Serum vitamin C cho da dầu: 3 lưu ý then chốt giúp nàng có làn da luôn ráo mịn không bết dính

Vitamin C là một thành phần gần như giống như "chén thánh" trong quá trình chăm sóc da chống lão hóa. Đây là một thành phần có khả năng dưỡng ẩm, làm sáng và chống viêm, giải quyết các vấn đề từ tăng sắc tố da đến các dấu hiệu lão hóa.



Và tất nhiên, để tận dụng tất cả những lợi ích của Vitamin C, bạn cần phải đầu tư một lọ serum Vitamin C cho quy trình chăm sóc da mỗi ngày của mình.

Hơn bao giờ hết, chọn đúng lọ serum Vitamin C phù hợp với làn da của mình là bước đầu tiên để bạn sở hữu một làn da trắng sáng, không gợi vết tích lão hóa. Vẫn biết Vitamin C có thể dùng cho tất cả các loại da, nhưng nếu sở hữu làn da dầu nhờn dính thì bạn cần lưu ý nhiều hơn chút.

1. Hãy chọn sản phẩm Vitamin C dạng nước

Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để xem xét. Mặc dù cả serum Vitamin C gốc dầu và gốc nước đều tồn tại, nhưng khi chọn cho da dầu nhờn, bạn hãy đảm bảo rằng nó có gốc nước. Serum Vitamin C dạng nước có khả năng hấp thụ tốt hơn trên nền da dầu của bạn, vì vậy bạn sẽ cảm nhận được kết quả nhanh chóng. Serum Vitamin C gốc nước có kết cầu nhẹ hơn nhiều so với gốc dầu, nên có thể giảm bớt tình trạng nhờn dính trên da.

2. Hãy tìm dạng Vitamin C L-Ascorbic Acid

Vitamin C có rất nhiều dạng từ L-Ascorbic Acid đến Magnesium Ascorbyl Phosphate... Loại được khuyên dùng cho da dầu phải là loại có thể hòa tan trong nước, nhẹ và có khả năng thẩm thấu cao, và người chiến thắng là L-Ascorbic Acid.

Ngoài gốc nước thì cần đảm bảo serum Vitamin C bạn chọn cho da dầu có chứa L-Ascorbic Acid. Dạng Vitamin C này sẽ hấp thụ cực kỳ tốt vào da và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

3. Kiểm tra nồng độ Vitamin C

Khi chọn một loại serum Vitamin C, nồng độ lý tưởng nhất cho da dầu là từ 5-20% L-Ascorbic Acid trong công thức. Thông thường, bao bì sẽ ghi rõ nồng độ, bạn chỉ cần đọc kỹ và không phải quá căng thẳng về vấn đề này.

Gợi ý một vài loại Vitamin C dành cho da dầu:

Triple C Lightning Liquid của Cosrx là một lọ serum Vitamin C vừa trị thâm, trị sẹo vừa kiềm dầu tối đa giúp làn da luôn trong trạng thái khô ráo. Với nồng độ 20,5% Vitamin C nguyên chất hoạt động mạnh để đảo ngược sự tăng sắc tố và làm sáng các đốm nâu và sẹo mụn trên da.

Skinceuticals Silymarin CF có công thức serum Vitamin C không chứa dầu dành riêng cho các loại da nhờn và dễ bị mụn giúp bảo vệ môi trường tiên tiến và giảm tiết dầu, cải thiện kết cấu da và nếp nhăn rõ rệt.

Vitamin C Essence Bioaqua được chiết xuất từ các trái cam tươi giàu Vitamin C, với tác dụng hydrat hóa, serum giúp làm dịu da, tạo ẩm, kiềm dầu. Dạng essence lỏng nhẹ nên hấp thụ rất nhanh trên da.

Vitamin C 561 Serum Esthemax tổng hợp collagen giúp da tươi trẻ, trắng hồng mịn màng, ngăn chặn quá trình lão hóa da. Lọ serum Vitamin C nổi tiếng của Hàn Quốc còn được biết đến với khả năng kiềm dầu, làm se khít lỗ chân lông và làm giảm thiểu sự xuất hiện của các loại mụn.

Nguồn: bebeautiful

https://afamily.vn/serun-vitamin-c-cho-da-dau-3-luu-y-then-chot-giup-nang-co-lan-da-luon-rao-min-khong-bet-dinh-20220310153420718.chn