Nhìn bé Bo vô tư quấn quýt bên bố Cương chợt nhận ra: Dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc thật sự là thứ không thể "diễn"

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Đà Nẵng của Hòa Minzy cùng con trai và thi Đại úy Thăng Văn Cương nhận được nhiều sự quan tâm. Không phải vì sự hào nhoáng hay những khung cảnh đẹp, mà bởi một điều rất giản dị: ánh mắt và biểu cảm của một đứa trẻ.

Trong từng khoảnh khắc được chia sẻ, cậu bé không hề gượng gạo. Nụ cười tự nhiên, ánh mắt sáng lên khi ở cạnh “bố Cương”, những cử chỉ gần gũi như nắm tay, tựa vào người… tất cả đều rất bản năng. Và chính điều đó khiến người xem nhận ra: đây là một đứa trẻ đang cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Hạnh phúc của trẻ con không thể “diễn”

Người lớn có thể che giấu cảm xúc, có thể cười khi không vui, có thể tỏ ra ổn khi trong lòng đầy mệt mỏi. Nhưng trẻ con thì không.

Một đứa trẻ không thể giả vờ thân thiết với người mà mình không tin tưởng, càng không thể “diễn” sự vui vẻ nếu trong lòng bất an. Chúng càng không thể giấu được cảm giác xa cách trong vài tấm hình.

Vì vậy, cái cách một đứa trẻ chủ động lại gần, thoải mái tiếp xúc, vô tư thể hiện tình cảm… chính là “ngôn ngữ thật” nhất của cảm xúc.

Dáng vẻ ấy không đến từ việc dạy dỗ hay sắp đặt. Nó chỉ xuất hiện khi đứa trẻ thực sự được sống trong một môi trường đủ yêu thương và đủ an toàn.

Có những đứa trẻ rất ít nói, dè dặt, luôn quan sát trước khi lại gần người khác. Không phải vì chúng khó gần, mà vì chúng chưa đủ cảm giác an toàn.

Ngược lại, một đứa trẻ thoải mái cười, thoải mái thể hiện tình cảm, dám ôm, dám bám, dám dựa vào một người… thường là đứa trẻ đã được tôn trọng cảm xúc, được đáp lại tình yêu một cách ổn định và được bảo vệ, không phải lo lắng điều gì.

Hạnh phúc của trẻ con không nằm ở việc được đi đâu, mặc gì hay chơi gì. Mà nằm ở việc ở bên ai, và cảm thấy thế nào khi ở bên người đó.

Với phụ nữ từng đi qua sóng gió, không còn mơ mộng những thứ hào nhoáng

Nhìn vào những hình ảnh ấy, nhiều người không chỉ chú ý đến đứa trẻ, mà còn nhìn thấy một câu chuyện khác, câu chuyện của người mẹ. Một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, từng một mình nuôi con, sẽ hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc sống không cần quá nhiều điều to tát, thứ gọi là tình yêu không cần phô trương và hạnh phúc của họ không nằm ở những thứ hào nhoáng.

Sau tất cả, điều họ cần không phải là một người đàn ông hoàn hảo, mà là một người đủ chân thành để yêu thương, đủ bản lĩnh để ở lại và đủ tử tế để đối xử tốt với đứa trẻ dù không phải con ruột của mình.

Bởi vì, với một người mẹ, tình yêu dành cho con luôn là ưu tiên lớn nhất. Người đàn ông bước vào cuộc đời cô ấy, nếu không thể yêu đứa trẻ ấy, thì cũng chắc chắn không thể ở lại bên đời cô ấy lâu dài.

Mỗi gia đình đều có thể "đủ đầy" theo cách riêng

Thật ra, có rất nhiều gia đình không hoàn hảo theo tiêu chuẩn thông thường nhưng vẫn có thể đủ đầy theo cách riêng. Một người mẹ đã mạnh mẽ đi qua khó khăn. Một người đàn ông sẵn sàng dang tay bảo vệ. Và một đứa trẻ được yêu thương đúng cách.

Thì đó đã là một mái ấm trọn vẹn theo cách riêng của nó.

Dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc không nằm ở những bức ảnh đẹp, mà nằm ở sự niềm hạnh phúc vô tư lự không thể giấu trong từng ánh mắt, nụ cười.

Và để có được dáng vẻ ấy, không có cách nào khác ngoài việc đứa trẻ đó phải thực sự được sống trong tình yêu thương.

Còn với người phụ nữ đã đi qua sóng gió, có lẽ ước mơ cũng trở nên giản dị hơn rất nhiều, không cần điều gì quá lớn lao chỉ cần một người đàn ông đủ yêu thương… để hai mẹ con cô ấy có thể yên tâm mà dựa vào.