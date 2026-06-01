6 điều các bác sĩ da liễu sẽ không bao giờ làm với làn da của mình

Giữa vô vàn xu hướng skincare xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, không ít người cảm thấy bối rối trước hàng trăm lời khuyên khác nhau. Người thì theo đuổi chu trình dưỡng da 10 bước, người lại liên tục thử các sản phẩm mới với hy vọng nhanh chóng sở hữu làn da đẹp không tì vết. Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, chăm sóc da hiệu quả đôi khi không nằm ở việc làm nhiều hơn, mà là tránh những sai lầm phổ biến. Dưới đây là 6 điều mà các chuyên gia da liễu cho biết họ sẽ không bao giờ làm với làn da của chính mình.

1. Theo đuổi những chu trình skincare quá nhiều bước

Những video dưỡng da 10 bước trên TikTok hay Instagram có thể rất hấp dẫn, nhưng bác sĩ Cindy Wassef, Phó Giáo sư tại Trung tâm Da liễu Rutgers (Mỹ), cho biết bà không hề áp dụng cách chăm sóc da cầu kỳ như vậy.Theo bác sĩ Wassef, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm trong cùng một quy trình có thể khiến da bị kích ứng, nổi mụn và khó xác định sản phẩm nào thực sự mang lại hiệu quả. Bà chia sẻ: "Quá nhiều sản phẩm có thể gây kích ứng và bùng phát mụn. Khi có quá nhiều lớp dưỡng, chúng ta cũng khó biết được liệu các sản phẩm ở những bước sau có thực sự được hấp thụ hay không". Thay vì chạy theo những chu trình phức tạp, bà thường giới hạn quy trình của mình ở khoảng hai đến ba sản phẩm thiết yếu.

2. Bỏ qua kem chống nắng

Nếu có một sản phẩm mà các bác sĩ da liễu đều thống nhất rằng không thể thiếu, đó chính là kem chống nắng. Bác sĩ Cindy Wassef nhấn mạnh: "Đây là mảnh ghép quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình chăm sóc da. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rất nhiều tiền cho mỹ phẩm nhưng lại bỏ qua kem chống nắng". heo bà, tia UV là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các dấu hiệu lão hóa như đốm nâu, nếp nhăn, lỗ chân lông to và tình trạng giãn mao mạch trên da.

Đồng quan điểm, bác sĩ Susan Massick, chuyên gia da liễu tại Trung tâm Y khoa Đại học Bang Ohio Wexner (Mỹ), cho biết: "Thoa kem chống nắng là việc đơn giản, an toàn và hiệu quả. Sức khỏe làn da xứng đáng với vài phút bạn bỏ ra mỗi ngày. Đừng bỏ qua kem chống nắng vào những ngày nhiều mây hoặc khi thời tiết lạnh".

3. Nặn mụn

Dù rất khó cưỡng lại cảm giác muốn xử lý ngay một nốt mụn đang xuất hiện trên mặt, các bác sĩ da liễu đều khuyên nên tránh thói quen này. Theo bác sĩ Rodney, việc nặn mụn gây tổn thương cho các mô xung quanh, làm tăng phản ứng viêm và dễ để lại thâm sau mụn. Bà giải thích: "Việc nặn mụn gây chấn thương cho da và làm tăng phản ứng viêm. Điều này có thể dẫn đến đỏ da, sưng tấy và để lại các vết thâm kéo dài". Thay vì dùng tay, bà khuyên nên sử dụng miếng dán mụn hoặc các sản phẩm chấm mụn chứa benzoyl peroxide để hỗ trợ làm khô cồi mụn.

4. Dùng nhiều sản phẩm mới cùng lúc

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi bắt đầu chăm sóc da là sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm mới. Bác sĩ Rodney cho biết bà luôn thử từng sản phẩm một để theo dõi phản ứng của da. "Nếu sử dụng nhiều sản phẩm mới cùng lúc, bạn sẽ không biết chính xác sản phẩm nào đang mang lại hiệu quả. Ngược lại, nếu da bị kích ứng, bạn cũng không thể xác định được đâu là thủ phạm". Vì vậy, bà thường dành vài tuần để đánh giá khả năng tương thích của một sản phẩm trước khi bổ sung thêm bước mới vào quy trình chăm sóc da.

5. Làm móng gel thường xuyên

Sơn gel có thể giúp bộ móng đẹp lâu hơn, nhưng bác sĩ Susan Massick cho biết bà sẽ không lựa chọn phương pháp này. Theo bà, quá trình làm móng gel có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe móng tay. Từ nguy cơ dị ứng với thành phần trong sơn, tác động của đèn UV hoặc LED cho đến tổn thương khi tháo lớp sơn gel, tất cả đều có thể khiến móng yếu và dễ gãy hơn. Bác sĩ Massick nhận xét đây là một cách khá tốn kém để làm tổn hại đến bộ móng tự nhiên của chính mình.





6. Sử dụng các sản phẩm và dụng cụ tẩy da chết quá mạnh

Nhiều người cho rằng chà xát càng mạnh thì da càng sạch. Tuy nhiên, đây lại là điều mà các bác sĩ da liễu thường tránh. Bác sĩ Susan Massick cho biết bà không sử dụng các loại hạt scrub thô ráp hay những chiếc cọ rửa mặt có lông cứng vì chúng dễ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Bà giải thích: "Việc tẩy trang vào cuối ngày là cần thiết, nhưng các sản phẩm tẩy da chết vật lý quá mạnh có thể gây hại cho da trong khi một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ đã đủ để làm sạch". Theo các chuyên gia, việc làm sạch da nhẹ nhàng nhưng đều đặn luôn hiệu quả hơn nhiều so với việc chà xát quá mức. Một hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh chính là nền tảng quan trọng để duy trì làn da trẻ trung và ít kích ứng.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng da được các bác sĩ da liễu yêu thích mà bạn có thể tham khảo ngay:

Sữa rửa mặt BEPLAIN Đậu Xanh cân bằng độ pH 80ml

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Kem dưỡng mắt cao cấp giúp nâng cơ và săn chắc Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Eye Cream

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Tinh chất cấp ẩm sâu, phục hồi da, căng bóng mịn màng Wellage Real Hyaluronic Blue 100 Ampoule 60ml

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Kem chống nắng dưỡng ẩm đa năng siêu nhẹ không bết dính Paula’s Choice Resist Super - Light Daily Wrinkle Defense SPF 30

Kem Chống Nắng Mặt Nâng Tông Thấm Nhanh Hây Hây Cho Mọi Loại Da Khô Dầu Mụn SPF 40 PA ++ Cỏ Mềm

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Nhìn chung, dù xu hướng làm đẹp có thay đổi liên tục, các bác sĩ da liễu vẫn đồng thuận rằng một quy trình đơn giản, khoa học và nhất quán mới là chìa khóa giúp làn da khỏe mạnh lâu dài. Thay vì chạy theo những trào lưu nhất thời, việc hiểu rõ nhu cầu của làn da và tránh những sai lầm phổ biến mới là điều thực sự tạo nên sự khác biệt.