4 kiểu tóc ngắn đón Tết cho gương mặt tròn: Cực kỳ sang chảnh, "bùng nổ" vẻ ngọt ngào tươi trẻ

Tết 2026 đang đến rất gần, cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu nghĩ đến việc "đổi gió" diện mạo để bước sang năm mới thật tươi tắn và may mắn. Với những ai sở hữu gương mặt tròn, chọn được kiểu tóc ngắn phù hợp không chỉ giúp gương mặt thon gọn hơn mà còn mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại.

Dưới đây là 4 kiểu tóc ngắn được dự đoán sẽ "lên ngôi" dịp Tết 2026, vừa dễ ứng dụng vừa phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Tóc bob cơ bản

Tóc bob cơ bản luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt với những cô nàng mặt tròn. Kiểu tóc này thường có độ dài ngang cằm hoặc chạm nhẹ xuống cổ, phần đuôi được cắt gọn gàng, ôm nhẹ vào khuôn mặt. Chính đường cắt dứt khoát ấy giúp tạo cảm giác gương mặt gọn gàng và cân đối hơn.

Với Tết 2026, tóc bob cơ bản được biến tấu nhẹ nhàng bằng cách rẽ ngôi lệch hoặc uốn cụp tự nhiên ở phần đuôi. Cách tạo kiểu này giúp "ăn gian" chiều dài gương mặt, tránh cảm giác bầu bĩnh quá mức. Nếu thích phong cách thanh lịch, bạn có thể giữ màu tóc đen tự nhiên; còn muốn nổi bật hơn trong những ngày du xuân, các gam nâu lạnh, nâu socola hay nâu khói nhẹ cũng rất đáng thử.

Một ưu điểm lớn của tóc bob là dễ chăm sóc, không tốn quá nhiều thời gian tạo kiểu mỗi ngày. Chỉ cần sấy nhẹ và dùng thêm chút tinh dầu dưỡng tóc là đã đủ để mái tóc trông gọn gàng, vào nếp suốt cả ngày Tết bận rộn.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là "chân ái" cho mọi khuôn mặt, và nàng mặt tròn cũng rất nên thử. Đặc trưng của kiểu tóc này là các lớp tóc được cắt tỉa so le, tạo độ phồng tự nhiên và cảm giác mềm mại cho tổng thể gương mặt. Nhờ đó, khuôn mặt trông thanh thoát hơn, không bị nặng nề.

Vào dịp Tết 2026, tóc ngắn layer được ưa chuộng theo phong cách tự nhiên, không quá cầu kỳ. Các lớp tóc ôm nhẹ hai bên má giúp che bớt phần gò má tròn, đồng thời tạo hiệu ứng khuôn mặt dài hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc mỏng, vì layer giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn đáng kể.

Bạn có thể biến tấu tóc ngắn layer bằng cách uốn nhẹ phần đuôi hoặc để thẳng tự nhiên đều đẹp. Chỉ cần lưu ý chăm sóc tóc kỹ hơn một chút để các lớp tóc luôn vào nếp, tránh xơ rối, nhất là trong những ngày Tết phải di chuyển nhiều và tiếp xúc với nắng gió.

Tóc ngắn mái thưa

Nếu muốn "hack tuổi" rõ rệt khi đón Tết, tóc ngắn mái thưa là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho gương mặt tròn. Phần mái được cắt mỏng, rơi nhẹ xuống trán sẽ giúp gương mặt trông nhỏ nhắn và cân đối hơn. Đây cũng là kiểu tóc mang lại cảm giác dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại.

Tóc ngắn mái thưa có thể kết hợp với nhiều kiểu cắt khác nhau, từ bob, layer cho đến tóc ngắn uốn nhẹ. Điểm mấu chốt là phần mái không nên quá dày hoặc quá ngắn, tránh làm gương mặt bị mất cân đối. Mái thưa chuẩn đẹp là khi đủ che trán nhưng vẫn tạo được độ thoáng, nhẹ.

Dịp Tết 2026, kiểu tóc này rất hợp với những outfit nữ tính, áo dài cách tân hay váy liền thanh lịch. Chỉ cần tạo kiểu đơn giản, uốn cong nhẹ phần mái là bạn đã có diện mạo tươi tắn để tự tin chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè và người thân.

Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn làm mới hình ảnh một cách rõ rệt trong dịp Tết. Các lọn xoăn nhẹ, xoăn sóng hay xoăn lơi đều giúp tạo độ phồng cho mái tóc, từ đó làm gương mặt tròn trông hài hòa và có chiều sâu hơn.

Với Tết 2026, xu hướng tóc ngắn xoăn thiên về sự tự nhiên, không quá xoăn tít hay cứng nhắc. Những lọn xoăn mềm mại, rơi tự do giúp tổng thể trông trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn rất nữ tính. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với không khí rộn ràng ngày xuân, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống.

Tóc ngắn xoăn cũng dễ kết hợp với nhiều phong cách trang điểm và trang phục khác nhau. Dù là áo dài truyền thống hay quần áo hiện đại, mái tóc xoăn nhẹ vẫn giúp bạn nổi bật một cách vừa phải, không quá "dừ" mà vẫn đủ ấn tượng cho những ngày đầu năm mới.

