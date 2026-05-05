Vào một buổi tối đầu xuân năm 1999, Carolyn Bessette-Kennedy - phu nhân của John F. Kennedy Jr., con trai cố Tổng thống Mỹ bước vào bữa tiệc gây quỹ thường niên của Bảo tàng Whitney trong một bộ trang phục khiến tất cả phải ngoái nhìn. Trong khi những vị khách nổi tiếng khác chọn váy dạ hội dài chấm đất, áo lông thú lộng lẫy, kim sa lóng lánh và ngọc trai cầu kỳ, Carolyn lại giữ phong cách tối giản đến bất ngờ: Một chiếc áo sơ mi trắng nam giới của Yohji Yamamoto Homme sơ vin vào chân váy midi đen của cùng nhà thiết kế, mái tóc vàng được vén nhẹ ra sau tai. Hình ảnh ấy được ghi lại bởi những bức ảnh lan truyền sau bữa tiệc đã đi vào ký ức tập thể của giới mộ điệu thời trang. Và 27 năm sau, cũng chính chiếc áo sơ mi trắng ấy đang trở thành item được khao khát nhất mùa hè 2026.

Hiệu ứng từ loạt phim "Love Story" đưa phong cách CBK trở lại mạnh mẽ

Sự trở lại của phong cách Carolyn Bessette-Kennedy (giới mộ điệu thường gọi tắt là CBK) năm 2026 không phải ngẫu nhiên. Ngày 12/2/2026, FX và Hulu chính thức phát sóng "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" - loạt phim mới của nhà sản xuất Ryan Murphy, kể về mối tình và cuộc hôn nhân của hai biểu tượng được gọi là "Hoàng tử nước Mỹ" John F. Kennedy Jr. và Carolyn Bessette-Kennedy.

Loạt phim đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Năm tập đầu tiên của "Love Story" đạt hơn 25 triệu giờ xem trên Hulu và Disney+, trở thành loạt phim limited series có lượt xem cao nhất lịch sử của FX. Sau khi loạt phim ra mắt, lượt tìm kiếm về John F. Kennedy Jr. và Carolyn Bessette-Kennedy tăng hơn 9.100%, trong khi hashtag #lovestory thu về hơn 21 triệu bài đăng trên TikTok.

Hệ quả không chỉ dừng ở mạng xã hội. Các thương hiệu thời trang gắn liền với phong cách CBK ngay lập tức được hưởng lợi: Theo trang The Strategist, hãng Selima Optique - đơn vị sản xuất chiếc kính "Aldo" mà Carolyn thường xuyên đeo đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên đến 1.314% chỉ trong hai tuần sau khi loạt phim phát sóng.

Và một trong những món đồ đang được giới yêu thời trang săn lùng dữ dội nhất chính là chiếc áo sơ mi trắng nam giới đơn giản, hơi ôm eo đúng kiểu Carolyn từng diện ở bữa tiệc Whitney năm 1999.

Vì sao chiếc áo sơ mi trắng đơn giản này lại có sức hút lớn đến vậy?

Áo sơ mi trắng vốn không bao giờ lỗi mốt. Nhưng xu hướng "less is more" (càng đơn giản càng đẹp) đang lên ngôi trở lại trong năm 2026 đã khiến chiếc áo sơ mi trắng "hoàn hảo" trở nên có giá hơn bao giờ hết, đặc biệt khi được mặc một cách thoải mái và tối giản đúng kiểu thập niên 90.

Trên tạp chí British VOGUE, biên tập viên Alice Cary nhận định rằng giới mộ điệu đang có nhu cầu mạnh mẽ với phong cách "undone styling" tức kiểu mặc tưởng cẩu thả nhưng đầy chủ đích: Cổ áo nới lỏng, khuy cài lệch, áo sơ mi mặc hơi xộc xệch một cách có duyên. Phong cách này đã xuất hiện trên các sàn diễn Xuân/Hè 2026 của những nhà mốt lớn như Celine, Issey Miyake, Stella McCartney, cũng như Talia Byre và Givenchy.

Joy Montgomery - biên tập viên mảng mua sắm của VOGUE đưa ra lời khuyên trực diện: Hãy làm như Carolyn - chọn một chiếc áo sơ mi nam giới thực thụ. "Một chiếc sơ mi nam giới đúng nghĩa, với phần cổ cứng cáp và đường nét rõ ràng, có một sức hút mà không lựa chọn nào khác có thể thay thế", Joy chia sẻ.

Từ bãi biển đến gala - một item, mọi hoàn cảnh

Điều khiến chiếc áo sơ mi trắng kiểu CBK trở thành "must-have" thực sự không nằm ở việc nó đẹp mà ở khả năng "biến hóa" của nó.

Carolyn Bessette-Kennedy đã chứng minh điều này từ những năm 90: Cô có thể mặc nó với chân váy midi đen đi dự gala bảo tàng, có thể khoác hờ ngoài bộ bikini khi đi nghỉ ở bờ biển, có thể sơ vin vào quần jean rộng đi dạo phố Manhattan, và cũng có thể kết hợp với quần tây ống đứng đến văn phòng. Một chiếc áo, vô số ngữ cảnh.

Nếu mùa hè năm nay chỉ có thể đầu tư vào một món đồ duy nhất trong tủ quần áo, thì một chiếc áo sơ mi trắng theo phong cách CBK chắc chắn là lựa chọn đáng đồng tiền nhất. Dù là buổi chiều thư thả ở quán bar bên biển với chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài bikini, hay buổi tối tham dự một sự kiện trang trọng trong thành phố với chân váy midi và giày cao gót - chiếc áo này đều có thể đáp ứng.

Cách chọn một chiếc áo sơ mi trắng "chuẩn CBK"

Để có được tinh thần đúng phong cách Carolyn, người mặc nên lưu ý ba yếu tố: Chất liệu cotton tốt, độ rủ vừa phải (không quá cứng cũng không quá mềm); form dáng hơi rộng so với người mặc, gợi cảm giác "mượn áo của bạn trai" mà không thùng thình quá mức; và phần cổ áo cần đứng dáng, có sự cứng cáp khi cài cúc trên cùng. Bessette từng chọn Yohji Yamamoto Homme - một chiếc sơ mi nam thực thụ và đó là điểm cốt lõi tạo nên phong cách của bà.

Bản gốc của Carolyn từ Yohji Yamamoto giờ đã rất khó tìm. Nhưng những phiên bản tương tự xuất hiện không ít trên các nền tảng bán đồ second-hand như Vestiaire Collective, The RealReal hay Vinted. Ngoài ra, các thương hiệu như COS, Toteme, The Row, Massimo Dutti và Uniqlo U cũng có những phiên bản sơ mi trắng tối giản gần với tinh thần ấy ở nhiều mức giá khác nhau.

Carolyn Bessette-Kennedy qua đời bi kịch ở tuổi 33 trong vụ tai nạn máy bay ngày 16/7/1999 cùng chồng và chị gái. Nhưng phong cách thời trang của bà thì chưa bao giờ rời khỏi tâm trí giới mộ điệu bởi nó đại diện cho một triết lý ăn mặc vượt thời gian: Đẹp không cần phô trương, sang trọng không cần đắt đỏ, cá tính không cần ồn ào.

Khi cả thế giới đang quay cuồng giữa những trào lưu thời trang đến rồi đi nhanh như mạng xã hội, phong cách CBK trở thành một điểm tựa, một lời nhắc rằng: Đôi khi, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mặc đúng cách, có thể đẹp hơn bất kỳ bộ trang phục lộng lẫy nào.