Hành trình cứu sống em bé 5 tháng tuổi: Từng phút nghẹt thở giữa rừng sâu của những “thiên thần áo trắng” và người dân

Mỗi phút trôi qua đều đầy căng thẳng. Một em bé 5 tháng tuổi bị khó thở nặng đã được đội ngũ y tế cùng người dân phối hợp cứu giúp, vượt qua con đường bùn lầy suốt từ sáng sớm đến tối muộn, để kịp thời đưa đến tay bác sĩ an toàn.

Sự việc diễn ra vào sáng ngày 13/10/2025, khi xe cấp cứu của Trạm Y tế Ban Mae Jantha, tỉnh Tak (Thái Lan) nhận nhiệm vụ đưa em bé 5 tháng tuổi bị khó thở nghiêm trọng đến Bệnh viện huyện Umphang. Trước đó, từ ngày 8/10, các y bác sĩ tại trạm đã cho bé hít thuốc 3 lần nhưng tình trạng không cải thiện, buộc phải xin ý kiến bác sĩ tuyến trên và quyết định chuyển viện gấp.

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đang di chuyển giữa rừng sâu thì bị sa lầy giữa bùn suốt hơn 4 giờ đồng hồ. Không có sóng điện thoại, không có tín hiệu radio, hệ thống điện của xe bị hỏng khiến máy thở ngừng hoạt động, bé dần mệt hơn và khóc ngặt vì khó thở.

May mắn thay, một người dân đi xe máy ngang qua đã giúp chở nhân viên y tế ra ngoài tìm viện trợ. Sau đó, đội y tế Trạm Mae Mong Kua cùng nhiều người dân đã cùng nhau quay lại, mang theo thức ăn, nước uống, dùng xe máy cày kéo xe cấp cứu nhưng vẫn không được. Cuối cùng, một người dân tốt bụng đã tình nguyện lái xe cá nhân chở em bé đi tiếp đến điểm hẹn với một xe cấp cứu khác, nhờ đó em bé được đưa đến bệnh viện an toàn.

Đêm đó, tài xế xe cấp cứu phải ngủ lại một mình giữa rừng, bên chiếc xe bị sa lầy – với hy vọng nếu có ai đi qua sẽ giúp kéo xe ra khỏi bùn.

Cô Woranuch Kornthanaphat, nữ y tá trực tiếp trong chuyến cấp cứu, chia sẻ: “Tôi trở lại quê hương để chăm sóc người dân nơi đây. Dù đường xá lầy lội, mưa gió hay nguy hiểm, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Con đường từ Mae Jantha đến Umphang nằm giữa rừng sâu, nhưng điều tôi mong mỏi nhất là người dân – đặc biệt là học sinh và bệnh nhân – có thể đi lại thuận tiện hơn, vì mùa mưa năm nay đường xấu chưa từng thấy.”

Một hành trình gian nan, đầy lòng dũng cảm và nhân ái – nơi tình người và tinh thần cứu người đã chiến thắng mọi trở ngại.

Nguồn: Thairath