Sao Hàn luôn mặc đồ đơn giản nhưng rất sang, tất cả là nhờ 5 item

Nếu nói đến phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế mà vẫn rất "đời thường", chắc chắn không thể bỏ qua hình ảnh các mỹ nhân Hàn. Dù chỉ diện những món đồ cơ bản, họ vẫn luôn toát lên khí chất sang chảnh, nhẹ nhàng và hiện đại. Không cần họa tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, bí quyết nằm ở cách họ chọn và phối những item đơn giản nhưng có tính ứng dụng cao. Và 5 món đồ dưới đây chính là "chìa khóa" giúp các sao Hàn luôn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Áo blazer

Áo blazer là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của phụ nữ Hàn Quốc. Chỉ cần khoác lên một chiếc blazer phom dáng chuẩn, dù bên trong chỉ là áo thun hay áo sơ mi, tổng thể outfit lập tức trở nên sang trọng và có thần thái hơn.

Điều đặc biệt là các mỹ nhân Hàn không chạy theo kiểu dáng cầu kỳ. Họ thường chọn blazer màu trung tính như đen, be, ghi hoặc kem, dễ phối với mọi trang phục. Một chiếc blazer oversized kết hợp cùng quần jeans ống suông và giày sneaker chẳng hạn, vừa trẻ trung, vừa mang lại vẻ phóng khoáng rất ấn tượng. Chính sự cân bằng giữa chỉn chu và tự nhiên đã khiến blazer trở thành "bảo bối thời trang" giúp họ luôn đẹp dù ăn mặc đơn giản.

Áo dài tay trơn

Áo dài tay trơn có thể xem là món đồ cơ bản nhất, nhưng cũng là thứ không bao giờ lỗi mốt. Các mỹ nhân Hàn rất khéo chọn những chiếc áo vừa vặn với cơ thể, chất liệu mềm mại và màu sắc nhẹ nhàng như trắng, be hoặc nâu nhạt.

Chính sự đơn giản này lại là điểm cộng lớn, vì nó tạo nên nền tảng hoàn hảo để phối đồ. Áo dài tay trơn có thể mặc riêng với quần jeans cho phong cách tối giản, hoặc mặc layer bên trong áo blazer, cardigan hay trench coat để tạo chiều sâu cho trang phục. Nhờ vậy, dù diện những item rất cơ bản, mỹ nhân Hàn vẫn luôn toát lên sự tinh tế và hài hòa.

Áo cardigan

Nếu blazer mang lại vẻ thanh lịch, thì cardigan lại giúp người mặc trông dịu dàng và gần gũi hơn. Từ lâu, chiếc áo len mỏng này đã trở thành biểu tượng của thời trang mùa thu.

Cardigan rất đa năng, có thể khoác ngoài áo thun để giữ ấm, hoặc cài kín cúc như một chiếc áo len vừa vặn. Các mỹ nhân Hàn thường chọn cardigan dáng ngắn, màu pastel hoặc tông đất – những gam màu gợi cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A hoặc quần jeans, outfit lập tức trở nên nữ tính nhưng không hề sến súa. Có lẽ vì thế mà từ diễn viên, idol đến fashionista xứ Hàn đều mê mẩn item này.

Quần jeans

Trong tủ đồ của các mỹ nhân Hàn, quần jeans gần như là "must-have item". Dù là jeans ống suông, ống đứng hay ống rộng, điểm chung là luôn được phối sao cho vừa vặn, gọn gàng và tôn dáng.

Mỹ nhân Hàn ưu tiên phom dáng jeans đơn giản và thoải mái, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên. Một chiếc quần jeans xanh nhạt phối cùng áo trắng và blazer be – đó chính là công thức chuẩn đẹp cho vẻ ngoài vừa năng động vừa thanh lịch. Không quá cầu kỳ, không phô trương, nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn.

Áo trench coat

Khi tiết trời se lạnh, không item nào mang lại vẻ sang trọng và tinh tế như áo trench coat. Đây là món đồ mà gần như mỹ nhân Hàn nào cũng có ít nhất một chiếc. Dáng áo dài, thắt đai nhẹ ở eo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi chất liệu vải mềm rủ lại tạo cảm giác bay bổng và cổ điển.

Trench coat dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau: khoác ngoài váy hoa, áo len, hay đơn giản là áo thun và quần jeans. Dù chỉ vài món cơ bản, nhưng khi thêm chiếc trench coat, cả set đồ lập tức "nâng cấp" lên một tầm khác, trang nhã và cuốn hút hơn.

