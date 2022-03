Hóa ra Vitamin C sẽ nhân đôi hiệu quả trị thâm nám, tàn nhang... khi kết đôi với thành phần này

Trong các thành phần dưỡng da thì Vitamin C đã được chứng minh về công dụng bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV nhờ khả năng chống oxi hóa vi diệu. Đồng thời Vitamin C cũng giúp giảm tình trạng tăng sắc tố da và tổn thương do ánh nắng, làm tăng hiệu quả của kem chống nắng và tăng sức đề kháng cho da, thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen dưới da giúp da săn chắc và sáng, đều màu hơn. Chính vì vậy mà Vitamin C luôn góp mặt trong chu trình dưỡng da chống lão hóa của phái đẹp tuổi 30.

Là một chất chống lão hóa nhưng Vitamin C lại rất dễ bị oxi hóa

Về cốt lõi, Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên nằm ở lớp hạ bì và biểu bì của da. Thật không may, khi chúng ta già đi, Vitamin C bắt đầu suy giảm, giống như Collagen và độ đàn hồi tổng thể của da khiến làn da không đủ sức chống chọi lại các tác nhân gây hại.

Khi kết hợp vào quy trình skin care hàng ngày, Vitamin C có thể làm tăng tổng hợp collagen, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da. Từ đó cũng làm tăng khả năng chống lại các gốc tự do, bảo vệ làn da của bạn khỏi tổn thương tế bào và lão hóa sớm.

Tuy nhiên, Vitamin C có một nhược điểm, nó là một thành phần rất dễ bị oxy hóa. Khi bị oxy hóa, Vitamin C không còn hiệu quả, thậm chí còn có thể gây hại ngược lại cho da. Chưa kể, vitamin C phải được cân bằng độ pH để hoạt động hiệu quả và an toàn trên làn da của bạn.

Hình thức nào của Vitamin C là tốt và phổ biến nhất?

Vitamin C có thể có nhiều dạng khác nhau từ Axit Ascorbic nguyên chất (còn được gọi là axit L-Ascorbic L-AA) đến Magie Ascorbyl Phosphate (MAP), vì vậy không có gì ngạc nhiên khi điều này có thể gây nhầm lẫn cho bất kỳ ai mới bắt đầu dùng Vitamin C.

Dạng Vitamin C được nghiên cứu và biết đến nhiều nhất là Axit Ascorbic. Axit Ascorbic tinh khiết liên tục được chứng minh là có hiệu quả nhất trong việc thâm nhập vào hàng rào bảo vệ da và tăng mức độ Vitamin C trong da. Sự gia tăng này giúp củng cố thêm những lợi ích tích cực mà chất chống oxy hóa này mang lại.

Đã có nhiều nghiên cứu thực hiện trên các dạng khác của Vitamin C trước khi tìm ra dạng Axit Ascorbic của Vitamin C. Hiện nay, Axit Ascorbic vẫn được coi là hiệu quả nhất và xuất hiện trong rất nhiều sản phẩm chứa Vitamin C. Khi tìm kiếm một sản phẩm Vitamin C, hãy chắc chắn hướng đến những sản phẩm có chứa dạng Vitamin C nguyên chất sẽ giúp làm sáng và bảo vệ làn da của bạn.

Vitamin C sẽ nhân đôi công dụng khi được kết hợp cùng Vitamin E và các chất chống oxi hóa khác

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả của Vitamin C tăng lên khi kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như Vitamin E chẳng hạn. Cùng với khả năng dưỡng ẩm, làm dịu và cải thiện nếp nhăn của Vitamin E, cặp đôi Vitamin C + E sẽ tăng gấp đôi khả năng bảo vệ chống lại tia UV và tác hại của các gốc tự do.

Vì vậy, để tăng cường Vitamin C, hãy đảm bảo rằng thói quen của bạn bao gồm một loại huyết thanh Vitamin C cùng với các sản phẩm có chứa Vitamin E hoặc chọn một lọ serum chứa cả vitamin C + E là hoàn hảo.

Serum Timeless 10% Vitamin C + E + Ferulic Acid với Vitamin C dạng L-Ascorbic Acid với nồng độ 10% thích hợp cho người mới bắt đầu dùng. Lọ serum còn có thêm Vitamin B5 làm dịu mọi hư tổn cho da nên hợp cả những làn da nhạy cảm nhất.

Good (Skin) Days C’s The Day Serum công thức với 10% Vitamin C nguyên chất (Axit Ascorbic) cùng chiết xuất từ rễ cam thảo làm sáng da và Niacinamide (Vitamin B3) để giảm thiểu tình trạng xỉn màu, cải thiện tông màu và giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông và nếp nhăn. Sản phẩm còn cũng chứa hỗn hợp nhân sâm và nấm, giúp làm dịu và nuôi dưỡng làn da tươi trẻ.

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum có 2 thành phần ngôi sao là 3% Ascorbic Acid (Vitamin C nguyên chất) và 75% chiết xuất nấm men ủ từ rượu Sake - chính là thành phần Pitera có trong "nước thần" SK-II đình đám. Bộ đôi này vừa làm sáng da, mờ thâm vừa dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da, từ đó giúp da căng mịn hơn.

Serum Skinceuticals Vitamin C E Ferulic được điều chế từ 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0.5% Ferulic Acid giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh. Serum C E Ferulic còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn và cải thiện tình trạng da kém săn chắc, đồng thời giúp làm sáng và đều màu da.

Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution chứa công thức Vitamin C thế hệ mới cho phép các vết thâm mờ nhanh chóng hơn. Thành phần Vitamin E trong lọ serum còn giúp giữ ẩm, làm dịu da. Đặc biệt lọ serum vitamin C này còn có BHA kiềm dầu, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế nguy cơ mụn trứng cá phát sinh.

