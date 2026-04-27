Hai bánh bèo nhà "mom Dương" rủ nhau nghịch son của mẹ: Cả người nhoe nhoét son, vẫn cố "phi tang dấu vết" khiến cõi mạng cười ngất

Trong chương trình "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân", gia đình của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn luôn mang đến những tình huống vừa đáng yêu vừa hài hước. Đặc biệt, hai cô bé Nami và Suli đã có một phân đoạn khiến người xem "cười như nắc nẻ" vì độ lém lỉnh và… "khó đỡ" của mình.

Khi lời dặn của ba trở thành… thử thách hấp dẫn đối với chị em Nami và Suli

Trong một tình huống, ba Dương trước khi rời khỏi phòng đã không quên dặn dò hai chị em Nami và Suli: "Phải trông em cẩn thận, tự chơi ngoan và đặc biệt là không được nghịch son của mẹ". Và đương nhiên không phải tự nhiên mà ba Dương nhắc đi nhắc lại điều ấy với chị em Nami và Suli.

Thế nhưng, lời nói là một chuyện, sức hút của những cây son lại là chuyện khác. Khi ba vừa ra khỏi phòng, chính Nami lại trở thành "đầu têu", rủ rê Suli lôi cả bộ sưu tập son của mẹ ra khám phá.

Giữa không gian yên ắng, văng vẳng tiếng ba Dương từ phòng khác nhắc lại: "Nami và Suli không được nghịch son của mẹ nghe chưa!". Khoảnh khắc ấy, Nami dường như có chút chững lại, như thể đang cân nhắc giữa việc nghe lời hay tiếp tục "cuộc vui".

Nhưng rồi, sự tò mò và thích thú đã lấn át tất cả. Hai chị em nhanh chóng biến những thỏi son thành "dụng cụ sáng tạo", vẽ lên mặt, tay, chân… khiến cả người lem luốc. Cũng lưỡng lự đấy nhưng không đáng kể, Nami vẫn suy nghĩ về lời ba Dương dặn nhưng tay vẫn cầm son vẽ, vẫn rủ Suli nghịch son của mẹ.

Nghịch xong vẫn cố… lau dọn, phi tang chứng cứ

Điểm gây cười nhất chính là ở hành động của Nami. Dù đã nghịch son nhoe nhoét khắp nơi, cô bé vẫn nhất quyết lau dọn sạch sẽ với hy vọng ba Dương sẽ không phát hiện ra và không bị mắng.

Sự "tự tin" đáng yêu này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, thậm chí còn đùa rằng: "Giống như một vở kịch buồn, Mi sống trọn cả 2 vai". Vừa là người gây ra "hiện trường", vừa là người cố gắng xóa sạch dấu vết, Nami thực sự đã mang đến một màn thể hiện quá đỗi hài hước khiến người xem không thể nhịn cười.

Hóa ra đây không phải lần đầu nghịch son của 2 chị em... và cũng chưa chắc đã là lần cuối

Nhiều khán giả tưởng rằng tình huống này chỉ xảy ra khi mẹ Lucie Nguyễn vắng nhà. Nhưng thực tế, hai "bánh bèo nhí" này đã từng "lôi hết son, mỹ phẩm ra nghịch" và từng bị ba Dương phạt trước đó.

Có lẽ vì vậy mà ba Dương luôn phải dặn đi dặn lại: "Hai chị em không được lôi son của mẹ ra nghịch". Tuy nhiên, như mọi bậc phụ huynh đều hiểu, lời dặn là một chuyện, còn việc trẻ con có cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ vật "cấm" hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chính những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" như vậy đã làm nên sức hút của gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn trong chương trình. Không cần kịch bản cầu kỳ, chỉ những tình huống rất đời thường, rất trẻ con cũng đủ khiến người xem cảm thấy gần gũi, thư giãn và bật cười.

Và có lẽ, với Nami và Suli, những cây son của mẹ vẫn sẽ luôn là "cám dỗ ngọt ngào" khó cưỡng - bất chấp mọi lời dặn dò từ ba.

(Nguồn: Mẹ Vằng Nhà Ba Là Siêu Nhân)