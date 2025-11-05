Không thể làm ngơ trước 5 item dẫn đầu xu hướng mùa đông này, có hết là sành điệu mọi lúc

Mùa đông luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để thể hiện phong cách thời trang riêng biệt. Bên cạnh việc giữ ấm, mùa đông còn mang đến cơ hội để sáng tạo và phối hợp những món đồ đặc biệt, vừa thời thượng vừa ấm áp. Cùng điểm qua 5 xu hướng thời trang nổi bật của mùa đông năm nay, và đây chính là những item không thể thiếu trong tủ đồ của bạn:

Áo khoác dạ dáng dài

Áo khoác dạ luôn là biểu tượng của sự sang trọng và ấm áp trong mùa đông. Với thiết kế dáng dài, áo khoác dạ giúp giữ nhiệt tốt, đồng thời mang lại vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng cho người mặc.

Mùa đông năm nay, các mẫu áo khoác dạ dài được ưa chuộng với màu sắc trung tính như beige, nâu, xám hoặc đen, vì chúng dễ dàng phối hợp với các món đồ khác, từ quần jeans, váy liền cho đến những chiếc áo len mỏng bên trong. Những màu sắc này không chỉ dễ chịu mà còn tạo sự tinh tế, thanh thoát cho trang phục.

Áo khoác da

Không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của những tín đồ thời trang chính là áo khoác da. Mùa đông năm nay, áo khoác da tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong lòng các quý cô sành mặc nhờ vào sự sang chảnh và trẻ trung mà nó mang lại. Mẫu áo này có thể kết hợp linh hoạt với mọi kiểu trang phục, từ áo phông đơn giản đến những chiếc váy lụa mềm mại.

Chất liệu da bóng bẩy giúp bạn thêm phần nổi bật, làm sáng bừng cả bộ outfit. Từ những chiếc áo khoác da dáng ngắn đến những chiếc áo khoác da dáng dài, mỗi mẫu đều mang một vẻ cá tính riêng, tạo nên phong cách thời trang mạnh mẽ và đầy lôi cuốn.

Áo len cổ chữ V

Năm nay, áo len cổ chữ V đang chiếm lĩnh các cửa hàng thời trang nhờ vào khả năng tôn dáng tuyệt vời. Kiểu áo len này vừa giúp bạn giữ ấm, vừa tạo ra một vẻ ngoài nữ tính, thanh thoát.

Cổ chữ V không chỉ giúp làm sáng gương mặt mà còn khiến cho người mặc trông cao ráo và gọn gàng hơn. Dù là áo len dày dặn cho mùa đông hay áo len mỏng cho những ngày chớm lạnh, chiếc áo này đều dễ dàng mix-match với các món đồ khác. Bạn có thể phối áo len cổ chữ V với chân váy midi hoặc quần jeans, tạo nên những bộ trang phục vừa thoải mái lại đầy tinh tế.

Quần ống suông vải dày dặn

Nếu mùa đông năm ngoái bạn yêu thích những chiếc quần skinny hay legging ôm sát, thì năm nay, quần ống suông đang nổi lên như một xu hướng không thể bỏ qua. Những chiếc quần suông với chất liệu vải dày dặn như nhung tăm, vải dạ hay denim vừa giúp giữ ấm, lại vừa mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính.

Kiểu dáng suông rộng giúp bạn thoải mái di chuyển mà không lo cảm giác chật chội. Quần ống suông có thể kết hợp dễ dàng với những chiếc áo khoác dài, áo len hay thậm chí là áo phông, tạo ra sự phá cách mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Áo trench coat

Áo trench coat là một trong những món đồ không bao giờ lỗi mốt trong mùa đông. Đây là kiểu áo khoác được yêu thích nhờ vào sự phóng khoáng, thanh lịch và đầy quyến rũ. Áo trench coat với chất liệu dày dặn, có thể chống gió rất tốt, lại có thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Các mẫu trench coat có thể dễ dàng kết hợp với mọi trang phục từ váy xòe, chân váy midi đến quần jeans, giúp bạn duy trì được sự thanh lịch, mà không kém phần năng động. Những chiếc áo trench coat mang màu be, nâu hay xám là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa lạnh 2025.

Mùa đông năm nay, thời trang không chỉ chú trọng đến việc giữ ấm mà còn tạo ra nhiều cơ hội để bạn thể hiện cá tính, sự sáng tạo trong cách phối đồ. Với những xu hướng trên, bạn sẽ dễ dàng tìm được những bộ trang phục vừa phù hợp với khí hậu lạnh giá, vừa tôn lên vẻ đẹp thời thượng và thanh lịch của bản thân.

Ảnh: Sưu tầm