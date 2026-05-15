Set đồ trắng toàn tập đang định nghĩa lại phong cách quiet luxury mùa hè 2026

Có những set đồ không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết cầu kỳ vẫn đủ khiến tổng thể trông thanh lịch và đắt giá. Áo sơ mi trắng phối cùng quần tây trắng chính là kiểu outfit như vậy. Công thức “white on white” này đang được rất nhiều cô gái theo đuổi phong cách tối giản, old money hay Parisian chic yêu thích bởi cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên khí chất rất riêng.

Nhìn những outfit trong ảnh có thể thấy, chỉ với một chiếc sơ mi trắng cơ bản kết hợp quần tây trắng ống suông, tổng thể đã lập tức trở nên thanh thoát và sang hơn hẳn. Điều tạo nên sức hút không nằm ở sự nổi bật mà ở cảm giác tinh gọn, chỉn chu và đầy thư thái.

Kiểu phối này đặc biệt phù hợp với mùa hè vì mang lại cảm giác mát mắt, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lịch sự để diện đi làm, đi cà phê hay dạo phố. Một chiếc sơ mi trắng hơi oversized sơ vin hờ cùng quần tây cạp cao sẽ giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh mảnh và cao ráo.

Nếu muốn outfit có chiều sâu hơn, bạn có thể học cách phối phụ kiện từ các cô gái trong ảnh: thêm thắt lưng da màu nâu hoặc đen để tạo điểm nhấn ở eo, kết hợp kính đen, túi da tối màu hoặc giày mũi nhọn tối giản. Chỉ vài chi tiết nhỏ cũng đủ khiến set đồ trắng toàn tập trông tinh tế hơn rất nhiều.

Một điểm khiến quần tây trắng được yêu thích là khả năng tạo cảm giác “old money” rất tự nhiên. Không cần logo lớn hay phụ kiện đắt đỏ, chỉ cần form quần đẹp, chất liệu đứng dáng và cách phối gọn gàng là outfit đã mang vẻ sang trọng kín đáo. Đặc biệt, quần tây trắng ống rộng còn giúp che khuyết điểm chân khá tốt, phù hợp với nhiều dáng người.

Thay vì nghĩ màu trắng khó mặc, nhiều fashionista lại xem đây là gam màu giúp phong cách trở nên cao cấp hơn nhanh nhất. Khi đi cùng áo sơ mi trắng, quần tây trắng không hề gây nhàm chán mà ngược lại còn tạo cảm giác hiện đại, phóng khoáng và rất “thời trang không cần gồng”.

Đôi khi, công thức mặc đẹp nhất lại đến từ những món đồ cơ bản nhất trong tủ quần áo. Và áo sơ mi trắng phối quần tây trắng chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.