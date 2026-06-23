Giữa vô vàn kênh làm đẹp ngập tràn những lời quảng cáo về mỹ phẩm đắt đỏ và công nghệ chăm sóc da hiện đại, kênh "Bà ngoại skincare" lại gây chú ý bằng sự mộc mạc rất riêng. Nhân vật chính là một người phụ nữ ở tuổi U70 với mái tóc bạc phơ nhưng sở hữu làn da hồng hào, căng mịn.

Cận cảnh là da U70 của "bà ngoại skincare"

Dù đã bước sang tuổi U70 với mái tóc bạc phơ, bà vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi làn da của mình. Hàng ngày, bà lên clip chia sẻ những bí quyết chăm sóc da mà bản thân bà đã duy trì từ hồi còn trẻ. Và lần này tiếp tục là phương pháp "bỏ đói làn da" và xông hơi da mặt đúng cách để hỗ trợ loại bỏ mụn cám, cải thiện tình trạng da sần sùi.

Tẩy da chết bằng cách xông hơi da mặt để loại bỏ mụn cám, mụn đầu đen, mụn ẩn

"Tôi hay xông da 1-2 lần/tuần. Tôi tẩy tế bào chết bằng cách xông hơi. Khi mình xông hơi thì các lỗ chân lông sẽ nở ra, lúc đó tôi chỉ lấy khăn lau nhẹ để loại bỏ bụi bẩn.

Sau khi xông hơi xong, tôi chườm đá lạnh lên da để lỗ chân lông nhỏ lại, làn da từ đó sẽ mịn màng hơn. Cuối cùng tôi dùng kem dưỡng ẩm hoặc nước hoa hồng để bổ sung độ ẩm cho da. Mọi người có mụn ẩn, mụn cám trải nghiệm thử xem sao" - bà chia sẻ.

* Cách thực hiện:

- Đun một ít nước sôi cho thêm ít muối, vài lát gừng, sả dùng để xông hơi (hoặc cho vài lá tía tô đều được)

- Dùng một chiếc khăn to chùm qua đầu để xông mặt, chú ý để mặt khách nồi một khoảng để khi xông không bị quá nóng.

- Hé vung nồi từng chút một để xông hơi. Xông khoảng 10 phút, rồi lấy khăn lau mặt nhẹ nhàng.

- Sau khi xông hơi xong, úp mặt vào một bát nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Theo chia sẻ của bà, xông hơi da mặt là một trong những cách đơn giản giúp hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông và cải thiện tình trạng mụn cám.

Hơi nước ấm giúp làm mềm lớp dầu thừa, bụi bẩn tích tụ trên da, từ đó tạo điều kiện để da được làm sạch dễ dàng hơn.

Sau khi xông hơi xong, nhiều người quên mất bước chườm đá để se khít lỗ chân lông. "Xông hơi xong bắt buộc phải chườm đá, sau đó dùng thêm lớp kem dưỡng hoặc nước hoa hồng cấp ẩm cho làn da" - bà chia sẻ.

Còn một cách chườm đá se khít lỗ chân lông khác mà bà chia sẻ trên kênh "Bà ngoại skincare". Đó là xay dưa chuột rồi để đông đá theo từng khuôn của khay đá. Sau khi xông mặt xong, áp luôn khay đá dưa chuột lên mặt để chườm.

"Bỏ đói làn da" nghe lại đời nhưng cực kỳ hiệu quả với làn da thô ráp sần sùi

"Nếu làn da của mình dùng mỹ phẩm nhiều quá hay đắp mặt nạ hàng ngày mà không cho da nghỉ thì làn da có thể yếu dần đi. Vậy nên mình cần phải có thời gian 'bỏ đói làn da' để làn da nghỉ ngơi và tự phát huy khả năng 'chữa lành' vốn có.

Tôi nghĩ tầm 1 tuần nên 'bỏ đói làn da' một lần, thời gian 1 tuần làn da chưa 'kêu cứu' nhưng tôi vẫn để yên không dùng gì trên da, chỉ rửa mặt thật sạch" - bà chia sẻ.

Trước khi "bỏ đói làn da", bà thực hiện bước xông mặt để loại bỏ tế bào chết và bụi bẩn trên da, làm sạch da cẩn thận rồi mới đến quá trình "bỏ đói" để làn da có thời gian nghỉ ngơi.

Hàng ngày bà uống nước nhiều để duy trì độ ẩm cho da, nhất là vào những ngày "bỏ đói làn da". Những ngày "bỏ đói làn da" bà kết hợp dùng thêm một chai xịt, xịt nước tinh khiết lên da. Ví dụ buổi trưa trước khi đi ngủ và xịt nước lên toàn bộ khuôn mặt, sau đó đi nghỉ trưa. Lúc thức dậy cảm thấy làn da mềm mại hơn.

Nguồn: Bà ngoại skincare



