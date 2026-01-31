Ngoài áo dài, một trend đồ Tết chuẩn phú bà khiến phụ nữ tuổi 35+ mê mệt, được "chị bán gạo" lăng xê nhiệt tình

Nếu thường xuyên theo dõi kênh TikTok của Linh Đặng - nữ CEO được mệnh danh là "chị bán gạo hot nhất MXH", chắc hẳn nhiều người sẽ nhận ra một điểm rất đặc trưng trong phong cách thời trang của chị: Set đồ bà ba.

Thậm chí tại sự kiện của Dior, "chị bán gạo" Linh Đặng vẫn diện một set đồ bà ba tơi dự sự kiện.

Không chỉ mặc ở nhà, Linh Đặng còn ưu ái diện đồ bà ba khi đi sự kiện, đi cà phê, thậm chí là… đi máy bay. Chị từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe cả tủ áo bà ba đủ mọi gam màu, tất cả đều được làm từ chất liệu lụa gấm mỏng nhẹ, mát mẻ và sang trọng.

Theo chia sẻ của Linh Đặng, những set đồ bà ba như vậy vừa tiện lợi, thoải mái lại vừa lịch sự, nhã nhặn, đặc biệt rất phù hợp với phụ nữ ngoài 35 tuổi. Không cầu kỳ, không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu và tinh tế.

Những bộ bà ba của "chị bán gạo" là thiết kế của NTK Huy Võ - anh là người thiết kế bộ áo dài cho Hà Tăng diện tại đám cưới của Tiên Nguyễn gây sốt khắp MXH thời gian vừa qua. Thiết kế bà ba của NTK Huy Võ có chất liệu là gấm, lụa chú trọng vào gam màu và chất liệu của từng thiết kế. "Chị bán gạo" cũng chia sẻ, mỗi bộ bà ba mà chị đặt may từ NTK Huy Võ có giá khoảng 7 triệu đồng.

"Chị bán gạo" Linh Đặng giới thiệu về các set đồ bà ba trong tủ đồ.

Kể từ đó, trend diện đồ bà ba bắt đầu lan rộng khắp mạng xã hội. Dù mang tên trang phục truyền thống, nhưng những thiết kế bà ba hiện đại lại có khả năng "ghi điểm" đặc biệt: vừa giản dị, gần gũi, lại vừa toát lên khí chất hào môn, phú bà.

Chính sự giao thoa này đã khiến đồ bà ba trở thành lựa chọn yêu thích của đông đảo chị em, nhất là phụ nữ đã có gia đình hoặc ở độ tuổi ngoài 35.

Á hậu Phương Anh nhẹ nhàng duyên dáng với set đồ màu hồng.

Nơi mua: Maison Jovee

Hoa hậu Phương Khánh cá tính sắc sảo hơn với bộ đồ màu xanh ngọc, tinh giản mọi chi tiết.

Nơi mua: Nosbyn

Hoặc sang chảnh ngút ngàn với bộ đồ gấm mix 2 màu nâu be - xanh ngọc.

Nơi mua: Gạo

Ngô Thanh Vân đón Tết với bộ đồ màu vàng rực rỡ chuẩn không khí Tết đến xuân về.

Hà Tăng cũng từng chọn những set bà ba mang gam màu nhẹ nhàng thanh thoát để diện Tết.

Đặc biệt, Tết này, ngoài việc xúng xính trong những tà áo dài truyền thống, nhiều chị em còn rủ nhau diện áo bà ba với các gam màu rực rỡ, đậm sắc xuân như đỏ, hồng, vàng, xanh ngọc… để đi du Xuân, chúc Tết hay check-in đầu năm.

Những set đồ bà ba vừa thoải mái, dễ vận động lại vẫn giữ được nét duyên dáng, nền nã, hứa hẹn sẽ tạo nên một trend thời trang mới cho phái đẹp mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nơi mua: Xie Xie Closet

Nơi mua: Du Nhiên Việt Nam

Nơi mua: Hảo Tâm Phục

Nơi mua: CATU

Nơi mua: Maison Havu



