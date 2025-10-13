Sau sinh, mẹ cần kiêng 5 việc này – đặc biệt điều cuối cùng, đã từng có mẹ mất mạng vì chủ quan!

Sinh con xong chưa phải là đã “hạ cánh an toàn”. Cơ thể mẹ cần thời gian hồi phục: sau khi nhau thai được đẩy ra, các sợi cơ tử cung phải co hồi, niêm mạc tử cung tái tạo và mạch máu trong tử cung thay đổi. Quá trình này thường cần ít nhất 6 tuần.

Vì vậy, “ở cữ” chính là giai đoạn giúp cơ thể và tử cung có thời gian hồi phục. Trong thời gian này, mẹ tuyệt đối tránh 5 việc sau – nếu không, có thể dẫn đến hậu sản nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

1. Vận động mạnh quá sớm

Các bài tập như squat, gập bụng, chạy bộ, làm việc nặng hoặc bưng bê đồ nặng có thể khiến sa sàn chậu hoặc tử cung co hồi kém.

Một bà mẹ kể rằng vì vụ mùa bận rộn nên vừa sinh xong đã ra đồng gặt lúa, sau đó cảm thấy “như có gì rơi ra ở vùng kín”. Kết quả khám là sa tử cung.

Theo Hiệp hội Tiết niệu – Phụ khoa quốc tế (IUGA, 2020):

Mẹ tập nặng trong 6 tháng đầu sau sinh có tỷ lệ sa sàn chậu 28,6%.

Trong khi tập nhẹ, tăng dần cường độ chỉ có 9,2%.

Vì vậy, 1 tháng đầu không nên vận động mạnh.

Tuần 1: chỉ nên trở mình, đi lại nhẹ.

Tuần 2–4: có thể tập Kegel.

Sau 4 tuần: mới bắt đầu yoga nhẹ hoặc thể dục sau sinh.

2. Không chăm sóc vết thương đúng cách

Sinh thường : cần vệ sinh vùng kín sạch, khô thoáng, tránh viêm nhiễm.

Sinh mổ : phải thay băng, bôi thuốc theo hướng dẫn bác sĩ, tuyệt đối không gãi hoặc chạm vào vết mổ.

Nếu mẹ có cơ địa sẹo lồi hoặc chăm sóc kém, vết thương dễ viêm, nhiễm trùng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

Mẹ không vệ sinh đúng cách có tỷ lệ nhiễm khuẩn hậu sản 12,3%.

Người chăm sóc đúng chuẩn chỉ 3,1%.

Trong đó, 2–3% có thể thành viêm vùng chậu mạn tính, ảnh hưởng khả năng sinh con sau này.

3. Nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc

Nhiều mẹ “chịu đựng” vì sợ mâu thuẫn: bị ép uống canh gà dù không thích, bị chê nuôi con không khéo, chồng than mất ngủ vì con khóc…

Sự chịu đựng tích tụ khiến mẹ trầm cảm sau sinh, bởi sự thay đổi nội tiết tố làm giảm serotonin – chất điều hòa cảm xúc trong não.

Theo Báo cáo sức khỏe bà mẹ – trẻ em Trung Quốc (2023):

15–20% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh.

80% trong đó trở nặng do giai đoạn đầu không được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

4. Quan hệ tình dục quá sớm

Hai điều kiện cần để quan hệ trở lại:

Sản dịch đã hết hoàn toàn.

Ít nhất 8 tuần sau sinh.

Tử cung cần 6–8 tuần để cổ tử cung khép lại. Nếu quan hệ sớm, vi khuẩn có thể xâm nhập, gây viêm nội mạc tử cung hoặc viêm vùng chậu.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG):

Mẹ quan hệ trong 6 tuần đầu sau sinh có tỷ lệ nhiễm khuẩn 34,5%.

Sau 8 tuần chỉ còn 6,8%.

Trong đó 10–15% có thể bị đau vùng chậu mạn tính, ảnh hưởng đời sống sau này.

5. Tránh “ủ quá kỹ” khi ở cữ

Nhiều nơi vẫn giữ quan niệm “ở cữ phải đắp chăn kín, không bật quạt hay điều hòa”.

Nhưng thực tế, sau sinh cơ thể cần thải bớt nước qua mồ hôi. Việc ủ kín quá mức làm mẹ không tản nhiệt được, dễ nóng trong người, thậm chí sốc nhiệt.

Từng có trường hợp ở Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông, một sản phụ bị bắt ở cữ kín, không được bật quạt hay điều hòa, dẫn đến say nắng nặng và tử vong.

Kết luận

Sau sinh, cơ thể mẹ vô cùng yếu và nhạy cảm.

Việc kiêng cữ hợp lý, chăm sóc đúng cách, nghỉ ngơi, giữ tâm lý tích cực chính là chìa khóa giúp mẹ hồi phục nhanh, nuôi con khỏe và bảo vệ chính tính mạng mình.

Nguồn: Sohu