rõ ràng hơn: gọn gàng, dễ phối và phù hợp với thời tiết nóng. Nếu đang cân nhắc mua sắm cho mùa hè, đây có thể là món đồ đáng đầu tư từ sớm.

Màu trắng phù hợp với tinh thần mùa hè

Mùa hè thường gắn với những gam màu sáng và nhẹ. Trong số đó, màu trắng có lợi thế rõ rệt vì tạo cảm giác tươi sáng, mát mắt. Khi thời tiết nóng, những trang phục màu sáng giúp tổng thể trông nhẹ nhàng hơn so với các tông tối.

Quần trắng đặc biệt phù hợp với điều này. Dù là quần jeans, quần vải, quần ống rộng hay quần short, màu trắng giúp bộ trang phục trông gọn gàng và mát mẻ hơn. Đây cũng là lý do, quần trắng bắt đầu phủ sóng ngay từ bây giờ.

Ngoài ra, màu trắng ít bị ràng buộc bởi xu hướng màu sắc từng năm. Khác với những gam màu "hot" theo mùa, quần trắng có thể mặc lại nhiều năm mà không bị cảm giác lỗi mốt.

Dễ phối đồ hơn nhiều người nghĩ

Một trong những lý do khiến nhiều người ngại mua quần trắng là lo khó phối đồ. Thực tế, đây lại là một trong những món dễ kết hợp nhất.

Quần trắng có thể đi cùng áo phông, sơ mi, áo tank top hoặc áo polo. Các màu như xanh nhạt, be, xám, đen hay pastel đều kết hợp khá tự nhiên với nền trắng. Với phong cách đơn giản, chỉ cần quần trắng và áo phông trơn cũng đủ tạo cảm giác gọn gàng.

Nếu muốn nổi bật hơn một chút, quần trắng cũng làm nền tốt cho các họa tiết hoặc màu sắc mạnh. Một chiếc áo kẻ, áo hoa hoặc áo màu nổi khi đi cùng quần trắng thường trông cân bằng hơn so với khi phối với quần tối màu.

Về giày dép, quần trắng hợp với nhiều lựa chọn: sneaker, sandal, loafer hoặc giày vải. Chỉ cần chú ý giữ tổng thể gọn gàng là bộ đồ đã khá ổn.

Nhiều kiểu dáng phù hợp với từng phong cách

Xu hướng quần trắng năm nay không tập trung vào một kiểu dáng duy nhất. Thay vào đó là nhiều lựa chọn khác nhau, phù hợp với nhiều phong cách.

Quần ống rộng bằng vải nhẹ đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác thoải mái khi trời nóng. Kiểu quần này thường đi cùng áo sơ mi mỏng hoặc áo phông đơn giản, phù hợp với phong cách tối giản.

Quần jeans trắng cũng đang quay lại, đặc biệt là phom ống đứng hoặc suông. So với jeans xanh truyền thống, jeans trắng mang lại cảm giác sáng sủa và "mùa hè" hơn.

Ngoài ra, quần short trắng và quần linen trắng cũng là lựa chọn phổ biến. Những chất liệu nhẹ như linen hay cotton giúp trang phục thoáng hơn, phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Điểm chung của các kiểu quần này là hướng đến sự thoải mái và tính ứng dụng, thay vì các thiết kế quá cầu kỳ.

Một vài lưu ý khi chọn và mặc quần trắng

Dù dễ mặc, quần trắng vẫn có một vài điểm cần chú ý.

Thứ nhất là chất liệu. Quần trắng quá mỏng có thể gây cảm giác thiếu tự nhiên khi mặc. Nên chọn vải đủ dày để giữ form nhưng vẫn thoáng, chẳng hạn cotton pha hoặc denim nhẹ.

Thứ hai là form dáng. Vì màu trắng khá nổi bật, quần có form gọn gàng thường dễ mặc hơn. Không cần quá bó, nhưng cũng nên tránh kiểu quá rộng nếu không quen phong cách này.

Cuối cùng là việc giữ quần sạch. Quần trắng dễ lộ vết bẩn, vì vậy nên chú ý khi di chuyển hoặc chọn môi trường mặc phù hợp. Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề quá lớn nếu chăm giặt và bảo quản đúng cách.

Kết luận

Quần trắng không phải là xu hướng quá mới, nhưng năm nay đang trở lại rõ rệt trong thời trang mùa hè. Sự đơn giản, dễ phối đồ và phù hợp với thời tiết khiến món đồ này trở thành lựa chọn hợp lý cho nhiều người.

Nếu đang chuẩn bị cập nhật tủ đồ cho mùa nóng, mua một chiếc quần trắng từ bây giờ là quyết định khá thực tế. Đây là kiểu trang phục có thể mặc nhiều dịp, dễ kết hợp và ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhanh của xu hướng thời trang.

Ảnh: Instagram