Không thể không mê style mùa đông của Chi Pu

Mặc đẹp hơn mỗi ngày chính là điều mà chị em nào cũng mong muốn. Một trong những bí kíp hay giúp các nàng nâng tầm phong cách chính là lấy cảm hứng từ các quý cô sành điệu. Chưa cần học hỏi ở đâu xa, Vbiz có một nữ ca sĩ không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu style mùa đông ngọt ngào, cuốn hút, đó là Chi Pu.

Ngắm nghía loạt outfit từ đơn giản tới điệu đà, yêu kiều của Chi Pu, chị em sẽ có thêm ý tưởng để đa dạng hóa phong cách mùa lạnh năm nay:

Vào những ngày thời tiết không quá lạnh, có nắng ấm áp, chị em hãy áp dụng ngay công thức gồm áo cardigan cộc tay kết hợp với chân váy mini đồng bộ của Chi Pu. Set đồ này không chỉ toát lên sự trẻ trung, ngọt ngào mà còn ghi điểm thanh lịch nhờ tông màu trắng. Đôi giày ballet tông màu đỏ nâu đã tăng vẻ yêu kiều cho tổng thể trang phục.

Công thức áo cardigan và quần jeans rất đỗi quen thuộc nhưng Chi Pu đã nâng cấp cách mix này khi lựa chọn phiên bản cardigan viền lông. Thiết kế này tạo điểm nhấn sang chảnh, bắt mắt cho tổng thể trang phục. Trong khi đó, giày sneaker trắng và túi xách màu đỏ giúp đảm bảo sự hài hòa, thời thượng của cả outfit.

Chi Pu cho thấy sự khéo léo khi diện quần legging. Cô lựa chọn dáng quần legging đủ dày dặn, và kết hợp item này với áo khoác da, giày thể thao để tạo nên bộ cánh không chỉ trẻ trung, năng động mà còn toát lên nét sang chảnh.

Áo len xám và chân váy ngắn tới đầu gối mang đến nét ngọt ngào, trẻ trung cho người diện. Bộ cánh còn toát lên nét sang xịn mịn nhờ tông màu xám. Những món phụ kiện như băng đô, quần tất đen không hề thừa mà tăng vẻ cuốn hút, sành điệu cho cả bộ trang phục.

Sự kết hợp giữa áo dài tay mang tông màu trắng và quần denim short đã tạo nên bộ trang phục ấn tượng, phá cách. Bên cạnh nét nữ tính, outfit trên còn toát lên sự trẻ trung, năng động. Túi xách màu hồng pastel giúp bộ đồ trông nổi bật hơn nữa, nhưng không làm giảm sự hài hòa.

Ưu điểm của bộ cánh gồm áo khoác dạ, quần jeans xanh và sneaker trắng chính là sự trẻ trung, xen lẫn nét thanh lịch. Chiếc khăn họa tiết tạo điểm nhấn thú vị cho bộ đồ, giúp tổng thể trang phục trở nên yêu kiều hơn. Bộ cánh trên phù hợp với mọi vóc dáng vì sự gọn gàng, "hack" chiều cao hiệu quả.

Có thiết kế không quá cầu kỳ nhưng nhờ khả năng tôn lên nét quyến rũ, combo áo trễ vai và quần ống suông của Chi Pu gây ấn tượng mạnh mẽ. Bộ cánh trở nên thời thượng hơn nhờ đôi giày sneaker trắng.

Những lúc muốn hoàn thiện style trẻ trung, sành điệu, chị em đừng bỏ qua ý tưởng phối đồ gồm áo cardigan dáng rộng kết hợp với áo thun màu đen, quần denim ống suông sẫm màu. Đôi giày sneaker trắng chính là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn của bộ cánh street style này. Chiếc túi xách ánh bạc cũng rất hài hòa với outfit, đồng thời tăng vẻ long lanh cho tổng thể.

