Chỉ xoay quanh áo sơ mi trắng, Triệu Lộ Tư vẫn có cả loạt outfit khiến chị em muốn học thêm.
Giữa thời điểm những xu hướng thời trang “maximalism” lên ngôi, nơi ai cũng cố layering thật nhiều, diện item thật nổi bật hay chạy theo các thiết kế khó mặc để tạo dấu ấn, Triệu Lộ Tư lại nhiều lần khiến dân tình phải dừng lại chỉ vì… một chiếc áo sơ mi trắng. Không chạy theo những item quá cầu kỳ hay logo phủ kín outfit, Triệu Lộ Tư nhiều lần chứng minh chỉ riêng áo sơ mi trắng cũng đủ tạo nên cảm giác sang, nữ tính và rất có khí chất nếu biết cách chọn form dáng và styling phù hợp.
Điểm đặc biệt trong style của nữ diễn viên nằm ở việc cô gần như không mặc sơ mi trắng theo kiểu công sở truyền thống. Thay vào đó, mỗi outfit đều được biến tấu theo một tinh thần khác nhau: lúc trẻ trung, lúc thanh lịch tối giản, khi lại mang vibe tiểu thư. Nhưng dù ở công thức nào, áo sơ mi trắng vẫn luôn là “nhân vật chính” giúp tổng thể trông sạch sẽ, sang và rất dễ ứng dụng.
Hãy cùng điểm qua một số bản phối sơ mi trắng nổi bật của Triệu Lộ Tư, biết đâu nàng có thể lượm được nhiều tips hay ho để ứng dụng vào thời trang thường ngày đó:
Nhìn loạt outfit của Triệu Lộ Tư mới thấy, áo sơ mi trắng chưa bao giờ là món đồ nhạt nhòa. Chỉ cần thay đổi một chút về form dáng, cách mặc hay phụ kiện đi kèm, item cơ bản này hoàn toàn có thể trở thành món đồ giúp khí chất trông sang hơn bội phần.