Gia đình chỉ có con gái, không có con trai, có thật là "tuyệt tự" không?

Cách đây không lâu, một câu hỏi tưởng chừng cũ kỹ lại được nhắc lại: “Sau này nếu có con, bạn muốn sinh con trai hay con gái?”

Điều khá bất ngờ là không ít đàn ông trả lời: “Tôi thích con gái hơn.”

So với quan niệm trước đây “nhất định phải có con trai”, rõ ràng đã có sự thay đổi. Nhưng thực tế vẫn rất rõ ràng trong một số gia đình, nỗi ám ảnh “phải sinh bằng được con trai” vẫn tồn tại dai dẳng, thậm chí trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.

1.

Bốn cô con gái vẫn không đổi được một lời công nhận

Tiểu Mẫn lớn lên trong một gia đình có bốn chị em gái. Cô có một chị, hai em gái. Nghe thì có vẻ đông vui, nhưng đó không phải vì bố mẹ “thích con gái”, mà là kết quả của những lần “cố thêm lần nữa để có con trai”.

Năm tháng trôi qua, con cái lần lượt chào đời, nhưng gia đình vẫn không có được “đứa con trai” như mong đợi.

Hiện tại, mẹ của Tiểu Mẫn đã ngoài 40 tuổi, sức khỏe không còn phù hợp để sinh thêm. Thế nhưng, bố cô bất ngờ gọi điện, muốn Tiểu Mẫn góp tiền để mẹ mang thai thêm lần nữa.

Lý do vẫn là câu quen thuộc: “Cố thêm lần nữa, biết đâu là con trai.”

Nghe xong, Tiểu Mẫn nghẹn lại. Không phải cô không hiểu suy nghĩ của bố, nhưng cô hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mẹ và cũng biết gia đình không còn đủ khả năng gánh thêm gánh nặng.

Cô cố gắng khuyên nhủ, nhưng đổi lại là lời trách mắng: “ Đồ bất hiếu! Sau này bố già rồi thì ai nuôi? Con gái thì trông cậy được gì?”

Cúp máy, Tiểu Mẫn lặng im rất lâu.

Cô biết, đây không phải chuyện một cuộc điện thoại có thể giải quyết, mà là một tư tưởng đã ăn sâu bén rễ. Điều khiến cô đau lòng hơn là cô và các chị em không phải không lo cho gia đình. Ngược lại, họ luôn cố gắng hết sức.

Tiểu Mẫn vừa tốt nghiệp đã đi làm, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà. Các chị em khác cũng cùng nhau chia sẻ gánh nặng, chưa từng thoái thác. Nhưng trong mắt người cha, tất cả dường như không quan trọng.

Chỉ vì họ là con gái .

2.

Giới tính chưa bao giờ quyết định lòng hiếu thảo

Thực tế cuộc sống đã chứng minh rất rõ việc một đứa trẻ có trách nhiệm hay không, hoàn toàn không liên quan đến giới tính.

Có những người con trai sau khi lập gia đình phải gánh vác áp lực riêng, khó có thể thường xuyên ở bên bố mẹ; ngược lại, nhiều người con gái lại sẵn sàng dành thời gian chăm sóc, ở bên cha mẹ nhiều hơn.

Cũng có không ít gia đình giao việc kinh doanh cho con gái quản lý, và kết quả lại ổn định, tỉ mỉ hơn con trai. Trong chuyện dưỡng già, người thực sự đồng hành lâu dài không phải là “ai có nghĩa vụ hơn”, mà là ai có tấm lòng hơn.

Câu nói “nuôi con trai để dưỡng già” ở nhiều gia đình, thực chất chỉ là một sự an ủi về mặt tâm lý.

Thực tế hơn là dù là con trai hay con gái, nếu không được giáo dục tốt, không có trách nhiệm, thì đều có thể khiến cha mẹ thất vọng. Còn chuyện “nối dõi tông đường”, ngày nay càng trở nên ít quan trọng. Xã hội hiện đại, từ hộ khẩu, thừa kế tài sản đến quyền lợi pháp lý, nam và nữ đã bình đẳng. Sự tiếp nối của một gia đình không còn được định nghĩa chỉ bằng họ của ai.

Điều thực sự được tiếp nối là tình thân, là trách nhiệm và sự gắn bó giữa các thành viên.

3.

Đứa trẻ được thiên vị sẽ không học được cách yêu thương thật sự

Trong một gia đình, điều trẻ nhạy cảm nhất không phải là ăn mặc thế nào, mà là có được đối xử công bằng hay không. Nếu từ nhỏ đã bị phân biệt con trai được coi trọng, con gái bị xem nhẹ thì sự bất công ấy sẽ dần trở thành khoảng cách. Có đứa trẻ trở nên tự ti, có đứa sinh ra oán trách, mối quan hệ anh chị em cũng khó gắn bó thật sự.

Ngược lại, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường công bằng sẽ dễ học được sự thấu hiểu, tôn trọng, và sẵn sàng quay lại yêu thương gia đình. Bố mẹ làm gì, con sẽ học theo đó.

Nếu bố mẹ luôn nhấn mạnh “con trai quan trọng hơn”, thì điều con học được rất có thể là một dạng định kiến.

Ngược lại, nếu bố mẹ yêu thương các con như nhau, thì con cũng sẽ học cách yêu thương người khác theo cách đó.

Đó mới là giá trị quý giá nhất của một gia đình.

Trong cuộc sống, câu trả lời thật ra đã có sẵn.

Có người chia sẻ: gia đình chỉ có con gái, nhưng các chị em thay nhau chăm sóc bố mẹ, ngày lễ không bao giờ thiếu mặt, cuộc sống ấm áp và đầy đủ.

Cũng có người kể: bố từng rất cố chấp muốn có con trai, nhưng sau đó dần buông bỏ. Giờ đây mỗi ngày ông đưa đón cháu, nấu ăn, chăm con cho con gái, và cảm thấy tuổi già như vậy mới thật sự an tâm.

Những câu chuyện thật ấy còn thuyết phục hơn mọi lý lẽ.

Lời nhắn cuối

Một đứa trẻ đến với thế giới này không phải để thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ, càng không phải để bù đắp “nỗi tiếc nuối về giới tính”.

Dù là con trai hay con gái, đều có thể xuất sắc, và đều có thể trở thành chỗ dựa cho cha mẹ khi về già. Thay vì băn khoăn “có cần con trai không”, hãy tự hỏi: chúng ta đã cho con đủ yêu thương chưa? đã dạy con trở thành người có trách nhiệm, có trái tim chưa?

Khi trong lòng con có bạn, muốn ở gần bạn, muốn chăm sóc bạn đó mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Đừng để một quan niệm lỗi thời làm tổn thương con trẻ, và khiến một gia đình trở nên lạnh lẽo.

Nguồn: Sohu