Tết không uốn tóc thì quá phí: 5 kiểu tóc xoăn sang chảnh, thu gọn gương mặt cực "vi diệu"

Tết 2026 đang đến rất gần, cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu nghĩ đến việc "đổi gió" diện mạo để đón năm mới thật rạng rỡ. Trong thế giới làm đẹp, tóc xoăn luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán, bởi chỉ cần biến tấu một chút là đã mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Từ dịu dàng, nữ tính đến cá tính, hiện đại, tóc xoăn có thể chiều lòng hầu hết mọi phong cách.

Dưới đây là 5 kiểu tóc xoăn được dự đoán sẽ "lên ngôi" trong dịp Tết 2026.

Tóc lửng xoăn

Tóc lửng xoăn là kiểu tóc có độ dài ngang vai hoặc chạm xương quai xanh, được uốn xoăn nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, nền nã. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông hài hòa hơn, đặc biệt phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn hoặc hơi bầu bĩnh.

Trong dịp Tết, tóc lửng xoăn mang lại cảm giác vừa đủ nổi bật mà không quá "dừ". Khi kết hợp với màu nhuộm nâu socola, nâu trà sữa hay ánh caramel, mái tóc sẽ trông mềm mại và bắt sáng hơn trong những buổi chụp ảnh đầu năm. Một ưu điểm lớn khác là tóc lửng xoăn khá dễ chăm sóc, không cần tạo kiểu quá cầu kỳ mà vẫn giữ được form đẹp.

Tóc xoăn đuôi cá

Tóc xoăn đuôi cá là kiểu xoăn tập trung chủ yếu ở phần đuôi tóc, trong khi phần thân và chân tóc vẫn giữ được độ thẳng hoặc uốn nhẹ. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng không muốn mái tóc trông quá dày hay nặng nề.

Vào dịp Tết, tóc xoăn đuôi cá mang đến cảm giác thanh thoát, rất hợp với áo dài hoặc những trang phục mang hơi hướng truyền thống. Phần đuôi xoăn nhẹ nhàng giúp mái tóc chuyển động mềm mại hơn khi di chuyển, tạo nên vẻ duyên dáng rất riêng. Đây cũng là kiểu tóc lý tưởng cho những ai lần đầu thử uốn xoăn, bởi độ "xoăn vừa phải" giúp dễ làm quen và ít rủi ro.

Tóc xoăn layer

Tóc xoăn layer chưa bao giờ hết hot, và Tết 2026 cũng không ngoại lệ. Với kỹ thuật cắt tỉa nhiều tầng kết hợp uốn xoăn, kiểu tóc này tạo hiệu ứng bồng bềnh, giúp mái tóc trông dày và có sức sống hơn. Tóc xoăn layer đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc mỏng hoặc gương mặt dài.

Điểm cuốn hút của tóc xoăn layer nằm ở sự linh hoạt. Bạn có thể biến tấu từ phong cách ngọt ngào sang cá tính chỉ bằng cách thay đổi kiểu rẽ ngôi hoặc cách tạo kiểu. Trong những ngày Tết bận rộn, chỉ cần sấy nhẹ và dùng thêm một chút tinh dầu dưỡng, mái tóc đã đủ vào nếp và nổi bật mà không tốn quá nhiều thời gian.

Tóc xoăn mái thưa

Nếu muốn "hack tuổi" trong dịp Tết, tóc xoăn mái thưa là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Phần mái thưa giúp gương mặt trông trẻ trung, mềm mại hơn, trong khi phần tóc xoăn tạo điểm nhấn nữ tính và hiện đại. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt dài hoặc mặt góc cạnh.

Tóc xoăn mái thưa mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi, rất hợp với không khí sum vầy ngày Tết. Khi kết hợp với phong cách trang điểm trong trẻo và trang phục tông màu sáng, tổng thể diện mạo sẽ trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn. Đây cũng là kiểu tóc dễ "ăn ảnh", giúp bạn tự tin trong mọi khung hình đầu xuân.

Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là lựa chọn dành cho những cô nàng cá tính, yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại. Kiểu tóc này thường có độ dài ngang cằm hoặc trên vai, được uốn xoăn lơi để tạo cảm giác năng động và hiện đại. Tóc ngắn xoăn không chỉ giúp làm thoáng phần cổ gáy mà còn mang lại vẻ ngoài rất thời trang.

Trong dịp Tết 2026, tóc ngắn xoăn là làn gió mới giữa những kiểu tóc dài quen thuộc. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai muốn thay đổi hình ảnh mạnh mẽ, tạo ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên trong năm mới. Khi kết hợp với màu nhuộm sáng hoặc ánh khói nhẹ, mái tóc sẽ càng thêm nổi bật và cuốn hút.

Ảnh: Instagram