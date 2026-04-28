Sau sinh, tôi bị rối loạn cảm xúc nhưng bác sĩ lại bảo tôi đi khám... cổ: Hóa ra sức khỏe của mình không ổn như tôi nghĩ

“Sau khi sinh con được nửa năm, tôi như biến thành một người khác: cả ngày không có sức lực, thậm chí không còn cảm giác yêu thương con. Chồng thì nói tôi ‘làm quá’, còn tôi cũng thấy mình là một người mẹ tệ… Cho đến một lần khám sức khỏe, bác sĩ yêu cầu tôi đi kiểm tra chức năng tuyến giáp…”

Đây không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều vấn đề về cảm xúc và thể chất sau sinh thực chất có thể bắt nguồn từ tuyến giáp – “chiếc nơ hình cánh bướm” ở cổ, cơ quan kiểm soát chuyển hóa và năng lượng của toàn cơ thể.

Viêm tuyến giáp sau sinh là gì? – “Dư chấn” của cơn bão nội tiết

Mang thai giống như một “cuộc tổng diễn tập” của hệ miễn dịch và nội tiết. Sau khi sinh, khi hệ miễn dịch “rút quân”, đôi khi xảy ra rối loạn, tấn công nhầm vào tuyến giáp, gây viêm tạm thời.

Có tiến trình rõ ràng:

Giai đoạn cường giáp (1–4 tháng sau sinh)

Giai đoạn suy giáp (4–8 tháng sau sinh)

Giai đoạn hồi phục (đa số trong vòng 1 năm)

Dễ nhầm lẫn: Triệu chứng rất giống với mệt mỏi do chăm con hoặc trầm cảm sau sinh

Các giai đoạn và biểu hiện

1. Giai đoạn cường giáp (1–4 tháng sau sinh)

Biểu hiện như cường giáp tạm thời:

Tim đập nhanh, run tay

Sợ nóng, ra nhiều mồ hôi

Sụt cân

Dễ cáu gắt, mất ngủ

2. Giai đoạn suy giáp (4–8 tháng sau sinh)

Biểu hiện như suy giáp:

Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Sợ lạnh, buồn ngủ nhiều

Phản ứng chậm

Táo bón, tăng cân

Da khô

3. Giai đoạn hồi phục (6–12 tháng sau sinh)

Phần lớn phụ nữ sẽ tự hồi phục chức năng tuyến giáp

Tuy nhiên, 20–30% có thể chuyển thành suy giáp vĩnh viễn, cần điều trị lâu dài

Hướng dẫn xử trí

1. Khi nào cần đi kiểm tra?

Mốc vàng: Khi khám lại sau sinh 42 ngày, nên chủ động yêu cầu xét nghiệm chức năng tuyến giáp (5 chỉ số)

Dấu hiệu cảnh báo: Trong vòng 1 năm sau sinh, nếu có các triệu chứng suy giáp kéo dài trên 2 tuần → nên đi khám chuyên khoa nội tiết ngay

2. Cần làm những xét nghiệm gì?

Xét nghiệm chức năng tuyến giáp + kháng thể tuyến giáp

3. Nếu phát hiện bất thường thì sao?

Nguyên tắc điều trị là theo từng giai đoạn:

Giai đoạn cường giáp:

Chủ yếu dùng thuốc chẹn beta (như propranolol) để kiểm soát triệu chứng như tim nhanh, run tay

Giai đoạn suy giáp:

Nếu triệu chứng rõ, cần bổ sung hormone tuyến giáp (Levothyroxine – L-T4)

Trường hợp nhẹ hoặc chưa có triệu chứng rõ: Có thể theo dõi định kỳ, chưa cần điều trị ngay (theo chỉ định bác sĩ chuyên khoa)

Lưu ý: Nếu đã từng có bất thường, nên kiểm tra lại định kỳ trong năm đầu sau sinh, và duy trì kiểm tra hàng năm ngay cả khi đã hồi phục, vì nguy cơ suy giáp vĩnh viễn vẫn tồn tại.

Kết

Bạn không “làm quá”, cũng không phải là một người mẹ tệ

Có thể chỉ là “chú bướm nhỏ” trong cơ thể bạn – tuyến giáp – đang mệt mỏi tạm thời.

Chỉ cần chú ý và chăm sóc đúng cách, bạn hoàn toàn có thể lấy lại năng lượng và cảm xúc của chính mình.

Nguồn: Sohu