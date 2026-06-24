Sau 1 năm kiên trì, tôi nhận thấy những thay đổi rõ rệt Da không còn xỉn vàng, mặt mộc vẫn có độ hồng hào tự nhiên. Dù thức khuya, da cũng ít bị tối màu hay mệt mỏi vào sáng hôm sau. Trang điểm bám da hơn, lớp nền mịn và đều màu. Mụn ẩn, vùng da thâm quanh khóe miệng giảm đáng kể. Tinh thần tỉnh táo hơn, cơ thể ít mệt mỏi và da cũng tiết dầu ít hơn trước. Bước đầu tiên: Hạn chế đường

Tôi nhận ra đường chính là một trong những nguyên nhân khiến da xỉn màu và nhanh xuống sắc. Sau khi giảm đường, điều thay đổi rõ nhất là da bớt vàng và lượng dầu trên mặt cũng giảm đi.

Những thứ tôi cố gắng hạn chế: Trà sữa. Bánh ngọt. Nước ép đóng chai và các loại đồ uống nhiều đường. Đây đều là những nguồn "đường ẩn" rất dễ khiến chúng ta nạp quá mức mà không nhận ra.

Điều chỉnh cách ăn tinh bột

Tôi áp dụng nguyên tắc ăn theo thứ tự:

+ Rau → Đạm → Tinh bột

+ Đồng thời tuân theo tỷ lệ 2:1:1: 2 phần rau củ. 1 phần protein. 1 phần tinh bột.

Thay thế thông minh

+ Cơm trắng bằng yến mạch hoặc quinoa (diêm mạch).

+ Đồ uống ngọt bằng trà chanh hoa hồng hoặc nước matcha.

Chú trọng chống oxy hóa

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong chế độ ăn hằng ngày. Theo nhiều nghiên cứu, astaxanthin (astaxanthin tự nhiên) là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và stress oxy hóa.

Sau một thời gian duy trì chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, tôi cảm nhận làn da đều màu hơn, tình trạng xỉn màu giảm dần. Những vùng da bị ảnh hưởng bởi ánh nắng trước đây cũng có vẻ sáng hơn. Da nhìn sạch, khỏe và có độ trong hơn so với trước.

Điều tôi thích nhất là dù có những giai đoạn làm việc muộn, da cũng không còn cảm giác mệt mỏi, nhợt nhạt hay xuống sắc quá nhanh như trước.

Viên Uống Astaxanthin Extra Strength 10 mg

Nơi mua: Chiaki

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Duy trì những thói quen đơn giản

Ngâm chân: Tôi ngâm chân khoảng 3 lần mỗi tuần. Không cần thiết bị đắt tiền, chỉ cần một chiếc chậu ngâm chân đơn giản là đủ.

Ngủ sớm" Tôi luôn cố gắng ngủ sớm nhất có thể. Đây có lẽ vẫn là "mỹ phẩm" miễn phí nhưng hiệu quả nhất cho làn da.

Chăm sóc da tối giản: Tôi không còn sử dụng quá nhiều sản phẩm như trước. Hiện tại chỉ tập trung vào: Làm sạch dịu nhẹ. Dưỡng ẩm đầy đủ. Chống nắng mỗi ngày. Khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, làn da cũng tự nhiên trông sáng và có sức sống hơn.

Vận động đều đặn

Tôi tập luyện khoảng 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi từ 30–50 phút. Không quan trọng là môn gì, miễn cơ thể được vận động thường xuyên.

Máy chạy bộ đa năng

Sau một năm nhìn lại, tôi nhận ra làn da đẹp không đến từ một sản phẩm thần kỳ nào cả. Điều tạo nên khác biệt lớn nhất lại là những thói quen tưởng chừng rất nhỏ: ăn ít đường hơn, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, ngủ đủ giấc và duy trì vận động. Khi làm được những điều đó đủ lâu, làn da sẽ dần phản ánh chính lối sống của bạn.