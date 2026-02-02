Gần Tết không nên sắm 4 kiểu chân váy này, vì cứ mặc lên là trông lỗi mốt

Tết là dịp ai cũng muốn mình xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tươi tắn và mang nhiều năng lượng tích cực. Trang phục ngày Tết vì thế không chỉ cần đẹp mà còn phải tinh tế, dễ ứng dụng và phù hợp với không khí sum vầy đầu năm. Trong vô vàn lựa chọn, chân váy luôn là món đồ được phái nữ ưu ái. Tuy nhiên, không phải kiểu chân váy nào cũng "ghi điểm" khi diện Tết.

Dưới đây là những kiểu chân váy bạn nên cân nhắc tránh, kèm theo những gợi ý thay thế an toàn và thanh lịch hơn.

Chân váy đuôi cá họa tiết – nên nhường chỗ cho chân váy trắng

Chân váy đuôi cá họa tiết từng là item nổi bật nhờ khả năng tôn dáng và tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, vào dịp Tết, kiểu váy này lại dễ trở nên "quá đà". Họa tiết rườm rà kết hợp với phom dáng đuôi cá ôm sát khiến tổng thể trang phục trông nặng nề, thậm chí hơi già so với không khí tươi mới đầu năm. Ngoài ra, chân váy đuôi cá cũng khá kén dáng, không thuận tiện khi di chuyển, chúc Tết hay tham gia các hoạt động gia đình.

Thay vào đó, chân váy trắng là lựa chọn nhẹ nhàng và tinh tế hơn hẳn. Màu trắng tượng trưng cho sự khởi đầu mới, dễ phối với áo len mỏng hay áo blouse. Một chiếc chân váy trắng dáng suông hoặc chữ A sẽ mang lại cảm giác thanh lịch, trẻ trung mà vẫn rất "Tết".

Chân váy vải tuyn nhiều lớp – thay bằng chân váy chữ A đơn giản

Vải tuyn nhiều lớp luôn gợi cảm giác bồng bềnh, nữ tính, nhưng chính sự "bánh bèo" này lại không thật sự phù hợp với bối cảnh ngày Tết. Chân váy tuyn nhiều tầng dễ tạo cảm giác rối mắt, phô trương và khá bất tiện khi phải di chuyển nhiều. Chưa kể, kiểu váy này thường hợp với chụp ảnh hơn là sinh hoạt thực tế.

Một chiếc chân váy chữ A đơn giản sẽ là giải pháp hoàn hảo. Phom dáng chữ A vừa tôn eo, vừa che nhược điểm phần hông và đùi, phù hợp với nhiều vóc dáng. Khi diện Tết, bạn có thể chọn chân váy chữ A chất liệu tweed, kaki hoặc dạ mỏng để vừa đứng dáng, vừa giữ ấm nhẹ nhàng. Kiểu chân váy này dễ phối đồ, mang lại vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại.

Chân váy bút chì công sở – nên đổi sang chân váy suông

Chân váy bút chì là "bạn đồng hành" quen thuộc nơi công sở, nhưng lại không phải lựa chọn lý tưởng cho ngày Tết. Phom váy ôm sát dễ tạo cảm giác cứng nhắc, nghiêm túc, khiến tổng thể outfit thiếu đi sự thoải mái và mềm mại cần có trong dịp lễ. Hơn nữa, chân váy bút chì cũng khá kén người mặc và không thuận tiện khi ngồi lâu, ăn uống hay di chuyển nhiều.

Nếu vẫn yêu thích sự thanh lịch, bạn có thể chuyển sang chân váy suông. Kiểu váy này giữ được nét gọn gàng nhưng thoải mái hơn rất nhiều. Chân váy suông có thể dài qua gối hoặc ngang bắp chân, phối cùng áo len mỏng, áo lụa hoặc cardigan là đã đủ ghi điểm. Đây là lựa chọn vừa tinh tế, vừa phù hợp với không khí sum họp gia đình.

Chân váy quá ngắn – hãy chọn chân váy ngắn vừa phải

Chân váy quá ngắn tuy giúp khoe chân và tạo cảm giác trẻ trung, nhưng trong dịp Tết – khi phải gặp gỡ họ hàng, người lớn – kiểu váy này dễ gây cảm giác thiếu tinh tế. Ngoài ra, váy quá ngắn cũng khiến người mặc phải liên tục chú ý giữ dáng, tạo cảm giác không thoải mái suốt cả ngày.

Giải pháp an toàn hơn là chân váy ngắn vừa phải, có độ dài trên gối khoảng 5–10cm. Độ dài này vẫn giúp bạn trông năng động, tươi tắn nhưng không hề phản cảm. Bạn có thể chọn chân váy dạ, chân váy tweed hoặc chân váy denim dáng đứng để phối cùng áo len, áo khoác mỏng. Tổng thể sẽ vừa trẻ trung, vừa lịch sự, rất phù hợp cho những ngày đầu năm.

Ảnh: Sưu tầm