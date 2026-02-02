5 món thời trang công sở tôn dáng rất hiệu quả, mặc lên trông vừa cao ráo vừa thon gọn

Với những người có chiều cao khiêm tốn, việc lựa chọn trang phục công sở đôi khi trở thành "bài toán khó". Mặc sao cho gọn gàng, chuyên nghiệp mà vẫn tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát là điều không phải ai cũng nắm rõ. Thực tế, chỉ cần đầu tư đúng vài item "đinh", bạn hoàn toàn có thể cải thiện tỷ lệ cơ thể một cách tinh tế mà không cần đến những set đồ quá cầu kỳ.

Dưới đây là 5 món đồ công sở quen thuộc nhưng có khả năng tôn dáng cực kỳ hiệu quả cho người thấp:

Chân váy suông

Chân váy suông là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán cho môi trường công sở, đặc biệt với những cô nàng nhỏ nhắn. Phom váy suông thẳng từ hông xuống giúp che khuyết điểm phần đùi và hông, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn nhờ đường cắt gọn gàng, không ôm sát. Độ dài lý tưởng nhất là tới bắp chân, tránh những thiết kế quá dài dễ "nuốt dáng".

Khi phối đồ, người thấp nên ưu tiên sơ vin áo gọn gàng vào chân váy để tạo tỷ lệ thân trên – thân dưới cân đối hơn. Những gam màu trung tính như đen, be, xám hay nâu nhạt cũng giúp tổng thể trang phục trông thanh lịch và nhẹ mắt, phù hợp với không gian công sở.

Giày mũi nhọn

Nếu phải chọn một item "hack chiều cao" kinh điển, giày mũi nhọn chắc chắn nằm trong top đầu. Phần mũi giày kéo dài về phía trước tạo hiệu ứng thị giác giúp bàn chân và cả đôi chân trông dài hơn. Dù là giày cao gót hay giày bệt, thiết kế mũi nhọn đều mang lại cảm giác thanh thoát, chỉn chu cho set đồ công sở.

Với người thấp, nên ưu tiên giày mũi nhọn có màu tiệp với màu quần hoặc chân váy để tạo sự liền mạch. Tránh những đôi giày có quai cổ chân bản to vì chúng dễ làm giảm chiều cao. Một đôi giày mũi nhọn đơn giản, ít chi tiết sẽ là khoản đầu tư xứng đáng cho tủ đồ đi làm.

Quần âu có đường ly giữa

Quần âu là item không thể thiếu nơi công sở, và với người thấp, thiết kế có đường ly giữa chính là chi tiết "đắt giá" giúp kéo dài đôi chân một cách tinh tế. Đường ly chạy thẳng từ trên xuống dưới tạo cảm giác chân thẳng và dài hơn, đồng thời mang đến vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp.

Nên chọn quần âu có ống đứng hoặc hơi ôm nhẹ, độ dài chạm mắt cá chân hoặc phủ nhẹ lên giày. Cạp quần cao cũng là điểm cộng lớn, giúp nâng tỷ lệ vòng eo và khiến tổng thể cơ thể trông cao hơn. Khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc áo kiểu dáng đơn giản, set đồ sẽ vừa thanh lịch vừa tôn dáng rõ rệt.

Quần jeans ống đứng

Không chỉ giới hạn trong môi trường casual, quần jeans ống đứng ngày nay hoàn toàn có thể xuất hiện nơi công sở nếu được lựa chọn và phối đồ khéo léo. So với jeans ống rộng hay ống bó, ống đứng là kiểu dáng "dễ tính" nhất cho người thấp vì giữ được sự gọn gàng mà không làm lộ khuyết điểm.

Quần jeans ống đứng cạp cao, màu xanh đậm hoặc đen sẽ mang lại hiệu ứng kéo dài chân tốt hơn. Khi đi làm, bạn có thể phối jeans ống đứng với áo sơ mi, áo blouse hoặc blazer để giữ được nét lịch sự cần thiết. Đây là item phù hợp cho những ngày công sở cần sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.

Váy liền gọn dáng

Váy liền thân luôn là lựa chọn nhanh gọn cho buổi sáng bận rộn, và với người thấp, những thiết kế váy liền gọn dáng càng phát huy ưu thế. Váy có phom chữ A nhẹ, váy suông ôm vừa cơ thể hoặc váy có chiết eo cao đều giúp tôn lên vóc dáng và tạo cảm giác cao ráo hơn.

Nên tránh những mẫu váy quá nhiều tầng bèo, họa tiết to bản hoặc dáng quá rộng. Thay vào đó, hãy ưu tiên thiết kế đơn giản, đường cắt tinh tế và chiều dài trên gối. Một chiếc váy liền gọn dáng kết hợp cùng giày mũi nhọn sẽ giúp bạn trông thanh lịch, chuyên nghiệp mà vẫn "ăn gian" được vài centimet chiều cao.

Ảnh: Instagram