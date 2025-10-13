Cắt tóc cho trẻ ngày nào là tốt nhất để con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, không ốm vặt

Việc cắt tóc định kỳ cho trẻ sau đó là chuyện chăm sóc thường xuyên, nhưng trong dân gian vẫn có những ngày nên – không nên để giữ vía tốt, tránh quấy khóc, dễ nuôi hơn.

Không ít mẹ bỉm thắc mắc: “Con mình không phải cắt tóc máu nữa, chỉ là tỉa tóc định kỳ thôi, vậy có cần xem ngày không?”

Theo quan niệm dân gian, dù không phải tóc máu, việc cắt tóc cho trẻ nhỏ vẫn nên chọn ngày lành tháng tốt, để bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ và tránh gặp điều không may.

1. Vì sao nên xem ngày khi cắt tóc cho trẻ?

Trẻ nhỏ được coi là “dễ động vía”, đặc biệt trong giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tuổi. Việc cắt tóc tượng trưng cho thay đổi sinh khí – giống như bỏ đi cái cũ để đón điều mới mẻ.

Vì vậy, ông bà ta tin rằng chọn ngày cắt tóc hợp vía sẽ giúp:

Bé ăn ngoan, ngủ yên, ít quấy khóc.

Con dễ lớn, ít ốm vặt, giữ được may mắn.

Gia đình cũng “mở vía” thuận lợi, hanh thông.

2. Ngày tốt để cắt tóc cho trẻ theo lịch âm

Dân gian có câu truyền miệng:

“Mùng 1 cắt tóc cả tháng rầu,

Mùng 2 cắt tóc bạc đầu cha mẹ.”

Không phải mê tín, mà là cách nhắc nhẹ rằng có những ngày nên kiêng để giữ vía tốt cho con.

Ngày tốt nên cắt tóc cho trẻ:

Mùng 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27 âm lịch.

Đây là những ngày có “cát khí”, tượng trưng cho sự khởi đầu hanh thông, may mắn, con được phù trợ, dễ ngoan ngoãn hơn.

Ngày nên tránh:

Mùng 1 và 15 âm lịch: là ngày đầu và giữa tháng, năng lượng âm – dương chưa ổn định, trẻ cắt tóc dễ bị mệt, cáu gắt.

Các ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch): dân gian coi là ngày xấu, không nên làm việc “cắt bỏ”.

Giờ tốt để cắt tóc:

Buổi sáng từ 7h – 10h, khi trời sáng, khí dương vượng, tượng trưng cho sự tươi mới và bình an.

3. Một vài lưu ý nhỏ khi cắt tóc cho bé

Không nên cắt tóc khi bé đang mệt, đang ốm hay vừa tiêm ngừa.

Nếu bé sợ tiếng tông đơ, mẹ có thể cắt khi con ngủ say để tránh bé hoảng.

Sau khi cắt tóc, nên gội sạch đầu cho con để không bị ngứa hay rôm sảy.

Cắt tóc vào ngày nắng nhẹ, tránh ngày mưa hoặc gió to vì dân gian tin rằng dễ “động vía” con.

Kết

Việc xem ngày cắt tóc cho trẻ không phải là mê tín, mà là một nét văn hóa đẹp, thể hiện sự quan tâm và mong muốn con luôn gặp điều tốt lành.

Chỉ cần mẹ chọn ngày lành, buổi sáng mát, tâm trạng vui vẻ, cắt tóc cho con với niềm yêu thương – thế là đủ để “đón vía tốt”, giúp con thêm xinh xắn và khỏe mạnh mỗi ngày.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm