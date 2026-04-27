Cho con đi du lịch dịp nghỉ lễ, tôi “tăng xông” vài chục lần mỗi ngày

Trước mỗi kỳ nghỉ lễ, tôi luôn có một phiên bản rất lạc quan của chính mình. Trong đầu là viễn cảnh gia đình tung tăng, con cười rạng rỡ, ảnh đăng lên mạng cái nào cũng “nghìn like”, còn mình thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bỉm sữa. Nói chung là một bộ phim du lịch phiên bản “chanh sả”. Nhưng thực tế thì… giống phim sinh tồn hơn.

Chuyến đi chưa bắt đầu mà tôi đã thấy có gì đó sai sai. Soạn đồ cho con một vali, thêm túi đồ ăn, sữa, bỉm, thuốc, khăn, đồ dự phòng “lỡ đâu”, rồi “lỡ đâu của lỡ đâu”… Tổng kết là đi 6 ngày mà hành lý như đi định cư. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang đi du lịch hay đang chuyển hộ khẩu luôn nữa.

Đến nơi, tôi hiểu ngay à, hóa ra mình không đi nghỉ, mình chỉ đổi địa điểm để chăm con. Con lạ chỗ nên không ngủ, không ngủ nên cáu, cáu nên quấy, mà quấy thì… rất nhiệt tình. Chỗ đông thì quấy đã đành, chỗ đẹp cũng không buông tha. Tôi đứng giữa cảnh biển xanh cát trắng nắng vàng, còn con thì nằm lăn ra ăn vạ. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra là thiên nhiên có đẹp đến mấy cũng không thắng nổi một em bé đang quá giờ ngủ và giãy đành đạch đòi cái đồ chơi của bạn khác trong khi món đó chẳng khác gì món đồ của mình!

Sang ngày thứ hai, lịch trình của tôi rõ ràng như KPI sáng dỗ ăn, trưa dỗ ngủ, chiều canh không té không lạc không ăn linh tinh, tối dỗ ngủ tập 2. Ở giữa những khoảng đó, tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh chứng minh “gia đình vẫn đang đi chơi nhé”, rồi quay lại… tiếp tục nhiệm vụ. Có lúc tôi tự hỏi mình đang đi nghỉ lễ hay đang tham gia một chương trình thực tế mang tên “Siêu nhân bỉm sữa ở phiên bản nâng cấp”?

Và rồi tôi ngộ ra một chân lý là du lịch có con nhỏ không phải chỉ nghỉ dưỡng, mà là nâng cấp độ khó của việc chăm con. Ở nhà đã mệt 7 điểm, đi du lịch lên thẳng 9 điểm, thêm yếu tố môi trường lạ, giờ giấc đảo lộn, phụ kiện thiếu trước hụt sau.

Cái “tăng xông” của tôi cũng rất giống cái "tăng xông" của các mẹ khác. Vừa dọn xong quay lại thấy con bày bừa như chưa từng được dọn. Vừa mua đồ ăn thì con lắc đầu: “Con không ăn cái này”. Vừa định ngồi xuống nghỉ thì con bắt đầu chạy marathon quanh phòng. Cu cậu hết lạ chỗ thì lại đến chương vui quá xá là vui, vui không hãm phanh lại được, nghịch banh nóc luôn!

Có lúc tôi cáu thật, mà nghĩ lại cũng buồn cười mình đi du lịch để xả stress, cuối cùng stress lại tăng level.

Nói là nói vậy thôi chứ giữa hàng chục lần muốn “bùng nổ” đó, vẫn có rất nhiều khoảnh khắc khiến tim người mẹ như tôi mềm nhũn. Con cười khanh khách khi chạy trên cát, thích thú với một thứ rất nhỏ, rồi bất ngờ ôm chặt lấy mình như thể đây là chuyến đi tuyệt nhất trên đời. Những lúc con ăn thun thút 1 món ăn lạ lùng nhưng lại hợp gu. Những lúc con ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ mà con chưa từng thấy bao giờ...

Những lúc như vậy, tôi mới nhận ra à, chuyến này không phải chỉ để mình nghỉ, mà để con được trải nghiệm đất nước xinh đẹp này, những vùng trời, những con người con chưa từng biết đến.

Vậy có nên đưa con đi du lịch không? Tôi vẫn nói là có.

Nhưng các mẹ hãy nhớ là, đừng mơ mộng kiểu “đi để nghỉ”, hãy xác định “đi để… đổi cảnh hành nghề làm mẹ". Đừng kỳ vọng con ngoan hơn, chỉ cần con vui hơn là đã thành công rồi. Còn mình, nếu tranh thủ được 10 phút ngồi yên uống hết ly cà phê mà chưa bị gọi tên, thì coi như thắng lớn. Hãy chuẩn bị trước tinh thần để dù con có nghịch đến đâu, quấy đến thế nào thì cũng không bị vỡ mông nha các mẹ.

Tôi chắc chắn vẫn sẽ cho con đi chơi, và tôi biết mình vẫn sẽ “tăng xông”, chắc chắn luôn! Vẫn có lúc tự hứa “lần sau ở nhà cho lành”. Nhưng rồi vài hôm sau xem lại ảnh, thấy con cười tít mắt, lại thấy… cũng đáng. Vì sau tất cả, thứ mình nhớ không phải là đã mệt thế nào, mà là con đã trải nghiệm ra sao, gia đình đã vui vẻ đến nhường nào.

Làm mẹ là vậy, có những chuyến đi không hề nhẹ nhàng, nhưng lại rất đáng nhớ. Và dù mỗi ngày có “tăng xông” vài chục lần, thì chỉ cần cuối ngày thấy con ngủ ngon, mình vẫn sẽ nghĩ thôi, lần sau… đi tiếp vậy.