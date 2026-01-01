Sau khi mất con trai duy nhất, người mẹ 62 tuổi mang thai: "Thằng bé đã quay về với tôi"

Mới đây, tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), theo tin từ Jin Yun News, một người phụ nữ 62 tuổi công khai thông báo đang mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng. Hằng ngày, bà cập nhật tình hình khám thai trên mạng xã hội, đếm ngược ngày “về đích”, và cho rằng đây là “đứa con trai đã mất nay quay trở lại”.

Theo phần giới thiệu trên trang cá nhân, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2025, bà đã mất người con trai duy nhất. Lần mang thai này là kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Việc mang thai ở độ tuổi rất cao đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng: có người xúc động trước nghị lực và sự kiên cường của bà, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn về những rủi ro của việc mang thai siêu cao tuổi và đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của đứa trẻ. Phóng viên đã cố gắng liên hệ với nhân vật trong bài, nhưng đến thời điểm đăng tải vẫn chưa nhận được phản hồi.

Liên quan đến nhóm “sản phụ siêu cao tuổi”, các bác sĩ cho biết nguy cơ sinh con ở độ tuổi này là vô cùng lớn: các biến chứng trong thai kỳ, rủi ro khi gây mê, băng huyết sau sinh… đều có thể tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí đe dọa tính mạng. Với những trường hợp thực sự có nhu cầu sinh con, cần phải được đánh giá y khoa toàn diện trước khi mang thai, trong suốt thai kỳ phải được theo dõi chặt chẽ theo chỉ định của bác sĩ và lựa chọn bệnh viện có năng lực cấp cứu đa chuyên khoa nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Trước đó, theo báo Xiaoxiang Morning Post đưa tin, năm 2023, một phụ nữ khác cũng 62 tuổi là bà Hà tại Trường Sa đã sinh mổ thành công một bé gái khỏe mạnh tại Bệnh viện Tương Nhã số 2, Đại học Trung Nam. Đáng lẽ ở độ tuổi này bà Hà đã nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống, nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người con duy nhất của bà. Đối diện với nỗi đau mất con, bà và chồng quyết định sinh thêm một đứa trẻ. Do đã mãn kinh nhiều năm, bà chỉ có thể thực hiện mong muốn này nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. May mắn là năm ngoái, bà Hà đã mang thai thành công, khiến hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc.

Tuy nhiên, do mang thai ở độ tuổi siêu cao, nguy cơ mắc các bệnh lý và biến chứng thai kỳ của bà Hà tăng lên đáng kể. Khi bụng bầu ngày một lớn, những ánh nhìn dò xét cùng lời bàn tán xung quanh khiến bà chịu áp lực nặng nề, nghỉ ngơi không tốt và có dấu hiệu dọa sảy thai, phải nhiều lần điều trị giữ thai.

Dưới sự chăm sóc và điều trị tận tình của ê-kíp sản khoa do Phó Giáo sư Đặng Văn dẫn dắt cùng đội ngũ điều dưỡng, bà được kiểm soát tích cực các biến chứng như tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ, thai chậm phát triển trong tử cung… Đến tuần thai 34 tuần 2 ngày, các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai theo kế hoạch và ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bé gái chào đời an toàn, sức khỏe người mẹ hồi phục tốt sau sinh.

