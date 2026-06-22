Nhiều người sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm dưỡng da đắt tiền nhưng lại bỏ qua những thói quen nhỏ trước khi đi ngủ. Thực tế, ban đêm là khoảng thời gian làn da bước vào quá trình phục hồi và tái tạo mạnh mẽ nhất. Nếu chăm sóc đúng cách, da không chỉ giữ được độ ẩm mà còn trở nên khỏe mạnh, tươi tắn hơn theo thời gian. Ngược lại, những thói quen thiếu khoa học có thể khiến da nhanh lão hóa, xỉn màu và dễ xuất hiện các vấn đề như mụn hay khô ráp. Dưới đây là 4 việc đơn giản nhưng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể cho làn da.

Tẩy trang và làm sạch da kỹ càng

Dù có trang điểm hay không, việc làm sạch da trước khi đi ngủ vẫn rất quan trọng. Sau một ngày dài, da phải tiếp xúc với bụi bẩn, dầu thừa, kem chống nắng và các tác nhân từ môi trường. Nếu những tạp chất này không được loại bỏ hoàn toàn, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, làm tăng nguy cơ nổi mụn và khiến da xỉn màu. Các chuyên gia da liễu khuyến nghị nên tẩy trang vào cuối ngày, sau đó sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da để làm sạch sâu. Tuy nhiên, không nên rửa mặt quá nhiều lần hoặc dùng sản phẩm có tính tẩy mạnh vì có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Một làn da sạch sẽ là nền tảng để các bước chăm sóc tiếp theo phát huy hiệu quả tốt hơn.

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Dưỡng ẩm trước khi ngủ

Nhiều người nghĩ chỉ da khô mới cần dưỡng ẩm, nhưng thực tế mọi loại da đều cần được cấp ẩm phù hợp. Trong lúc ngủ, da vẫn tiếp tục mất nước thông qua quá trình trao đổi tự nhiên. Nếu không được bổ sung độ ẩm, da có thể trở nên khô căng, bong tróc hoặc tiết nhiều dầu hơn để bù đắp lượng nước bị thiếu hụt. Tùy vào tình trạng da, bạn có thể lựa chọn kem dưỡng, gel dưỡng hoặc các sản phẩm cấp ẩm có kết cấu phù hợp. Thoa dưỡng ẩm trước khi ngủ không chỉ giúp da mềm mại hơn vào sáng hôm sau mà còn hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da. Đây là một trong những bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài nếu được duy trì đều đặn.

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Uống đủ nước và hạn chế ăn khuya

Làn da không chỉ được chăm sóc từ bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ sinh hoạt. Buổi tối là thời điểm nhiều người có thói quen ăn đồ ngọt, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc các món ăn đêm. Tuy nhiên, việc ăn quá muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi của cơ thể, đồng thời tác động gián tiếp đến sức khỏe làn da. Bên cạnh đó, bổ sung đủ nước trong ngày giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Dù không cần uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ, việc đảm bảo cơ thể không bị thiếu nước sẽ góp phần giúp da trông căng mịn và tươi tắn hơn.

Ngủ đúng giờ và hạn chế sử dụng điện thoại

Đây có lẽ là bí quyết làm đẹp đơn giản nhất nhưng cũng là điều nhiều người khó thực hiện nhất. Trong khi ngủ, cơ thể sẽ tiến hành nhiều quá trình sửa chữa và tái tạo, bao gồm cả làn da. Việc thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc có thể khiến da trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống, dễ xuất hiện quầng thâm và các dấu hiệu lão hóa sớm. Ngoài ra, thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng từ màn hình khiến não bộ khó thư giãn hoàn toàn, từ đó làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ. Thay vì lướt điện thoại quá lâu, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn để cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn.