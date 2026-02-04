Siêu mẫu 52 tuổi gây tranh cãi với váy giả khỏa thân, đi lại không nổi tại Grammy

Lễ trao giải Grammy 2026 không chỉ là đêm tôn vinh âm nhạc mà còn là sàn diễn thời trang nơi các ngôi sao thể hiện phong cách cá nhân – và Heidi Klum đã thành công thu hút sự chú ý khi ngay từ khoảnh khắc bước lên thảm đỏ. Tại tuổi 52, siêu mẫu nổi tiếng không ngại thử thách bản thân với một thiết kế gây tranh cãi và khó quên.

Bộ váy giả khỏa thân thu hút sự chú ý của Heidi Klum trên thảm đỏ Grammy 2026. (Ảnh: Pagesix)

Heidi Klum chọn một bộ váy mang phong cách “nude dress” tạo ảo giác như thứ lớp da thứ hai, mang tính đánh lừa thị giác mạnh mẽ của Marina Hoermanseder. Chiếc váy màu nude ôm khít cơ thể, được tạo hình như khuôn đúc trực tiếp từ đường cong người mặc, mang đến cảm giác nửa thời trang, nửa điêu khắc. Chất liệu da sơn mài cứng cáp cùng những chi tiết khóa cài chạy dọc bên hông trở thành điểm nhấn cho tổng thể.

Thế nhưng, chính cấu trúc quá bó và thiếu độ linh hoạt này lại khiến Heidi Klum gặp không ít khó khăn khi di chuyển. Trên thảm đỏ, cô phải bước đi chậm rãi, gần như rón rén và phải có người giúp đỡ tạo nên hình ảnh bất tiện, như thể cố tình tạo spotlight.

Heidi Klum di chuyển khó khăn với chiết váy siêu bó, ôm sát cơ thể. (Ảnh: whowhatwear, Instagram)

Phong cách này không phải là điều quá xa lạ với Heidi Klum – trong những năm gần đây, cô liên tục thử nghiệm với những bộ trang phục táo bạo, phô diễn cơ thể và phá vỡ chuẩn mực thông thường. Một năm trước, tại Grammy 2025, người đẹp sinh năm 1973 đã diện một chiếc váy xuyên thấu ánh bạc nổi bật, và ở tuần lễ thời trang Paris Fashion Week gần đây, cô cũng tạo độ thảo luận với một thiết kế ren trong suốt.

Siêu mẫu đình đám ưa chuộng những thiết kế gợi cảm, ôm sát táo bạo khoe trọn đường cong đáng ngưỡng mộ ở tuổi 52. (Nguồn: Instagram, Gala)

Bộ váy của Heidi diện dù gây ấn tượng trên thảm đỏ nhưng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều cộng đồng mạng cho rằng bộ váy này nhạy cảm và bất tiện, không cần thiết phải phô bày cơ thể nhiều đến vậy trên một thảm đỏ danh giá như Grammy – nơi tập trung các biểu tượng âm nhạc lẫn phong cách từ khắp thế giới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng màn xuất hiện của Heidi Klum tại Grammy 2026 đã tạo ra một trong những khoảnh khắc và bộ trang phục được bàn luận nhiều nhất suốt buổi lễ trao giải.