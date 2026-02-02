Dresscode WeChoice Awards 2025: Để thời trang của người Việt viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Không chỉ là chủ đề thời trang, dresscode của WeChoice Awards mỗi năm đều song hành cùng chủ đề, trở thành một phần không thể thiếu góp phần lan tỏa câu chuyện, tinh thần và những giá trị mà WCA muốn gửi gắm. Năm nay, WeChoice Awards 2025 trở lại với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét qua dresscode chính thức:

Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam.

Đây là sự lựa chọn có chủ đích, nhằm tiếp nối hành trình tôn vinh những giá trị Việt đã, đang và sẽ tiếp tục được viết nên bằng chính tài năng người Việt!

Khi câu chuyện Việt được kể bằng thời trang Việt

Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam không chỉ là câu chuyện của những cá nhân xuất sắc, những dự án truyền cảm hứng hay những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm qua, mà còn là hành trình lớn hơn của một Việt Nam đang đứng giữa kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Trong hành trình đó, thời trang Việt với sự sáng tạo, bản sắc và khát vọng hội nhập chính là một phần không thể thiếu.

Ảnh: PHAN HUY, LSOUL, PHAN DANG HOANG

2025 được xem là thời điểm chứng kiến nhiều cột mốc đáng nhớ của local brand và các nhà thiết kế Việt Nam khi liên tiếp ghi dấu ấn trên bản đồ thời trang quốc tế. Từ việc xuất hiện tại những tuần lễ thời trang lớn nhất với sự công nhận của giới chuyên môn, trở thành lựa chọn của những siêu sao toàn cầu cho đến câu chuyện xây dựng bản sắc riêng không trộn lẫn, thời trang Việt đang bước vào giai đoạn trưởng thành và tự tin hơn bao giờ hết.

Trân trọng những thành tựu đó, WeChoice Awards 2025 lựa chọn Vietnamese Designers & Local Brands như một lời khẳng định: thời trang Việt xứng đáng được tôn vinh, được xuất hiện ở những không gian danh giá và được kể như một phần của câu chuyện Việt Nam hiện đại.

Ảnh: LATUI ATELIER, LSOUL, HYPE GOING, SHANG CHENG SHI.

Dấu ấn khó quên từ đại hội áo dài năm 2024

Nhìn lại WeChoice Awards 2024 với chủ đề Việt Nam Tôi Đó , dresscode áo dài đã tạo nên một trong những khoảnh khắc thời trang hiếm hoi và giàu cảm xúc nhất. Hình ảnh hàng trăm khách mời nổi tiếng cùng khoác lên mình tà áo dài đã biến thảm đỏ WeChoice thành một "đại hội áo dài" đúng nghĩa:

"Lâu lắm mới đi một event mà tất cả mọi người cùng mặc áo dài", "Hãnh diện khi tất cả chúng ta mặc áo dài dự lễ trao giải", "Một sự kiện mà ai cũng mặc áo dài thật đẹp"…

Những chia sẻ đầy tự hào trên từ chính các nghệ sĩ/ khách mời là thành công của chiếc dresscode lần đầu xuất hiện ở WCA. Điều đó cũng cho thấy sức mạnh của trang phục không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn chạm tới cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Thành công này chính là tiền đề để WeChoice Awards tiếp tục mở rộng không gian tôn vinh thời trang Việt trong năm 2025.

Ảnh: IGNV

WeChoice Awards 2025: Mở rộng biên độ, lan tỏa niềm tự hào

Nếu dresscode áo dài năm 2024 mang tính biểu tượng và đồng nhất, thì với Vietnamese Designers & Local Brands ở WeChoice Awards 2025, tinh thần Việt Nam được mở ra theo hướng đa dạng và phóng khoáng hơn. Đây là lời mời gọi các khách mời cùng kể câu chuyện Việt theo cách riêng của mình, thông qua lựa chọn trang phục mang dấu ấn sáng tạo của người Việt.

Các lựa chọn cũng không đóng khung trong một phom dáng hay phong cách cố định, mà mở ra vô số khả năng: từ thiết kế cao cấp của các nhà thiết kế Việt, những local brand trẻ trung, cá tính, cho đến áo dài cách tân hoặc giữ nguyên tinh thần truyền thống. Mỗi lựa chọn đều là một lát cắt trong dòng chảy của thời trang Việt Nam, cùng bổ trợ và tỏa sáng lẫn nhau.

Ảnh: DEPA

Gợi ý lựa chọn trang phục cho WeChoice Awards 2025

Tiếp nối thành công mà dresscode áo dài từng tạo ra, WeChoice Awards 2025 kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn, nơi thời trang và thẩm mỹ của người Việt được khẳng định bằng một loạt khoảnh khắc ấn tượng. Đến với WeChoice Awards 2025, khách mời có thể tự do lựa chọn trang phục đến từ:

Các nhà thiết kế Việt Nam với những thiết kế dạ hội, suit, couture mang dấu ấn cá nhân.

Ảnh: DO LONG, GIA STUDIOS, PHAN HUY.

Những local brand Việt đa dạng phong cách, từ thanh lịch, tối giản đến phá cách, hiện đại.

Ảnh: Out of Sight, Goldie, THE SOUL, GIA STUDIOS, STRESSMAMA, FALVAON.

Áo dài truyền thống hoặc áo dài cách tân, tiếp nối tinh thần tự hào đã được lan tỏa từ mùa giải trước.

Ảnh: oula.studios, Out of Sight, P H A M.