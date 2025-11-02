3 kiểu áo khoác dễ mặc đẹp lại tôn khí chất, nàng trên 35 nhất định phải có

Bước vào mùa thu, tiết trời se lạnh là lời mời cho những chiếc áo khoác trở lại đường đua thời trang. Với phụ nữ sau 35 tuổi, áo khoác không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm mà còn là “vũ khí” nâng tầm khí chất, thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ trưởng thành. Dưới đây là 3 kiểu áo khoác đáng để đầu tư trong mùa thu năm nay.

1. Áo blazer

Không có item nào thể hiện sự tự tin và chỉn chu tốt hơn một chiếc blazer được may khéo léo. Với phụ nữ 35+, blazer như “bạn đồng hành” cho mọi dịp: đi làm, dự sự kiện hay dạo phố cuối tuần. Blazer màu be, xám hoặc nâu chocolate đang là xu hướng nổi bật mùa này, vừa dễ phối với váy lụa, quần ống rộng hoặc denim. Bí quyết để blazer trông đắt giá hơn nằm ở chất liệu: ưu tiên len mịn, wool pha hoặc vải tweed có độ đứng nhẹ, giúp tôn dáng và tạo cảm giác chỉn chu nhưng không gò bó.

2. T rench coat

Trench coat là kiểu áo khoác mà bất cứ tủ đồ thu nào cũng nên có. Với phụ nữ ngoài 35, thiết kế này mang đến vẻ sang trọng pha chút lãng mạn, rất phù hợp cho những buổi sáng se lạnh hay buổi tối dạo phố. Mẫu trench coat dáng dài qua gối giúp tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, đồng thời che khéo khuyết điểm vòng hai hay phần hông. Bạn có thể chọn tông màu kinh điển như camel, beige hoặc navy – vừa tinh tế, vừa không lỗi mốt.

3. Áo da

Đừng nghĩ rằng áo da chỉ dành cho tuổi đôi mươi. Ở tuổi 35+, áo da lại là cách thể hiện bản lĩnh và cá tính đầy cuốn hút của người phụ nữ trưởng thành. Một chiếc leather jacket vừa vặn có thể biến bộ đồ đơn giản như áo phông trắng và quần jeans thành outfit thời thượng trong tích tắc. Năm nay, xu hướng áo da bóng nhẹ hoặc kiểu biker cổ điển đang quay trở lại, phù hợp cho những ai muốn “trẻ hóa” phong cách mà không mất đi sự sang trọng. Bạn có thể chọn tông nâu đất hoặc đen mờ để dễ phối và đảm bảo độ bền theo thời gian.