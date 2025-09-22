Dân tình mãn nhãn trước màn múa "Rùa và Thỏ", nhìn clip hậu trường mới biết các bé đã nỗ lực tập luyện thế nào

Thu hút nhất MXH lúc này là những đoạn clip ghi lại bài biểu diễn múa "Rùa và Thỏ" giành giải Nhất cuộc thi Múa Bắc Kinh. Dựa trên câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, tiết mục tái hiện cuộc thi chạy giữa chú thỏ nhanh nhẹn và chú rùa kiên trì. Nhưng thay vì chỉ kể bằng lời, các em nhỏ đã đưa câu chuyện vào những động tác múa mềm mại, linh hoạt và cực kỳ sinh động.

Bài biểu diễn của các bé ngay lập tức khiến dân tình thích thú, càng xem càng cuốn, từng động tác nhảy của thỏ, từng động tác bò của rùa và ngay cả biểu cảm của các bé đều vô cùng linh hoạt và đáng yêu.

Đoạn clip tiết mục "Rùa và Thỏ" do các em nhỏ biểu diễn tại cuộc thi Múa Bắc Kinh năm nay không chỉ khiến khán giả tan chảy bởi sự đáng yêu mà còn nhận về sự ngưỡng mộ lớn lao. Ít ai biết rằng để có được màn trình diễn xuất sắc ấy, cả thầy trò đã phải trải qua quá trình tập luyện đầy kiên nhẫn, tỉ mỉ từng chi tiết.

Hậu trường tập luyện bài múa Thỏ và Rùa. (Nguồn: @trn89312)

Theo những clip hậu trường, các bé không chỉ được dạy múa đơn thuần, mà mỗi em đều được hướng dẫn kỹ lưỡng để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Từ động tác uốn dẻo, cách bật nhảy, cho đến thần thái hồn nhiên của chú thỏ hay sự chậm rãi kiên định của chú rùa, tất cả đều được huấn luyện viên (HLV) giải thích cặn kẽ, thị phạm từng bước.

Ngay từ những động tác uốn dẻo, giãn cơ và rèn thể lực, các bé đã được các HLV hướng dẫn từng bước một để chuẩn bị cho bài biểu diễn này.Chỉ nhìn qua cũng thấy được sự cố gắng và quá trình tập luyện gắt gao của các bé để có được một màn trình diễn gây tiếng vang và đạt giải cao đến vậy.

Một điều khiến nhiều người bất ngờ là các bé có thể thực hiện những tổ hợp động tác đồng đều gần như tuyệt đối. Để làm được điều này, cả nhóm đã phải tập đi tập lại nhiều lần, luyện cho đến khi không ai chậm nhịp, không ai đi lệch vị trí.

Hậu trường tập luyện của biên đạo và các bé.

Chính sự đồng bộ này đã làm nên phần trình diễn "mãn nhãn", để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt khán giả. Không ít người thừa nhận họ ngỡ như đang xem một đội múa thiếu nhi chuyên nghiệp chứ không phải các em bé chỉ mới vài tuổi.

Điều khiến khán giả yêu thích hơn cả là dù tập luyện nghiêm túc, các em nhỏ vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư. Mỗi khi hóa thân thành rùa, thỏ hay thậm chí là "cột đèn giao thông", các bé đều nhập vai với niềm vui rạng rỡ, khiến sân khấu không chỉ đẹp mà còn ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Dân tình lại tiếp tục bất ngờ trước những clip hậu trường được hé lộ, nhìn thì đơn giản nhưng để thực hiện cả một bài múa như vậy đòi hỏi các bé phải được tập luyện tự rất nhỏ, dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của các HVL và biên đạo múa.

- "Thể lực của các bé tốt quá, mình là người lớn chắc chỉ nhảy dc 3 lần là căng".

- "Trông không khác gì các động tác cadio, người lớn còn thấy mệt mà các bé giỏi quá trời".

- "Các bé tài năng quá, lại một thế hệ trẻ ươm mầm cho nghệ thuật múa của đất nước tỷ dân".

- "Ôi nhìn hậu trường mới thấy các bé tập luyện gắt gao thế nào. Đúng là xứng đáng với giải Nhất cuộc thi Múa Bắc Kinh. Các bé vừa giỏi vừa đáng yêu quá".